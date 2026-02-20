Sport

Două vești proaste și una bună pentru Filipe Coelho înainte de Slobozia – Universitatea Craiova. Exclusiv

Universitatea Craiova se pregătește pentru meciul de la Slobozia cu o revenire importantă în atac, dar și cu două absențe de marcă. Află ce a spus Filipe Coelho.
Tibi Cocora
20.02.2026 | 16:10
EXCLUSIV FANATIK
Universitatea Craiova se pregătește pentru meciul de la Slobozia cu o revenire importantă în atac, dar și cu două absențe de marcă.
Universitatea Craiova va intra în teren la Slobozia cu două absențe importante în echipă. Fundașul Oleksandr Romanchuk va fi suspendat pentru cumul de cartonașe galbene, iar mijlocașul Alexandru Cicâldău nu va fi apt din cauza unor probleme musculare. În schimb, echipa a primit și o veste bună: Steven Nsimba revine după două meciuri de pauză și este pregătit să aducă prospețime și dinamism în ofensiva oltenilor.

Romanchuk e suspendat, Nsimba reintră în „scenă“ înainte de Unirea Slobozia – Universitatea Craiova

Romanchuk a primit cel de-al patrulea cartonaș galben în victoria Universității Craiova cu FCSB, scor 1-0, și va fi automat suspendat pentru meciul de duminică cu Unirea Slobozia. Conform regulamentului SuperLigii, orice jucător care acumulează patru cartonașe galbene este obligat să stea un meci pe bancă, astfel că antrenorul Filipe Coelho va fi nevoit să facă modificări în defensivă. În locul fundașului ucrainean, cel mai probabil, va intra Nikola Stevanovic, cel care l-a și schimbat în minutul 75 al partidei cu FCSB.

Vestea bună pentru olteni vine din compartimentul ofensiv. Steven Nsimba revine în echipă după ce a lipsit în ultimele două partide din cauza unei accidentări. Atacantul Științei este pregătit să aducă prospețime și creativitate în atac, oferind lui Coelho mai multe opțiuni pentru construirea jocului.

De asemenea, la capitolul reveniri îl putem nota și pe „decarul“ Ștefan Baiaram, cel care și-a ispășit pedeapsa după „scandalul“ de la finalul meciului cu Dinamo.

Cicâldău, out pentru duelul de la Slobozia! Anunțul făcut de Filipe Coelho

Antrenorul Filipe Coelho a anunțat, în conferința de presă premergătoare duelului cu Unirea, faptul că Alexandru Cicâldău nu va fi apt pentru acest meci, mijlocașul fiind accidentat și aflat sub supravegherea staff-ului medical. Din informațiile FANATIK, problemele sunt doar de natură musculară, dar staff-ul medical a decis să fie precaut și să nu forțeze înaintea meciului de la Slobozia.

„Ce știm este că Cicâldău este out. Nu va juca următorul meci, este accidentat, se află alături de departamentul medical. Nu va putea juca în următorul meci. Legat de ceilalți, vom vedea când se apropie meciul, pentru că mai avem antrenamente“, a spus Filipe Coelho.

Filipe Coelho refuză să vorbească în continuare despre titlu: „Nu ar fi fair-play!“

Antrenorul celor de la Universitatea Craiova a continuat discursul echilibrat și a refuzat să vorbească despre lupta la titlu, deși echipa sa se află pe prima poziție. Tehnicianul a subliniat că obiectivul este concentrarea exclusivă pe următorul meci, cel cu Unirea Slobozia și a insistat asupra ideii că în SuperLiga nu mai există adversari ușori.

„Trebuie să luăm meci după meci, nu să ne gândim la titlu. Este foarte departe, nu doar Craiova se luptă acolo. Când noi am ajuns aici, aveam 6 puncte în spatele primei echipe. Atunci am câștigat cu Argeș, o formație puternică. Nu ar fi fair-play din partea mea să mă gândesc la titlu. Respect toate echipele, iar în momentul actual sunt multe echipe care joacă bine. Teoria nu este importantă, ci ceea ce trebuie să facem noi la meciuri. 

Să fiu sincer, mă gândesc doar la meciul cu Slobozia, nu la altul. Nu sunt meciuri ușoare în zilele noastre. Trebuie să dăm totul meci de meci. Băieții sunt extraordinari, dau totul mereu, la antrenamente, la meciuri. Nu e ușor să câștigi puncte, mai ales dacă nu muncești“, a continuat tehnicianul oltenilor.

