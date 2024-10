Dovada-bombă pe care logodnica lui Sali Levent susține că o deține în scandalul de violență domestică. Întâlnire de gradul trei în instanță

Lucrurile se complică în cazul lui Sali Levent. După ce actorul a negat gravele acuzaţii care îi sunt aduse chiar de către logodnica lui, Delia susţine că ar fi obţinut un certificat medico-legal. Tânăra este dispusă să facă tot ce îi stă în putinţă pentru a obţine un ordin de protecţie împotriva celui care i-a fost partener timp de un an şi jumătate.

Delia, logodnica lui Levent Sali a obţinut certificat medico-legal

Fostul cocurent de la ”Sunt celebru, scoate-mă de aici”, se află în mijlocul unui scandal monstru. Logodnica lui îl acuză de violenţă domestică şi susţine că a obţinut chiar şi un certificat medico-legal, pe care are de gând să îl prezinte în instanță. În urma declaraţiilor pe care Levent ni le-a oferit ieri, în exclusicitate pentru FANATIK, bruneta a dorit să clarifice situaţia.

Aceasta afirmă că adevărul este de partea ei şi este hotărâtă să obţină un împotriva bărbatului. În convorbirea pe care am avut-o, fosta parteneră de viaţă a actorului spune că a făcut tot posibilul să se aprere, însă nu a avut nicio şansă. Ea susţine că a fost lovită în cap şi în zona cervicală în timpul presupusului . Adevărul va ieşi la iveală în urma procesului care are loc la Judecătoria Constanţa, miercuri, 23 octombrie.

„Poate nega tot ce mi-a făcut, eu știu ce am trăit în acele clipe. Şi da, acel live a fost făcut pentru a mi se auzi vocea. Nu vreau nimic de la nimeni, vreau să stea departe de mine și să nu mai repete diabolismul cu o altă femeie. Am făcut tot posibilul să mă apăr, loviturile au fost în cap și în zona cervicală.

Doar eu știu ce clipe de groază am trăit. Dacă nu legea, Dumnezeu într-o zi va face dreptate. Nu vreau nimic altceva. După ora 13:00 am instanță, îl voi avea acolo (n.r. certificat medico-legal)”, ne-a mărturisit bruneta, în exclusivitate.

Cum s-a ajuns la intervenţia poliţiei

În seara de duminică, 20 octombrie 2024, cei doi tineri s-au întâlnit în maşina lui Levent. Acolo ar fi avut loc şi presupusul act de violenţă domestică, pe care actorul îl neagă cu vehemenţă. Din declaraţiile tinerei reiese faptul că nu ea a fost cea care a apelat la organele de poliţie. Bruneta a avut nevoie de îngrijiri medicale în urma evenimentului nefericit, iar cei de la UPU au sesizat autorităţile.

„Da, nu vreau nimic altceva (n.r. ordin de protecţie împotriva actorului). Totul s-a întâmplat pe 20.10. 2024, în jurul orei 19:44 am urcat la el în mașină”, ni s-a confesat Delia. Întrebată dacă a avut mai multe zile de spitalizare, a declarat că: „Am fost ținută în UPU pentru investigații. Cei de la urgență au chemat poliția. Am stat o seară și am cerut acasă”, a încheiat fosta parteneră a lui Sali Levent.

Levent Sali, hotărât să îşi demonstreze nevinovăţia

În decursul zilei de marţi, 22 octombrie 2024, celebrul actor din ”Pariu cu viaţa”, ne-a mărturisit că vrea să îşi demonstreze nevinovăţia cu orice preţ. Fostul concurent de la ”Sunt celebru, scoate-mă de aici”, susţine că acuzaţiile aduse sunt complet false. Sali Levent nu a dorit să dea foarte multe detalii înaintea procesului, însă acesta susţine că a fost o banală ceartă, ca în orice relaţie.

„Nu pot să spun foarte multe lucruri pentru că este un proces intentat şi mă afectează tot ce zic. Mâine, la ora 13:00, am proces. Am nişte probe că nu am făcut aşa ceva. Vreau să arăt că nu sunt un nenorocit cum zice ea. Dintr-o ceartă în maşină, mă trezesc cu chestii de genul.

E logodnica mea, nu am crezut că se va întâmpla așa ceva. Adică te cerţi cu cineva şi… Am un video în care ea vorbeşte într-una şi nu mai are nimic la gât. Chestia aia de la gât este de la ei din casă, o cunosc. O să arăt că eu nu fac aşa ceva.

Un om care e bătut aşa cum susține nu iese pe live să facă chestii de genul. La Constanţa a avut loc incidentul. Am primit şi nişte telefoane de ameninţări din partea familiei ei”, ne-a mărturist Levent Sali, în exclusivitate”, a mărturist Levent Sali, în exclusivitate pentru FANATIK.