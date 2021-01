Dovada că Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău sunt împreună în Maldive! Vedeta s-a dat de gol

Bianca Drăgușanu se află de câteva zile în Insulele Maldive, alături de Gabi Bădălău, însă doar acum au apărut dovezile concrete că cei doi sunt împreună.

Fostul soț al Claudiei Pătrășcanu lăsase să se înțeleagă că au plecat în Maldive ca niște amici buni, însă totul a ieșit la iveală în ultimele ore.

Cu toate că Bianca Drăgușanu a încercat multă vreme să păstreze secretă relația sa cu Gabi Bădălău, adevărul pare că a ieșit la suprafață în cele din urmă.

Bianca Drăgușanu se iubește cu Gabi Bădălău?

Bianca Drăgușanu s-a dat de gol în momentul în care a postat o imagine cu doi iubiți pe plajă, care par a fi chiar ea și Bădălău, la care este adăugat un gif cu o inimioară.

Fanii au observat rapid acest aspect și au decretat că cei doi formează deja un cuplu. Mai mult, Bianca Drăgușanu radiază pe Instagram și postările sale sunt ale unei persoane îndrăgostite.

“I eat glitter for breakfast then i sparkle all day #blessed #glamour #maldives #fourseasonmaldives #lovemylife #bussinesswoman #newproject #comingsoon #goodvibes #happy #maldives #heaven #breakfast #spoiled #loved #relax #tan #sun #thebestisyettocome #luxurylifestyle”, care se traduce astfel: “Mănânc sclipici la micul dejun, apoi strălucesc toată ziua #binecuvântată #SexApel #maldive #fourseasonmaldives

#ÎmiIubescViața #FemeieDeAfaceri #ProiectNou #ÎnCurând #VibrațiiBune #fericită #maldive #rai #MiculDejun #răsfățată #iubită #relaxare #bronz #soare #CeEsteMaiBunUrmeazăSăVină #StilDeViațăLuxos”, este una dintre postările Biancăi Drăgușanu.

Printre altele, Bianca Drăgușanu și Gabriel Bădălău s-au filmat în timp ce luau micul dejun, iar pe fundal se aude melodia lui Roxen, cu versurile grăitoare: „Hai, zi-mi ce-ți cântă dragostea / Atunci când mă privești așa”. Încă un semnal pe care îl transmite Bianca fanilor curioși de viața personală a vedetei.