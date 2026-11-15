Dovada clară că Portugalia chiar era dependentă de Cristiano Ronaldo! De când nu mai suferiseră lusitanii o umilință precum cea cu Danemarca

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Portugalia a trăit una dintre cele mai negre seri din istoria naționalei. La primul meci disputat după retragerea lui Cristiano Ronaldo, , la Braga, în Liga Națiunilor, iar rezultatul a readus în actualitate două statistici care arată dimensiunea dezastrului.

Fără Cristiano Ronaldo, Portugalia a fost umilită de Danemarca! Nu mai fusese condusă la patru goluri acasă din 1983

Înfrângerea de la Braga a intrat direct în statistica neagră a fotbalului portughez. Potrivit datelor distribuite după partidă, naționala lusitană nu mai ajunsese în situația de a fi condusă cu patru goluri pe teren propriu din 1983. Atunci, pe 8 iunie, Portugalia pierdea cu 0-4 în fața Braziliei, într-un meci amical disputat la Coimbra. Peste patru decenii mai târziu, Danemarca a reușit din nou să producă un asemenea șoc, de această dată la Braga.

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Pierre-Emile Højbjerg a deschis scorul din penalty, iar Rasmus Højlund a reușit o dublă după pauză. Joachim Andersen a dus scorul la 4-0, înainte ca Bernardo Silva să înscrie golul de onoare al gazdelor în prelungiri. Astfel, tabela s-a oprit la 1-4, într-o seară pe care suporterii portughezi vor dori să o uite cât mai repede.

🚨🚨| BREAKING: Portugal have NOT fallen four goals behind at home since 1983, when they faced Brazil. 😳🇵🇹 https://t.co/oHNoi71VGR — Kalshi FC (@KalshiFC)

Absența lui Cristiano Ronaldo, detaliul care leagă două dintre cele mai grele seri ale Portugaliei

O altă statistică scoate în evidență un amănunt interesant. Portugalia nu mai primise patru goluri pe teren propriu din septembrie 2010, când remiza cu Cipru, scor 4-4, într-un meci din preliminariile Campionatului European din 2012. Partida s-a disputat pe 3 septembrie 2010, la Guimarães, iar atunci nu a făcut parte din echipa Portugaliei din cauza unei accidentări. La fel s-a întâmplat și în confruntarea cu Danemarca de la Braga, disputată imediat după retragerea starului lusitan de la echipa națională.

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Desde setembro 2010 que Portugal não sofria quatro golos em casa, na altura contra o Chipre (4-4)… e também sem Ronaldo. — B24 (@B24PT)



Coincidența statistică a fost remarcată de publicația portugheză B24, care a subliniat că ambele partide în care Portugalia a încasat patru goluri pe teren propriu, în acest interval, au avut loc fără Cristiano Ronaldo. Evident, această paralelă nu demonstrează neapărat o legătură directă între absența lui CR7 și rezultatele respective, dar oferă un detaliu interesant în contextul unei seri istorice pentru naționala lusitană.