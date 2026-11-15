Sport

Dovada clară că Portugalia chiar era dependentă de Cristiano Ronaldo! De când nu mai suferiseră lusitanii o umilință precum cea cu Danemarca

Dragoș Petrescu
15.11.2026 | 06:15
Dovada clara ca Portugalia chiar era dependenta de Cristiano Ronaldo De cand nu mai suferisera lusitanii o umilinta precum cea cu Danemarca
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Fără Cristiano Ronaldo, Portugalia a fost umilită de Danemarca (1-4), egalând un record istoric negativ, vechi de peste 40 de ani // FOTO: hepta.ro
Portugalia resimte din plin absența lui Cristiano Ronaldo! Dezastrul cu Danemarca, fără precedent de peste 40 de ani
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Portugalia a trăit una dintre cele mai negre seri din istoria naționalei. La primul meci disputat după retragerea lui Cristiano Ronaldo, lusitanii au fost învinși cu 1-4 de Danemarca, la Braga, în Liga Națiunilor, iar rezultatul a readus în actualitate două statistici care arată dimensiunea dezastrului.

Fără Cristiano Ronaldo, Portugalia a fost umilită de Danemarca! Nu mai fusese condusă la patru goluri acasă din 1983

Înfrângerea de la Braga a intrat direct în statistica neagră a fotbalului portughez. Potrivit datelor distribuite după partidă, naționala lusitană nu mai ajunsese în situația de a fi condusă cu patru goluri pe teren propriu din 1983. Atunci, pe 8 iunie, Portugalia pierdea cu 0-4 în fața Braziliei, într-un meci amical disputat la Coimbra. Peste patru decenii mai târziu, Danemarca a reușit din nou să producă un asemenea șoc, de această dată la Braga.

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Pierre-Emile Højbjerg a deschis scorul din penalty, iar Rasmus Højlund a reușit o dublă după pauză. Joachim Andersen a dus scorul la 4-0, înainte ca Bernardo Silva să înscrie golul de onoare al gazdelor în prelungiri. Astfel, tabela s-a oprit la 1-4, într-o seară pe care suporterii portughezi vor dori să o uite cât mai repede.

Absența lui Cristiano Ronaldo, detaliul care leagă două dintre cele mai grele seri ale Portugaliei

O altă statistică scoate în evidență un amănunt interesant. Portugalia nu mai primise patru goluri pe teren propriu din septembrie 2010, când remiza cu Cipru, scor 4-4, într-un meci din preliminariile Campionatului European din 2012. Partida s-a disputat pe 3 septembrie 2010, la Guimarães, iar atunci Cristiano Ronaldo nu a făcut parte din echipa Portugaliei din cauza unei accidentări. La fel s-a întâmplat și în confruntarea cu Danemarca de la Braga, disputată imediat după retragerea starului lusitan de la echipa națională.

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Coincidența statistică a fost remarcată de publicația portugheză B24, care a subliniat că ambele partide în care Portugalia a încasat patru goluri pe teren propriu, în acest interval, au avut loc fără Cristiano Ronaldo. Evident, această paralelă nu demonstrează neapărat o legătură directă între absența lui CR7 și rezultatele respective, dar oferă un detaliu interesant în contextul unei seri istorice pentru naționala lusitană.

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Dragoș Petrescu
Dragoș Petrescu
Dragoș Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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