Dovezi contra dovezi! Amalia, fosta soție a lui Radu, câștigătorul Mireasa, răstoarnă masa și vine cu probele ei în disputa pe fetiță: „A sărit să-mi lovească tatăl și să-l amenințe cu moartea”

Amalia, fosta nevastă a lui Radu Bobelică, câștigătorul Mireasa, sezonul 2, răspunde acuzațiilor aduse de bărbat potrivit cărora nu îi dă voie să își vadă fetița, ea fiind stabilită în Austria, și, mai mult, că ar fi scos-o ilegal din țară.

Amalia rupe tăcerea! Ce probe aduce împotriva lui Radu, câștigătorul de la Mireasa, și cum răspunde tuturor acuzațiilor

Amalia Struț, de la Mireasa (ediția 4) reacționează, în exclusivitate pentru FANATIK, la lungul șir de acuzații venite din partea . Extrem de mâhnită și sătulă de scandalul cu fostul soț, Amalia a expus tot ce are pe suflet, explicând inclusiv care e motivul pentru care s-a ajuns la divorț.

Femeia spune că familia lui a fost ca o piatră de moară legată de căsnicia lor, iar datoriile uriașe pe care Radu le avea nu mai puteau fi suportate de ea. Amalia spune că acum este realizată, având propriile sale business-uri în Viena, și nu mai vrea să se întoarcă în trecut, dar e nevoită să lămurească toate lucrurile spuse de fostul ei soț.

Fosta parteneră a lui , câștigătorul de la Mireasa, ne oferă, în exclusivitate, propriile ei dovezi ln războiul cu ex-ul, după ce bărbatul ne-a prezentat, de curând, conversații de pe WhatsAppp care nu o pun într-o lumină bună.

Având în vedere că adevărul e undeva la mijloc, FANATIK a vrut să știe cum comentează toată situația Amalia, direct implicată în acest scandal, pentru a reuși să găsim piesele lipsă ale acestui puzzle.

Din ce trăiește Amalia în Austria

„Mereu am fost și sunt de părere că viața privată este un aspect fundamental al intimității mele. Consider că detaliile intime ale unei relații eșuate nu ar trebui să fie judecate în public, iar cele două părți ar trebui să aibă capacitatea de a rezolva situația într-un mod care le protejează demnitatea și intimitatea. Din păcate, viața nu este întotdeauna așa cum ne dorim…am realizat însă ca lumea ar trebuii să știe adevărul “adevărat”. Viața mea este foarte complexă, am o firmă de curățenie în Viena, unde mă sună zilnic 16 femei care așteaptă să le spun ce trebuie să facă astăzi și să fie aprovizionate constant, am reușit acum să îmi deschid și un mic salon, unde lucrez ca tehnician de unghii, iar pe lângă asta sunt și MAMĂ.

O mamă care se zbate zilnic pentru fetița ei, în așa fel încât ea să nu simtă lipsa unui părinte. Doresc să clarific pe scurt toată situația mea cu fostul soț, cauzele adevărate ale divorțului, implicarea lui în viața copilului și de ce acesta nu vine la Viena să-și viziteze copilul, acolo unde îi spunem mereu ca este așteptat. Visul unei vieți „ca în povești” poate fi un ideal romantic, dar realitatea este adesea mult mai complicată. Eu sunt o femeie care își dorește să evolueze în viață, să reușească să transmită ceva și să lase ceva în urmă. Ceea ce lângă Radu am realizat repede ca nu pot să fac”. își începe povestea Amalia, pentru FANATIK.

De ce s-au despărțit câștigătorul de la Mireasa de soție. Amalia spune că a descoperit foarte multe secrete

Femeia continuă și relatează ce fel de secrete a aflat despre fostul soț, imediat după ce s-au căsătorit. Amalia susține că s-a trezit cu niște datorii ale lui Radu, câștigătorul de la Mireasa, pe care le-a plătit și ea, cât a putut, ca să îl ajute. Doar că asta nu a fost tot. Fosta ei soacră se pare că a devenit, în timp, un alt obstacol în calea fericirii sale.

„După căsătorie, aveam să descopăr foarte multe “secrete” pe care fostul meu soț mi le-a ascuns până când s-a asigurat ca acestea nu o să distrugă relația noastră. Un mesaj venit de la sora lui urma să ne informeze că acesta ar avea mai multe datorii din trecut pe care trebuia să le plătim împreună… Datorii pe care eu le-am acceptat relativ ușor și am plătit lunar fără nici o dovadă, negru pe alb, în care să ateste că sunt datoriile lui și sumele exacte. Apoi, la scurt timp, am mai primit câteva email-uri de la ING unde și acolo, în urma unor datorii făcute de el în trecut, s-au făcut popriri pe conturi și trebuiau plătite…

Era și familia lui care făcea o presiune foarte mare asupra noastră (ba s-a îmbolnăvit câinele, trebuie bani, câinele merge la tuns și întreținere, iar trebuie bani, am primit recalculări gaz/curent trebuie bani etc… În ultima perioadă, mama lui chiar își dorea ca acesta să îi plătească și chiria în care stau împreună în Simeria. Și, bineînțeles, ca o femeie normală și o viitoare mămică m-am gândit la viitorul copilului meu, moment în care am explodat și i-am cerut să aleagă într-e mine sau familia lui”, ne-a mai mărturisit Amalia.

Câștigătorul de la Mireasa, acuzat că l-a amenințat cu moartea pe tatăl fostei soții

Episodul care a șocat-o și a făcut-o să se îndepărteze definitiv de Radu a fost unul în care fostul concurent de la Mireasa ar fi sărit să-l lovească pe tatăl ei și să-l amenințe cu moartea. Amalia a spus că a încercat să îl ierte pentru gestul său, dar lucrurile nu s-au calmat, dimpotrivă.

„Încercam să fac atât eu cât și părinții mei terapie cu el, să îi explicam că în limita posibilităților putem să ajutăm și familia lui, dar familia pe care am construit-o noi trebuie să fie pusă pe primul loc. Moment în care acesta a avut o criză de furie, un schimb de replici fără pic de respect față de tatăl meu, iar la urmă a sărit chiar să-mi lovească tatăl și să-l amenințe cu moartea. În astfel de momente, este important să îți protejezi siguranța ta și a celor dragi. Amenințările de violență nu trebuie niciodată subestimate și trebuie tratate cu seriozitate.

Atunci am înțeles încă odată ca un om care te iubește nu poate să aibă un astfel de comportament față de tatăl tău. Am iertat și asta, parțial, am considerat ca Maya merită să aibă un tată așa cum e el. Am iertat faptul ca m-a târât un an prin tribunale (un an care pe mine m-a costat timp și bani). Că mi-a trimis protecția copilului în România, în Viena, că a sunat la polițe acuzându-mă de faptul ca mi-aș fi răpit propriul copil. Am iertat amenințările lui, amenințările familiei lui. Anul trecut după ziua fetiței am hotărât să pun stop”, adaugă, extrem de supărată, Amalia.

Amalia spune că Radu, câștigătorul Mireasa, a fost contactat în permanență să își vadă fiica

Legat de faptul că nu îl lasă pe Radu să își vadă fetița și nu îi dă adresa din Viena, Amalia are o cu totul altă variantă, care se bate cap în cap cu adevărul fostului partener. Tânăra spune că motivul pentru care Radu nu merge să își vadă fata este situația sa financiară precară.

„I-am spus ca vreau să încerce să aibă o relație normală cu fetița lui. Am încercat să îl sun video, în limita posibilităților pentru a o vedea pe Maya. I-am trimis poze și videoclipuri tot la două/trei zile cu fetița. Cu toate astea, el nu venea în Viena să își viziteze fetița. Îmi spunea că nu are bani luna asta de vizită dar va veni. În lunile octombrie/noiembrie/decembrie ale anului trecut am fost în România. Deși eu am hotărât să întrerup orice legătură cu el (legături rupte din cauză că el nu se rezuma la fetița lui și îmi trimitea noaptea după orele 2 și 3 videoclipuri sau poze vechi cu noi) îi scriam mereu de pe telefonul mamei mele.

„Mama mea a păstrat în continuare legătura cu el”

Era informat de fetița în continuare, era sunat, am încercat din răsputeri să păstrez o relație civilizată. Îi spuneam de fiecare dată să vină la Dumbrava să își vadă copila, să își aducă mama sau surorile lui să își cunoască nepoata, pentru că acestea nu au văzut-o niciodată. El a venit de câteva ori la Dumbrava în perioada aia, dar mereu singur motivând ca mama este bolnavă, nu este acasă, etc…

După Crăciun, ne-am întors în Viena, dar mama mea a păstrat în continuare legătura cu el, și avem fiecare mesaj în care îi spuneam ca este așteptat la Viena să își vadă fetița. Desigur, din diverse motive nu venea niciodată. Spunea: “îmi pare rău dar nu o să ajung”. Ăsta a fost răspunsul lui, . Sau, mai nou, “nu am adresa de la Viena”.

„Eu nu pot să mai fac nimic”

Adresa pe care el o are deoarece am fost obligată la divorț să depun adresa și poze cu locuința în care mă aflu cu fetița mea, adresa unde el ulterior mi-a trimis asistență socială, și adresa pe care el ar fi primit-o la orice oră dacă ar fii spus “ uite mâine vin, da-mi adresa”. Eu știu ca acesta nu vine la Viena să își vadă fetița pentru ca nu își permite financiar să facă această vizită de două ori pe lună, așa că preferă să motiveze cu fel și chip.

Acum, din punctul ăsta de vedere eu nu mai pot să fac nimic, am sufletul împăcat și știu ca am făcut tot ce ține de mine ca relația dintr-e el și Maya să fie una normală. Drepturile lui nu sunt îngrădite. El este informat de fiecare dată cu o zi înainte de programul stabilit de către judecătorie. Este binevenit la Viena”, a adăugat Amalia despre câștigătorul de la Mireasa.