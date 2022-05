Dr. Alban vine în România. Cum a făcut primii bani: “Așa a apărut inspirația legată de muzică”

Dr. Alban vine în România! Starul care a făcut istorie în muzica internațională cu super hituri precum „It’s My Life”, „One Love” și multe altele va urca pe scena festivalului, alături de alti artiști cunoscuți.

Dr. Alban, în România, vara aceasta: “Inițial am fost DJ”

Dr. Alban, pe numele său real Alban Uzoma Nwapa, a vândut, de-a lungul timpului, peste 16 de milioane de albume. El a atins însa faima mondială în 1992, datorită mega hitului „It’s My Life”.

Plănuia să devină medic stomatolog, pe la vârsta de 20 de ani, iar pentru a-și putea plăti studiile a început . O bună perioadă el a lucrat într-un club din Stockholm, acolo începându-și de altfel cariera.

De ce a renunțat la stomatologie? Ei bine, aflați chiar de la Dr. Alban în interviul exclusiv pentru FANATIK.RO!

În tinerețe, ai studiat stomatologia la Stockholm, cum ai făcut trecerea la muzică?

– Ei bine, tranziția mea de la stomatologie la muzică s-a petrecut atunci când muzica a devenit foarte importantă pentru mine, începeam să am succes și nu mai puteam rămâne în stomatologie. Așa că a trebuit să renunț.

Cine te-a inspirat să faci muzică?

– Inițial eram DJ și așa a apărut . Atunci când puneam discuri, cântam, rapp-uiam între piese, astfel mi-a venit și inspirația pentru a crea muzică.

Ce sfat le dă Dr. Alban artiștilor aspiranți?

Ce te-a atras mai întâi la muzică?

– Fiind Dj. asta a fost tot ceea ce am avut nevoie.

Cum ai descrie muzica pe care o creezi de obicei?

– Este pop și dance, asta fac de obicei.

Care este procesul tău creativ?

– Procesul meu creativ este să scriu ceea ce îmi place, dar și ceea ce nu îmi place din ceea ce observ în jur. Creez muzică spunând ce cred despre lumea înconjurătoare și creând desigur, un beat bun care să se potrivească împreună cu mesajele pieselor.

Care este cel mai bun sfat pe care l-ai da unui artist aspirant?

– Cel mai bun sfat pe care l-aș da eu este să rămâneți originali, să păstrezi totul original și să nu copiezi pe nimeni, pentru a crea ceva autentic.

Cine mai urcă pe scenă, în România, alături de Dr Alban

Dr. Alban, artistul cunoscut în toată lumea, vine în România cu un super show în cadrul . El va urca pe scenă la Râmnicu Vâlcea în cea de-a patra zi a festivalului, mai exact pe data de 21 august.

Pe lângă , pe scena festivalului vor urca peste 30 de artiști români și internaționali precum Ronan Keating, ATB, Jay Sean, Outlandish, Blue, 3 Sud Est, Connect-R, Lou Bega, Nana, Haddaway, Oceana, Ottawan, DJ Project, Arsenie ex. O-Zone, N&D, Melody Thornton ex. Pussycat Dolls, Class, LA, Body & Soul și alții. Gazdele evenimentului sunt omul de radio și TV Liana Stanciu și artistul și MC Nick de la N&D.

Pe lângă un line-up cu artiști de top din România și internaționali, participanții se vor bucura și de un parc de distracții amenajat în spațiul unde se desfășoară festivalul.

Show-urile live de pe scenă vor fi completate de Mega Petrecerea Disco Anul 2000, unde petrecăreții vor putea dansa de seara până în zorii zilei.