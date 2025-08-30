Dr. Yazan, poveste incredibilă cu Irinel Columbeanu: “L-am luat de la azil şi l-am tratat! A plâns. Mi-a fost milă de el”. Cum i-a ars un tablou de 1 milion de euro

Yazan Aqrabawi îl cunoaște pe Irinel Columbeanu și îi știe de asemenea și mare parte din povestea de viață. Se pare că tatăl stomatologului a fost prieten cu afaceristul la un moment dat, iar aceștia încă țin legătura.

Gestul făcut de Yazan Aqrabawi pentru Irinel Columbeanu

Invitat în cadrul emisiunii lui Horia Ivanovici, Yazan Aqrabawi a vorbit despre un moment petrecut cu Irinel Columbeanu care l-a emoționat profund. Cei doi au ajuns să stea de vorbă în jur de 5 ore.

, avea niște dureri la nivelul dinților. Astfel, la recomandarea tatălui său, Yazan Aqrabawi a mers acolo și l-a luat pe Irinel Columbeanu, iar ulterior l-a adus la cabinetul său.

În tot acest timp afaceritul a tot vorbit. Iar povestea a devenit cu atât mai emoționantă atunci când medicul și-a dat seama că azilul unde acesta este internat e la foarte mică distanță de casa unde locuia odată.

„Anul trecut mi-a zis tatăl meu că l-a sunat Irinel și i-a zis că are dureri la niște dinți. A sunat și mi-a zis că e în azil și dacă pot să-l ajut. M-am dus atunci, eu personal m-am dus l-am luat, am semnat și l-am dus la cabinet.

Atunci am stat de la ora 12 până la ora 4 jumate, 5. 5 ore numai de vorbă. Doar el vorbea. Azilul unde stă e la doi metri de casa unde stătea el, tot în Snagov. Mi-a zis niște povești despre cum e viața asta. Pentru mine atunci nu știu cum au trecut 4 ore. A plâns. Mi-a fost milă de el”, a povestit medicul stomatolog.

Medicul stomatolog îl vizitează în continuare pe fostul afacerist

Yazan Aqrabawi susține că nu i-a luat niciun ban lui Irinel Columbeanu. Acesta a fost mulțumit doar pentru faptul că l-a putut ajuta, având în vedere situația în care a ajuns. De asemenea, .

Irinel Columbeanu este acum singur, astfel că uneori, medicul dentist îl mai vizitează. Cei doi mai stau de vorbă, iar printre altele, fostul afacerist i-a și povestit în mare cum a ajuns să piardă totul.

„Se vede că omul avea și nu mai are, asta e ceea ce te doare pe tine. Nu e rușine să nu ai, dar pentru mine a fost o dramă foarte mare. (…) Nu a rămas nimeni lângă el.

Apoi l-am dus la azil și m-a rugat dacă pot să intru să mai stăm de vorbă. Am intrat și atunci înăuntru și după la o lună, o lună jumate mai mă sună și când mai am liber jumătate de oră mă duc și mai stau cu el”, a mai povestit acesta.

Ce s-ar fi întâmplat cu tabloul lui Irinel Columbeanu

În opinia medicului stomatolog, Irinel Columbeanu a ajuns în situația în care deși avea bani, nu mai producea nimic. Iar pentru că nu avea nicio altă sursă de venit, era de așteptat ca sumele să dispară un cont.

Cumpăna mare ar fi fost afacerea nouă în care acesta a vrut să intre și în care a implicat și banca. Se pare că de acolo ar fi pornit adevăratul declin pentru el.

„Eu cred că atunci când ai bani și nu mai produci poți să ai cât vrei tu și tot acolo ajungi. El nu lucra nimic. S-a băgat în ultima afacere și au secat lucrurile și de acolo a picat totul”, a mai adăugat Yazan Aqrabawi.

Irinel Columbeanu i-a mai povestit doctorului și despre un tablou de suflet. Ținea la el enorm, dar nu l-a putut lua după ce a fost evacuat din casă, pentru că locuia într-o garsonieră, iar acesta era mult prea mare. Ulterior însă, piesa a ajuns să fie distrusă de incendiu, deși avea o valoare uriașă.

„Îmi zicea că avea un tablou care îi era cel mai drag. Mi-a spus că tabloul ăla era important pentru el. Tabloul era foarte mare și costa 1 milion jumătate de euro și nu a putut să-l ia, nici nu l-a vândut. Iar când a luat foc casa i-a ars și tabloul. (…) A plâns”, a mai povestit medicul.