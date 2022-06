Kylian Mbappe, spectator de lux la draftul NBA de la New York: “Momente unice!”

După ce l-a întâlnit pe LeBron James în 2018, Kylian Mbappe s-a îndrăgostit definitiv de baschetul nord-american. Iar acum a profitat de vacanță pentru a asista, la Barclays Centre din Brooklyn, New York, la ediția 2022 a NBA Draft.

Înaintea evenimentului, Mbappe a postat pe Instagram un clip în care-și arăta abilitățile de marcator. În baschet. Prilej cu care fanii săi au putut observa nu doar faptul că are o precizie foarte bună (6/7), ci și că, atunci când aruncă la coș, este stângaci și nu dreptaci.

View this post on Instagram

”Gata pentru #NBADraft”, a scris Mbappe. În timp ce coechipierul său de la PSG, Eric Ebimbe a răspuns în glumă: ”Prima alegere în 2022”.

Apoi, evident, a luat parte a eveniment. Unul despre care a declarat: ”Sunt momente unice, neprețuite, noi nu avem așa ceva în fotbal”.

🏀 A New York pour la , Kylian Mbappé s’est entretenu avec ! 🤩 Fan de , il évoque les Finals, la Draft, la différence avec le foot… 🎙 “Ce sont des moments uniques, qui n’ont pas de prix, on n’a pas ça dans le foot”

Dacă, evident, prezența lui Kylian Mbappe, a fost subiectul numărul unu pentru iubitorii fotbalului, Paolo Banchero a fost omul momentului pentru fanii NBA.

”Nici nu știu ce să spun. Nu-mi vine să cred ce tocmai s-a întâmplat, sincer”, a spus Paolo. Trebuie spus că el era creditat cu șansa a treia la poziția de număr unu în draftul 2022.

Favoriți erau atacantul lui Auburn, Jabari Smith, ajuns la Houston Rockets, și gigantul de 2,13 metri Chet Holmgren, ales de Oklahoma City Thunder. Smith este un mai bun ”trăgător” de la 3 puncte, însă ”Banchero este unul dintre cei mai buni jucători de tranziție din draft, cu o viziune grozavă pe teren și abilitatea de a începe atacul mai fluid după o lovitură ratată”, explică analiștii algerea surpriză.

Banchero, care i-a dus pe cei de la Duke în Final Four, a înregistrat în stagiunea precedentă o medie de 17,2 puncte, 7,8 recuperări și 3,2 pase decisive în 39 de starturi. Iar acum are misiunea să readucă strălucirea unui Orlando Magic care a dezamăgit crunt (22 victorii și 60 de înfrângeri în 2022).

The Athletic a dezvăluit că la evenimentul de joi noapte, la care a asistat și Kylian Mbappe, LA Lakers a dat două lovituri de imagine. Și a semnat contracte cu urmașii a două legende din NBA.

Este vorba despre Shareef O’Neal, fiul lui Shaquille, și Scotty Pippen Jr, băiatul lui Scottie Pippen. Primul va evolua chiar pentru echipa mare, în meciurile din presezon, în NBA Summer League. Cel de-al doilea, pentru moment, va face parte din lotul lărgit al lui Lakers și va juca în continuare pentru Vanderbilt.

Another O’Neal in purple and gold.

Shareef O’Neal has agreed to play in the NBA Summer League with the Los Angeles Lakers, sources tell .

— The Athletic (@TheAthletic)