Sport

Dragan Adzic este noul antrenor al Rapidului! Are un palmares stelar: a câştigat Liga Campionilor cu Cristina Neagu în echipă

După despărţirea de Laurent Bezeau, Rapidul l-a numit pe Dragan Adzic la cârma echipei. Muntenegreanul a câştigat de două ori Liga Campionilor şi argintul olimpic cu naţionala ţării sale.
Marian Popovici
01.06.2026 | 16:58
Dragan Adzic este noul antrenor al Rapidului Are un palmares stelar a castigat Liga Campionilor cu Cristina Neagu in echipa
ULTIMA ORĂ
Dragan Adzic este noul antrenor al Rapidului! Antrenorul muntenegrean are un palmares stelar. Sursa: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Rapid a avut un sezon modest. Venirea lui Laurent Bezeau a fost primită cu mare entuziasm în Giuleşti, dar rezultatele nu au fost cele mai bune şi au provocat plecarea antrenorului înaintea finalului de sezon, echipa ratând şansa de a juca în cupele europene. Dar, ambiţiile au rămas mari la club.

Dragan Adzic, noul antrenor al Rapidului! A câştigat două Ligi ale Campionilor

Dragan Adzic este noul antrenor al echipei şi are misiunea de a duce Rapidul din nou în top. Echipa din Giuleşti a câştigat titlul în 2022, iar un an mai târziu a ajuns în sferturile de finală din Champions League. De atunci, echipa a fost în scădere şi au terminat stagiunea precedentă abia pe locul 7, cu 21 de puncte.

ADVERTISEMENT

Antrenorul muntenegrean este unul de top. A câştigat de două ori trofeul Champions League, alături de Buducnost. Ultima dată, în 2015, o avea în echipă şi pe Cristina Neagu. Alături de echipa muntenegreană are 10 titluri şi 10 cupe. Între 2022 şi 2024 a fost antrenorul lui Krim, alături de care a câştigat tot în Slovenia.

Medaliat cu argint la Jocurile Olimpice de la Londra

El este şi actualul selecţioner al Sloveniei, echipă pe care a condus-o la Jocurile Olimpice de la Paris. Ca selecţioner al Muntenegrului a câştigat titlul european, în 2012, fiind medaliat cu argint la Jocurile Olimpice de la Londra, după finala pierdută împotriva Norvegiei:

ADVERTISEMENT
Reacția Kremlinului după ce președintele Dan a reconfirmat că drona de la Galați...
Digi24.ro
Reacția Kremlinului după ce președintele Dan a reconfirmat că drona de la Galați era rusească

„Dragan Adzic este noul antrenor principal al Rapidului! Unul dintre cei mai titrați și respectați tehnicieni din handbalul mondial preia banca tehnică a echipei noastre de senioare! Visam sus si construim cu ambitie, aducând în Giulești o cultură a performanței și a excelenței. 

ADVERTISEMENT
FOTO Gigi Becali: ”E cea mai frumoasă din lume”. A scos 10.000.000€ din...
Digisport.ro
FOTO Gigi Becali: ”E cea mai frumoasă din lume”. A scos 10.000.000€ din buzunar și a anunțat ce urmează pe 14 iunie

Dragan Adžić este omul trofeelor supreme!  Parcursul său este o poveste despre glorie, disciplină și succes la cel mai înalt nivel. Iată reperele de aur din palmaresul noului nostru mentor:

ADVERTISEMENT

De 2 ori Câștigător al EHF Champions League – în 2012 și 2015 (cu ŽRK Budućnost)
Campion European – în 2012 (cu Naționala Muntenegrului)
Vicecampion Olimpic la Jocurile Olimpice de la Londra – în 2012 (cu Naționala Muntenegrului)
Actualul Selecționer al Naționalei Sloveniei (din 2021), echipă pe care a condus-o magistral inclusiv pe scena Jocurilor Olimpice de la Paris! Suntem pregătiți pentru o nouă eră a handbalului rapidist! Dragan, bine ai venit la cea mai iubită echipă din România! Giuleștiul este gata de spectacol”, e anunţul oficial al Rapidului.

  • 56 de ani are Dragan Adzic
  • 2 trofee Champions League are antrenorul muntenegrean
„Și Moș Crăciun va coborî pe horn”. Mihai Stoica, reacție spumoasă după ultimul...
Fanatik
„Și Moș Crăciun va coborî pe horn”. Mihai Stoica, reacție spumoasă după ultimul anunț al lui Ngezana
Un sportiv de legendă și-a scos la vânzare casa. Cum arată impresionantul conac:...
Fanatik
Un sportiv de legendă și-a scos la vânzare casa. Cum arată impresionantul conac: 3 etaje, piscină cu cascadă, sală de cinema și vedere la lac
„Voi înscrie mai mult decât tata!”. Declarația curajoasă a fiului lui Adrian Mutu...
Fanatik
„Voi înscrie mai mult decât tata!”. Declarația curajoasă a fiului lui Adrian Mutu după ce a ieșit golgheter la Cupa Duckadam
Tags:
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Radu Drăgușin pleacă de la Tottenham, dar rămâne în Premier League! Destinație-surpriză pentru...
iamsport.ro
Radu Drăgușin pleacă de la Tottenham, dar rămâne în Premier League! Destinație-surpriză pentru internaționalul român
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!