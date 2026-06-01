Dragan Adzic este noul antrenor al Rapidului! Are un palmares stelar: a câştigat Liga Campionilor cu Cristina Neagu în echipă

ADVERTISEMENT

Rapid a avut un sezon modest. a fost primită cu mare entuziasm în Giuleşti, dar rezultatele nu au fost cele mai bune şi au provocat plecarea antrenorului înaintea finalului de sezon, echipa ratând şansa de a juca în cupele europene. Dar, ambiţiile au rămas mari la club.

Dragan Adzic, noul antrenor al Rapidului! A câştigat două Ligi ale Campionilor

Dragan Adzic este noul antrenor al echipei şi are misiunea de a duce Rapidul din nou în top. Echipa din Giuleşti a câştigat titlul în 2022, iar un an mai târziu a ajuns în sferturile de finală din Champions League. De atunci, echipa a fost în scădere şi au terminat stagiunea precedentă abia pe locul 7, cu 21 de puncte.

ADVERTISEMENT

Antrenorul muntenegrean este unul de top. A câştigat de două ori trofeul Champions League, alături de Buducnost. Ultima dată, în 2015, o avea în echipă şi . Alături de echipa muntenegreană are 10 titluri şi 10 cupe. Între 2022 şi 2024 a fost antrenorul lui Krim, alături de care a câştigat tot în Slovenia.

Medaliat cu argint la Jocurile Olimpice de la Londra

El este şi actualul selecţioner al Sloveniei, echipă pe care a condus-o la Jocurile Olimpice de la Paris. Ca selecţioner al Muntenegrului a câştigat titlul european, în 2012, fiind medaliat cu argint la Jocurile Olimpice de la Londra, după finala pierdută împotriva Norvegiei:

ADVERTISEMENT

„Dragan Adzic este noul antrenor principal al Rapidului! Unul dintre cei mai titrați și respectați tehnicieni din handbalul mondial preia banca tehnică a echipei noastre de senioare! Visam sus si construim cu ambitie, aducând în Giulești o cultură a performanței și a excelenței.

ADVERTISEMENT

Dragan Adžić este omul trofeelor supreme! Parcursul său este o poveste despre glorie, disciplină și succes la cel mai înalt nivel. Iată reperele de aur din palmaresul noului nostru mentor:

ADVERTISEMENT

De 2 ori Câștigător al EHF Champions League – în 2012 și 2015 (cu ŽRK Budućnost)

Campion European – în 2012 (cu Naționala Muntenegrului)

Vicecampion Olimpic la Jocurile Olimpice de la Londra – în 2012 (cu Naționala Muntenegrului)

Actualul Selecționer al Naționalei Sloveniei (din 2021), echipă pe care a condus-o magistral inclusiv pe scena Jocurilor Olimpice de la Paris! Suntem pregătiți pentru o nouă eră a handbalului rapidist! Dragan, bine ai venit la cea mai iubită echipă din România! Giuleștiul este gata de spectacol”, e anunţul oficial al Rapidului.