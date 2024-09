Dumitru Dragomir a ales transferul toamnei în SuperLiga la MAX Profețiile lui Mitică. „Oracolul de la Bălcești” este de părere că Daniel Bîrligea e cea mai bună mutare realizată în ultimele zile de mercato.

Dragomir a ales transferul toamnei în SuperLiga. „O să-l vândă pe 5 milioane de euro”

, FCSB și CFR Cluj s-au mișcat bine pe piața transferurilor în această perioadă. Mihai Rotaru l-a adus înapoi în Bănie pe Alex Cicâldău, Neluțu Varga l-a luat pe Louis Munteanu, iar Gigi Becali l-a transferat pe Daniel Bîrligea.

Horia Ivanovici l-a întrebat pe Mitică Dragomir care este cel mai tare transfer realizat în SuperLiga: „Care e cel mai tare transfer? Louis Munteanu la CFR, Bîrligea la FCSB sau Cicâldău la Craiova?”.

Mitică Dragomir a răspuns fără să stea mult pe gânduri. Fostul șef de la LPF l-a ales pe Daniel Bîrligea, atacantul transferat de Gigi Becali de la CFR Cluj, pentru care „roș-albaștrii” au plătit două milioane de euro.

Fostul șef LPF a spus la MAX Profețiile lui Mitică că Gigi Becali o să îl vândă pe atacantul român cu 5 milioane de euro. Show-ul este live doar pe site-ul FANATIK.RO, de la ora 13:30, în fiecare zi de luni a săptămânii.

„Bîrligea! Și eu tot pe Bîrligea îl luam, cel mai tare transfer. O să-l vândă pe 5 milioane de euro, fac pariu pe cât vreți”, a declarat Mitică Dragomir.

Marius Șumudică: „Între cel care vine și Bîrligea, l-aș alege pe cel care vine cu ochii închiși”

, însă „roș-albaștrii” au câștiga cursa pentru transferul atacantului. Marius Șumudică a făcut o comparație între fostul vârf de la CFR Cluj și Aaron Boupendza la FANATIK SUPERLIGA.

„Pe mine nu m-a durut că s-a dus Bîrligea la FCSB. Dacă jucătorul își dorește să plece în altă parte ce să zic. Dacă un jucător își dorea să vină la Rapid, OK, dacă și-a dorit să meargă la FCSB să fie sănătos. Îi dorim baftă.

Nu știu dacă este adevărat ce zice domnul Becali, că i-am ridicat noi prețul. Astea nu mă privesc pe mine, pentru că eu sunt antrenor. Dar dacă pe mine m-ar fi pus să aleg între cel care vine și Bîrligea, l-aș alege pe cel care vine cu ochii închiși.

Da, Bîrligea este un jucător bun, nu contest asta. Are potențial, e tânăr și poate crește. Depinde de ambient și de tot ce se întâmplă acolo. Nu vreau să vorbesc despre alte cluburi. În momentul în care am fost întrebat, mi l-am dorit. Dacă ceilalți au plătit mai mult, eu nu am ce să fac”, spunea Marius Șumudică.