Dragomir a atacat multinaționalele din România. „O spun răspicat! Are cineva ‘ouă’ să facă așa ceva?”

Subiectul multinaţionalelor a revenit în dezbatere publică în aceste zile în care se discută intens despre colectarea la bugetul de stat a mai mulţi bani din taxe şi impozite.

„E hoţie calificată! De la multinaţionale ar trebui să învăţăm cu toţii”

că actualul Executiv, în ciuda măsurilor de austeritate avute în vedere, a ocolit subiectul multinaţionalelor. „L-ai auzit pe Bolojan zicând ceva de multinaţionale? Două săptămâni a vorbit Dragnea de multinaționale, a treia săptămână l-au arestat. Sunt lucruri de care nu poți să te legi”, a spus Dragomir, la „Profeţiile lui DON Mitică”.

În discuţia cu Horia Ivanovici, fostul politician şi om de fotbal a dat şi un exemplu legat de modul în care fac companiile multinaţionale profit în ţara noastră.

„E cea mai a dracului hoţie calificată. De aici ar trebui să învăţăm toţi, de la multinaţionale. Păi stai să-ţi dau un exemplu: să zicem că apa asta minerală e a mea, olandeză. Îmi mai fac o firmă, Horia 1, Horia 2. Fac o firmă la București, aici. Apa asta eu o iau cu doi bani şi o văd firmei mele cu cinci lei. Firma mea, care e aici în București, o vinde cu cinci lei și doi bani.

Cât e câștigul aceleiași firme? Cinci lei! La firma mamă se întorc cinci lei, pe care ăsta i-a pus fictiv, pentru că e de la el la el. Cât plăteşte el impozit la statul român? Pe ăia doi bani!”, a explicat Dragomir, la „Profeţiile lui DON Mitică”.

„Dacă face cineva treaba asta, îl bagă la puşcărie ca pe Dragnea”

pentru reglarea acestei situaţii, dar nu are speranţe că aceasta ar urma să fie pusă în practică. „Ia-le impozit 3% din cifra de afaceri. La toată lumea, şi la români şi la străini. Aşa înfloreşte ţara.

Dar are cineva ‘ouă’ să facă treaba asta? Că îl bagă la puşcărie, ca pe Dragnea, imediat. Eu vorbesc că am 80 de ani, n-au ce să-mi mai facă”, a mai spus fostul deputat.

