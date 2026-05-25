Dragomir a comentat ultima lovitură de pe piața drepturilor TV din România: „Face 100 de milioane de euro pe an”

ProTV a dat o nouă lovitură pe piaţa media. în următorii patru ani, începând cu sezonul 2027. Meciurile din cele două competiţii europene vor putea fi urmărite pe platforma Voyo.

Dumitru Dragomir crede că drepturile tv din SuperLiga trebuie să fie de trei ori mai scumpe

Dumitru Dragomir a comentat această mutare de pe piaţa media şi a dezvăluit că În opinia fostului şef al Ligii Profesioniste, drepturile tv pentru campionatul intern ar trebui să fie cel puţin dublu:

„Dacă drepturile de televiziune de la noi nu erau vândute pe 10 ani luau de trei ori preţul dacă făceau licitaţie corectă. De cel puţin trei ori preţul. Aici au fost deştepţi ăştia de la Digi, Prima sau de la Cluj. Au luat pe 10 ani. Fără fotbal ţara nu poate să stea. Liga Profesionistă putea să spună că drepturile tv se vând de la 250 de milioane în sus pe o perioadă de 4-5 ani. Dacă nu, fără fotbal toată ţara. Ar trebui să se vândă cel puţin dublu. Drepturile costă cel puţin 100 de milioane de euro pe an. Este o ţară de 25 de milioane de locuitori. Şi ăia de afară se uită la meciurile din România. Puteau să mărească abonamentele la cablişti”, a spus Dragomir la Profeţiile lui Mitică.

Fostul şef al Ligii despre drepturile tv din Europa League şi Conference League: „E o lovitură!”

Dumitru Dragomir a făcut şi o estimare îndrăzneaţă şi crede că platforma Voyo va ajunge la un milion de utilizatori activi odată cu noile achiziţii de competiţii sportive. Fostul şef al Ligii consideră că transmiterea Europa League şi Conference League este o lovitură pentru postul din Pache Protopopescu:

„La englezi sunt 2,5 miliarde drepturile. Păstrând proporţia, noi nu venim la miliarde, la 100 de milioane. Eu zic că televiziunile ar face mai mult. 100 de milioane pe an e uşor. Abonaţii se dublau. Nu ştiu cum va arăta viitorul în televiziune. Se scot fel de fel de aplicaţii. Eu nu le stăpânesc, dar nepoţii mei lucrează cu toate aplicaţiile din lumea asta. Eu zic că cele 35 de milioane sunt o bătaie de joc. Digi a crescut datorită sportului. Voyo e posibil să meargă la un milion de abonaţi. A dat lovitura (n.r. cu Europa League şi Conference League)”, a spus Dragomir.