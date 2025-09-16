Dragomir a dezvăluit unde greșește Mititelu în războiul cu FRF. Naționala României este în mare pericol! Exclusiv

, iar . Dumitru Dragomir a vorbit despre situația în care se află omul de afaceri, însă a numit și modul în care acțiunile acestuia ar putea pune în pericol echipa națională a României.

Mitică Dragomir a analizat războiul dintre Adrian Mititelu și FRF

Mitică Dragomir e de părere că Adrian Mititelu nu va avea câștig de cauză în războiul său cu FRF. Fostul președinte al LPF a afirmat însă că acțiunile patronului de la FC U Craiova ar putea avea un impact dur asupra fotbalului românesc, deoarece FIFA și UEFA condamnă puternic implicarea politicului în structurile de conducere.

„Federația este stat în stat, nu poate nimeni să-l miște pe Gino, doar politicul, cum m-au curățat pe mine, altfel n-are cum să îi curețe. Pe ăștia de la Federație… îl doare la bască pe președinte (n.r. Răzvan Burleanu). Când îl aud pe Mititelu, ‘I-am dat în judecată’, ce să faci tu, mă, frate?

UEFA și FIFA nu îți mai dau voie să intri cu vreo echipă în competițiile internaționale, nici cu naționala. (n.r. din cauza lui Mititelu?) Bineînțeles. Dacă nu respecți regulamentele de ordine interioară ale FIFA și UEFA, nu ai nicio șansă. Trebuie să plătești taxele, să respecți regulamentele FIFA, UEFA și FRF.

Ai dat-o cotită, te-au curățat. Dacă o instanță se bagă politic și rezolvă problemele în fotbal, e atacată echipa națională. Toate echipele naționale, plus echipele de club din cupele europene”, a declarat Dumitru Dragomir la emisiunea „Profețiile lui DON Mitică”.

Ce mesaj i-a transmis Dumitru Dragomir lui Adrian Mititelu

Fostul președinte al Ligii Profesioniste a analizat situația în care se află Adrian Mititelu și a dezvăluit ce mesaj i-a transmis acestuia. „(n.r. ce vrea, de fapt, Mititelu?) Nu l-am putut înțelege niciodată. Eu am fost amic cu el, l-am ajutat, dându-i bani să plătească datoriile la Federație, ca să nu-l curețe.

El spune că Federația e ilegal constituită, eu spun același lucru, așa este. Pentru că nu știa nimeni la timpul respectiv cum se face. Dar ce nu înțelege el e că el este afiliat la ceva neconstituțional. Înseamnă că ești mai vinovat, pentru că ai știut că Federația este ilegal constituită și tu te-ai afiliat la ea ca să câștigi ceva. Niciun judecător nu îi dă dreptate.

Eu nu știu ce vrea Mititelu. Ferească Dumnezeu să crezi că ai dreptate când nu ai, să te duci ca nebunul cu o idee că ai dreptate, dar toată lumea vede că nu ai dreptate. Eu i-am explicat, la mine în birou i-am spus ‘Băi, băiatule, plătește, că n-ai nicio șansă. Astea sunt regulile. Dacă te iartă pe tine, nu mai plătește niciunul, se alege praful de fotbal’. Aș ține eu, vreodată, cu Federația sau cu Liga? Dar trebuie să fiu corect”, a afirmat Dumitru Dragomir în exclusivitate pentru FANATIK.

