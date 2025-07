Dragomir a explodat în direct pe subiectul Andrei Borza. Care crede că este marea greșeală a lui Șucu la Rapid

Andrei Borza nu a început din primul minut în meciul dintre Rapid și CFR Cluj, iar acest lucru a fost criticat în spațiul public. Ulterior, fundașul lateral a intrat pe parcursul reprizei secunde, prezența sa simțindu-se imediat. Ce a spus Mitică Dragomir despre acest lucru.

Dragomir a explodat în direct pe subiectul Andrei Borza

În cadrul „Profețiilor lui DON Mitică”, Dumitru Dragomir a afirmat faptul că Andrei Borza trebuie să joace titular la Rapid, pentru că este un jucător valoros. Deși , unele . Totodată, fostul șef de la LPF susține că Dan Șucu a greșit când le-a dat putere în club unor persoane fără expertiza necesară.

„Să ne uităm cât efort a făcut Șucu… Nici anul acesta nu se bate la titlu. Aici îți trebuie o strategie. Șucu a băgat bani, dar în prea mulți tineri. De tineri nu prea au avut grijă cei care trebuiau să aibă.

Dacă mie îmi spune cineva că Borza nu joacă pentru că are kilograme în plus, eu îi spun că nu e vina lui Borza. E vina întregului staff! Cum să nu joci cu Borza? El e jucător de echipă națională, jucător de bani mulți și tu îl ții pe bancă.

„Nu e vina lui Borza că are kilograme în plus”

Au spus că are kilograme în plus! Ei bine, cine e vinovat de treaba asta? Tu nu ai medic? Medicul ce a păzit? Conducătorii ce au păzit? Dacă venea cineva la mine și îmi spunea că are kilograme în plus asta făceam – ‘Până joi dai 3 kilograme jos! Dacă nu, ai 100.000 de euro penalități! Îți dai 100.000 de euro. Îți las câte 1.000 de euro pe lună ca să ai de mâncare’. Știi cum slăbea de frică?

Pentru asta trebuie să ai sânge în instalație, să fii născut să conduci oameni. Nu toată lumea știe să conducă! Toți academicienii de la noi din țară trebuiau să fie milionari și conducători de instituții dacă erau lideri.

Să mă ierte Șucu, dar cei care au fost și le-a dat putere… Nu au corespuns din punct de vedere valoric”, a declarat Dumitru Dragomir la „Profețiile lui DON Mitică”.

