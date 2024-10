Dragomir a găsit „pupăza” și „grasul” din echipa Rapidului. „Așa le va rămâne numele”. Cine a câștigat duelul tactic Șumudică – Becali

Fostul președinte LPF i-a caracterizat în stilul caracteristic pe De ce crede că Marius Șumudică l-a învins pe Gigi Becali.

Dumitru Dragomir, show după FCSB – Rapid 0-0. Cum i-a caracterizat pe N’Jie și Boupendza

Dumitru Dragomir s-a înscris pe lista fanilor lui Aaron Boupendza (28 de ani). Deși n-a dat gol în cele două meciuri în care a îmbrăcat tricoul alb-vișiniu, vârful gabonez a impresionat. În schimb, fostul președinte LPF l-a luat la ochi pe Clinton N’Jie (31 de ani), despre care spune că e supraponderal.

Cei doi au ratat una dintre cele mai mari ocazii al derby-ului etapei a 14-a din SuperLiga. S-a întâmplat în prima repriză, când, lansat excelent de Petrila, N’Jie a fost blocat de Târnovanu. Mingea a ajuns cu noroc la Boupendza, care, deși avea toată poarta goală în față, a șutat peste.

„Tactic, Șumudică i-a dovedit pe Steaua. Șumudică a venit la meci egal și a făcut meci egal. Putea să câștige Șumudică. Nu avea nicio idee tactică FCSB ca să îl contracareze pe Șumudică.

Șumudică a jucat cu cinci la fund. Degeaba zice el că sunt trei. A jucat 5-4-1. În faza de atac venea 9-arul lângă Pupăzan ăla, Pupăză cum îi zice? Pupăză așa îl poreclesc p-asta. Lui Boupendza îi zicem ‘Pupăza’.

Băi, știe fotbal Boupendza ăsta. E fotbalist. Celălalt (n.r. – N’Jie) e gras. Are kilograme în plus. E leneș. Știe fotbal, dar face doar faza de atac. Nici pătrățica nu și-o face ca lumea pentru că nui are pregătirea necesară.

Dar dacă Șumudică îl slăbește măcar 5 kilograme. Să îi zică așa ‘În 30 de zile să dai 5 kilograme jos dacă vrei să mai stai aici’. Când a scăpat trebuia să dea gol. Bine, a scăpat el Mbappe și n-a dat gol”, a declarat Dumitru Dragomir, în exclusivitate la „Max Profețiile lui Mitică”, show care e luni, pe FANATIK.RO, lunea de la ora 13:30.

Cei doi africani din atacul Rapidului au ocazia să înscrie primele goluri la echipa lui Marius Șumudică în Cupa României. În prima etapă din faza grupelor, giuleștenii au meci la Botoșani, joi, 31 octombrie, de la ora 21:00.

În SuperLiga, Rapid este pe locul 10, cu 17 puncte, la trei lungimi de play-off. Următoarea partidă din campionat e pe Giulești, cu Hermannstadt, luni 4 noiembrie, de la ora 21:00.

