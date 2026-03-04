News

Dragomir are soluția pentru scoaterea României din criză. „Să nu mai stăm în poziția ghiocelului”

Soluţia radicală propusă de Dumitru Dragomir pentru a scoate România din criză. Ce spune "Oracolul de la Bălceşti" despre poziţia pe care România ar trebui să o adopte faţă de Uniunea Europeană.
Daniel Spătaru
04.03.2026 | 20:07
EXCLUSIV FANATIK
Dumitru Dragomir cere mai multă demnitate din partea liderilor români, în raport cu Bruxelles-ul Foto: colaj Fanatik
Scena internaţională este de câteva luni teatrul unor evenimente fără precedent, lucrurile precipitându-se şi evoluând într-un ritm pe care lumea nu l-a mai cunoscut de decenii.

Dragomir: „Dacă ar fi după mine aş ţine puţin frână vizavi de conducătorii Uniunii Europene”

De la războiul taxelor declanşat de Donald Trump la jumătatea anului trecut, la ofensivele militare împotriva Venezuelei şi Iranului, lumea trece printr-un proces de transformare în care statele par să se recalibreze şi să se adapteze noilor provocări. Întrebat unde se află România în mijlocul acestui tumult, Dumitru Dragomir a spus: „Noi nu suntem. Nu ne găsim. Noi trăim bine cum trăim. Nu vrea nimeni să ne ia pe noi, cu toate că avem o ţară plină de bogăţii”.

În acelaşi timp, Oracolul de la Bălceşti deplânge atitudinea prea servilă pe care autorităţile de la Bucureşti o au faţă de Bruxelles şi cere mai multă demnitate în negocierile cu aceştia. „Dacă ar fi după mine aş ţine puţin frână vizavi de conducătorii Uniunii Europene.

N-aş sta aşa, la orice, în poziţia ghiocelului în faţa lor. Aş mai zice şi nu. Aş mai zice şi: ‘Alo, măriţi-ne şi nouă subvenţiile la agricultură!’ sau: ‘Alo, vrem şi noi să dăm drumul la două mine, una de aur şi una de cupru!’ sau: ‘Dom’le, avem și noi de terminat două baraje'”, a spus Dragomir, la „Profeţiile lui Mitică”.

Preţul la combustibil este mai mult decât dublu în România, faţă de Austria

Fostul şef al LPF este de părere că deşi România are importante resurse naturale, din cauza intereselor marilor puteri este frânată să se dezvolte. „Noi suntem o țară binecuvântată de Dumnezeu! Avem munți, iar cu barajele putem da energie la toată țara, dar nu suntem lăsați. Ca să nu concurăm cu Germania, Franța, Belgia…”, consideră Dragomir.

Pe de altă parte, acesta face o comparaţie între preţurile din România şi cele din ţările mai dezvoltate din vest, unde multe produse sunt mai ieftine decât la noi. „Austria, care a luat petrolul nostru, are combustibilul 85 de cenţi, iar la noi e 1,75 euro. Dublu şi ceva diferenţa. Ce să mai înţelegi?”, a mai spus Dragomir, care a mai dat şi exemplul unor produse alimentare, precum untul, care în România costă doi euro pachetul, iar în Spania poate fi cumpărat cu 40 de cenţi.

Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
