Andrei Nicolescu, anunțul momentului la Dinamo: când semnează Florin Răducioiu și ce funcție va avea. Exclusiv

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Florin Răducioiu ar putea reprezenta o soluție importantă pentru conducerea lui Dinamo, în ciuda opoziției manifestate de o parte a suporterilor. Dumitru Dragomir este convins că fostul mare internațional român are experiența necesară pentru a contribui la dezvoltarea clubului și îl sfătuiește pe Andrei Nicolescu să nu se lase influențat de presiunea galeriei.

Dragomir îl vrea pe Florin Răducioiu la Dinamo: „L-aș aduce peste capul suporterilor!”

a stârnit discuții în jurul clubului. Dumitru Dragomir consideră însă că fostul atacant al Generației de Aur merită respect pentru cariera sa și că opoziția suporterilor nu ar trebui să cântărească în decizia conducerii. Prezent la „Profețiile lui Mitică”, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal a explicat că, dacă ar conduce Dinamo, nu ar ezita să îl aducă pe Răducioiu, indiferent de reacția galeriei.

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„Asta cu suporterii… Și la Becali începuseră până a luat el atitudine: «Alo, cine sunteți? Eu bag banii aici!». Și imediat s-au liniștit. Șefii de galerie nu sunt proști. Eu n-am fost niciodată pe Giulești până acum, dar nici pe Ghencea. Răducioiu e un fost mare fotbalist. Dacă nu-i respecți nici valoarea lui, atunci înseamnă că nu ai trăit să-l vezi jucând. Nu înțeleg de ce nu-l vor suporterii. Eu, să fiu conducător, n-aș ține cont de suporteri. Doamne ferește! Dacă-mi pun în cap ceva, îl aduc imediat. L-aș aduce pe Răducioiu peste capul suporterilor”, a declarat Dumitru Dragomir, în exclusivitate la „Profețiile lui Mitică”.

Nicolescu a bătut palma cu Răducioiu! Ce funcție va ocupa fostul internațional la Dinamo

În timp ce Dumitru Dragomir consideră că Dinamo nu ar trebui să țină cont de opoziția galeriei, Andrei Nicolescu a oferit detalii despre negocierile finale cu Florin Răducioiu. Președintele clubului din Ștefan cel Mare a dezvăluit că înțelegerea este aproape finalizată și a explicat ce responsabilități ar urma să primească fostul internațional român.

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Nicolescu a abordat și nemulțumirile suporterilor, care ar avea legătură cu poziția adoptată de Răducioiu într-un moment dificil pentru Dinamo, în urmă cu câțiva ani. Oficialul dinamovist a subliniat însă că principalul obiectiv al clubului este să valorifice experiența și imaginea fostului atacant pentru dezvoltarea academiei.

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„Nu înțeleg de unde a venit zvonul ăsta. Avem înțelegerea aproape finalizată, ne vedem după masă să finalizăm. Ce zice galeria e legat de o reacție a lui de prin 2022 sau ceva de genul, dintr-un moment mai greu al lui Dinamo, dar acolo, cred eu, a fost o greșeală de strategie a lui, apropo de cum s-a poziționat. A confundat, cumva, clubul cu oamenii care erau atunci la conducere. Se mai întâmplă ca unii să se poziționeze împotriva clubului doar din cauza celor care reprezentau clubul la acel moment. E o chestiune pe care trebuie să și-o regleze el.

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Pe noi ne interesează imaginea lui, ceea ce poate să construiască internațional la nivel de academii și cât de mult se poate implica el pe partea de Academii, să le dea un impuls copiilor. Funcția lui se va numi Coordonator Academie și Relații Internaționale și Tranziție. Cel mai important este ca el să se focuseze pe imaginea Academiei Dinamo și pe copiii de acolo”, a declarat Andrei Nicolescu, la FANATIK SUPERLIGA.

„Chiar cred că poate ajuta Dinamo!” Dragomir îl laudă și pe Andrei Nicolescu

Dumitru Dragomir este de părere că . Fostul șef al LPF consideră că, dacă Andrei Nicolescu a luat în calcul aducerea lui Răducioiu, înseamnă că există un plan în spatele acestei idei. Totodată, Dragomir a lăudat activitatea actualului conducător dinamovist și încrederea acordată antrenorului Zeljko Kopic.

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„Prin experiența pe care a avut-o ca fotbalist, chiar cred că poate ajuta Dinamo. Dacă Nicolescu a vrut să îl aducă, înseamnă că a gândit ceva, că ăla e conducător adevărat. E numai munca lui, nu e a altcuiva. Cine îl schimba pe Kopic? Nimeni, vă zic eu”, a continuat Dragomir.