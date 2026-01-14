News

Dragomir, despre cazul Băluță: „L-au otrăvit ca pe Napoleon. Cineva trebuie să ancheteze”

Mitică Dragomir a vorbit la "Profeţiile lui Mitică" despre o posibilă tentativă de asasinat asupra lui Daniel Baluţă, primarul Sectorului 4 şi cere intervenţia procurorilor pentru clarificarea cazului.
Daniel Spătaru
14.01.2026 | 20:21
Dragomir despre cazul Baluta Lau otravit ca pe Napoleon Cineva trebuie sa ancheteze
EXCLUSIV FANATIK
Dumitru Dragomir spune că autorităţile ar trebui să se sesiseze în legătură cu posibila tentativă de otrăvire a lui Daniel Băluţă Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir a făcut în prima ediţie din acest an a „Profeţiilor lui Mitică” o dezvăluire care ar putea atrage după sine autosesizarea procuraturii: Daniel Băluţă, primarul Sectorului 4 şi fost candidat la Primăria Generală a Capitalei, ar fi fost victima unei tentative de asasinat.

Dragomir despre Băluţă: „L-au otrăvit ca pe Napoleon”

Candidatul PSD la alegerile pentru Bucureşti din 7 decembrie 2025 a acuzat zilele trecută o tentativă de şantaj la adresa sa şi o posibilă tentativă de otrăvire. El a mărturisit că i-au fost descoperite în organism niveluri crescute de arsenic.

ADVERTISEMENT

„A fost o situație extrem de gravă, care a necesitat investigații medicale și tratament. Deci nu mai vorbim despre politică, vorbim despre o formă gravă de agresiune”, a transmis Daniel Băluţă.

Subiectul a fost reluat de Dumitru Dragomir, la „Profeţiile lui Mitică”„Cel mai periculos este ce s-a întâmplat cu Băluţă. L-au otrăvit cu de-aia de şoareci (n.r. – arsenic), ca pe Napoleon. I-au pus puţin câte puţin. Murea dacă nu se ducea repede la doctor”, a spus Dumitru Dragomir.

ADVERTISEMENT
Statul îți va vedea casa din satelit. Cum vrea Guvernul să depisteze construcțiile...
Digi24.ro
Statul îți va vedea casa din satelit. Cum vrea Guvernul să depisteze construcțiile ilegale și să dubleze impozitele

„Cel care l-a trimis pe Ceauşescu să-l compromită cu drogurile e posibil să fi influenţat şi otrăvirea”

Fostul şef al LPF  crede că există o legătură între acest episod şi cel din septembrie anul trecut, când Daniel Băluţă a fost provocat de protestatarul Marian Ceauşescu să facă un test rapid anti-drog, în urma căruia a ieşit pozitiv, rezultat dezminţit imediat însă de analizele pe care primarul le-a făcut la spital. „N-au reuşit să-l omoare, n-au reuşit să-l compromită cu Marian Ceauşescu, iar acum fac o legătură. Dacă se sesizează procurorul, să se sesizeze că persoana care l-a trimis pe Ceauşescu să-l compromită cu drogurile, aceeaşi persoană e posibil să fi influenţat şi otrăvirea doctorului Băluţă. Cineva trebuie să ancheteze treaba asta”, a spus Dumitru Dragomir.

ADVERTISEMENT
Gino Iorgulescu a plecat de urgență în Italia! Lovitură de teatru în cazul...
Digisport.ro
Gino Iorgulescu a plecat de urgență în Italia! Lovitură de teatru în cazul Mario Iorgulescu

Fostul deputat este convins că motivaţia unui astfel de act a fost una legată de politică… „Sută la sută toată lumea credea că el va ieşi primar (…) În politică, frate la frate bagă şoricioaică în ei. Trebuie cineva să ia ancheta asta”, a mai spus Dumitru Dragomir.

Dragomir, despre cazul Băluță: "L-au otrăvit ca pe Napoleon. Cineva trebuie să ancheteze"

Dumitru Dragomir, intervenţie explozivă după noile atacuri la adresa justiţiei: „Să-i fie ruşine!”
Fanatik
Dumitru Dragomir, intervenţie explozivă după noile atacuri la adresa justiţiei: „Să-i fie ruşine!”
Cum s-a produs, de fapt, explozia de la Poliția din Lugoj. S-a deschis...
Fanatik
Cum s-a produs, de fapt, explozia de la Poliția din Lugoj. S-a deschis dosar penal pentru patru infracțiuni. Care e starea victimelor. Video
Ministerele unde au fost cele mai multe concedieri în mandatul lui Bolojan. Instituțiile...
Fanatik
Ministerele unde au fost cele mai multe concedieri în mandatul lui Bolojan. Instituțiile privilegiate care au făcut angajări în plină criză bugetară
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
Parteneri
Fostul atacant de la Dinamo a izbucnit la adresa stelistului Bölöni: 'Ai zis...
iamsport.ro
Fostul atacant de la Dinamo a izbucnit la adresa stelistului Bölöni: 'Ai zis că ești maghiar, nu român! Cine te-a format, băi, băiatule, unde ai crescut?!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!