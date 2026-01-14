Dragomir, despre cazul Băluță: „L-au otrăvit ca pe Napoleon. Cineva trebuie să ancheteze”

ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir a făcut în prima ediţie din acest an a „Profeţiilor lui Mitică” o dezvăluire care ar putea atrage după sine autosesizarea procuraturii: Daniel Băluţă, primarul Sectorului 4 şi fost candidat la Primăria Generală a Capitalei, ar fi fost victima unei tentative de asasinat.

Dragomir despre Băluţă: „L-au otrăvit ca pe Napoleon”

Candidatul PSD la alegerile pentru Bucureşti din 7 decembrie 2025 a acuzat zilele trecută o tentativă de şantaj la adresa sa şi o posibilă tentativă de otrăvire. El a mărturisit că i-au fost descoperite în organism niveluri crescute de arsenic.

„A fost o situație extrem de gravă, care . Deci nu mai vorbim despre politică, vorbim despre o formă gravă de agresiune”, a transmis Daniel Băluţă.

Subiectul a fost reluat de Dumitru Dragomir, la „Profeţiile lui Mitică”. „Cel mai periculos este ce s-a întâmplat cu Băluţă. L-au otrăvit cu de-aia de şoareci (n.r. – arsenic), ca pe Napoleon. I-au pus puţin câte puţin. Murea dacă nu se ducea repede la doctor”, a spus Dumitru Dragomir.

„Cel care l-a trimis pe Ceauşescu să-l compromită cu drogurile e posibil să fi influenţat şi otrăvirea”

Fostul şef al LPF crede că există o legătură între acest episod şi cel din septembrie anul trecut, când Daniel Băluţă a fost provocat de , în urma căruia a ieşit pozitiv, rezultat dezminţit imediat însă de analizele pe care primarul le-a făcut la spital. „N-au reuşit să-l omoare, n-au reuşit să-l compromită cu Marian Ceauşescu, iar acum fac o legătură. Dacă se sesizează procurorul, să se sesizeze că persoana care l-a trimis pe Ceauşescu să-l compromită cu drogurile, aceeaşi persoană e posibil să fi influenţat şi otrăvirea doctorului Băluţă. Cineva trebuie să ancheteze treaba asta”, a spus Dumitru Dragomir.

Fostul deputat este convins că motivaţia unui astfel de act a fost una legată de politică… „Sută la sută toată lumea credea că el va ieşi primar (…) În politică, frate la frate bagă şoricioaică în ei. Trebuie cineva să ia ancheta asta”, a mai spus Dumitru Dragomir.