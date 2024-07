Mitică Dragomir a vorbit despre sceneta inspirată din faimosul tablou „Cina cea de Taină” de la ceremonia de a Jocurilor Olimpice. „Oracolul de la Bălcești” consideră ca este „cea mai mare sfidare la adresa bisericii”.

Dragomir despre cea mai controversată scenă de la Jocurile Olimpice: „Am rămas mască! Cea mai mare sfidare la adresa bisericii făcută cu acordul lui Macron”

Creștinii de pretutindeni s-au arătat deranjați de scena . Mitică Dragomir spune că Emmanuel Macron a fost „complice” la

ADVERTISEMENT

„Totul a fost calculat, se făcea fără Macron? În țara asta s-a făcut ceva fără acordul lui Băsescu, Ponta. Am rămas mască! M-am uitat în direct, când am văzut baragladina asta în centru am luat-o razna, atunci mi-am dat seama că lumea se schimbă.

Cine nu se adaptează va dispărea. Să te duci tu profesor îmbrăcat în fustă… Au vrut să își bată joc de creștinătate. Francezii au o cenzură ieșită din comun. Soția e stupefiată de curaj, pentru că nu ai deranjat o națiune, ci o întreagă pleiadă de națiuni.

ADVERTISEMENT

E primul boomerang mare dat religiei. Părerea mea este că în ultimii 300-400 de ani nu a existat așa ceva, nici câștigarea Constantinopolului de către turci și scindarea bisericii nu au avut efectul ăsta, pentru că nu era rețele de socializare”, a spus Mitică Dragomir.

„Mai mult de 30% din populația omenerii nu se uită la Jocurile Olimpice din cauza asta”

„Cea mai mare sfidare la adresa bisericii. La conciliu de la Niceea când s-a votat împărțirea religiei a fost o mare lovitură. Pe asta au pus-o pe televizor și a văzut-o o întreagă Românie. E fără precedent, nu se compară cu nimic.

ADVERTISEMENT

Este o transformare în toată omenirea. De acum înainte trebuie să fi bucuros dacă băiatul tău nu vine cu o soție Gheorghe sau Ion. Bucuria supremă este să îl vezi că se însoară cu o fată și are copii, dar eu nu sunt împotrivă.

Mai mult de 30% din populația omenirii nu se uită la Jocurile Olimpice din cauza măgăriei. A fost o lovitură dată de statul francez. E o lovitură mare pentru biserică, mai ales pentru Biserica Catolică. Biserica Catolică nu a ieșit cu niciun comunicat oficial.

ADVERTISEMENT

Să știi că împotriva religiei au fost comuniștii, convingerea mea este că întreagă omenire se întoarcă către un altfel de comunism. Orice spunem e împotriva noastră, societatea e scindată”, a spus Mitică Dragomir”, a declarat Mitică Dragomir.

Mitica Dragomir despre scandalul de la Ceremonia de Deschidere a JO Paris 2024