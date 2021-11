Dumitru Dragomir, verdict dur pentru fotbalul românesc: „În viitorii 20 de ani nu vom avea nicio calificare!”. Exclusiv

consideră că Hagi și Pițurcă ar fi cele mai bune variante pentru postul de selecționer al României, însă mai face și alte două propuneri.

Gigi Becali a anunțat că Edi Iordănescu are un acord cu FRF, variantă pe care o ia în calcul și Mitică Dragomir, care îl propune la națională și pe Adrian Mutu.

Dumitru Dragomir, atac frontal la conducerea FRF: „Ei nu au dat cu o bidinea cu vopsea pe ce am făcut noi în decursul anilor!”

Credeți în varianta Edi Iordănescu selecționer?

– Cum să nu! Eu am lansat-o! Cred și am mare încredere în el. Ar fi o variantă excepțională! Cred că deja are un acord cu FRF-ul. El sau Mutu. Cel mai bun ar fi Hagi și cu Pițurcă. Totuși nu cred că ar veni Hagi să lucreze cu Burleanu pentru nimic în lume! Dar Pițurcă ar putea.

ADVERTISEMENT

Ce concluzie să tragem la finalul campaniei de calificare?

– În viitorii 20 de ani nu vom avea nicio calificare pentru că fotbalul e condus prost de niște politicieni care habar n-au! Vor numai banii din fotbal să îi obțină. Nu îi interesează de populația României, de sentimente și așa mai departe.

Nu vom merge la Mondiale nici în 2026 cu 48 de echipe! Până nu se pun bazele piramidei fotbalului așa cum se întâmplă în Germania, Italia, Franța, Spania sau Anglia. Adică centrele de copii și juniori să fie finanțate de la bugetul statului cu indicatori de performanță și trași la răspundere cei care cheltuiesc banii! Obligatoriu! Până atunci nu putem face nimic!

ADVERTISEMENT

Dragomir crede că Burleanu e de neclintit de la FRF: „Poate dacă vine aviația americană să îi sperie!”

Poate câștiga cineva alegerile FRF împotriva lui Burleanu?

– Poate dacă vine aviația americană cumva să îi sperie! Dar nici atunci! Pentru că e susținut de oameni politici puternici cu înclinații către unii șefi din servicii care au condus această țară acum câțiva ani de zile.

Vă gândeați că o să ajungem în situația asta?

– Nu, pentru nimic în lume! Cel puțin în urma mea și a lui Mircea Sandu a rămas ceva: baza sportivă de la Buftea, de la Mogoșoaia, clădirile FRF și LPF care sunt cele mai frumoase și sunt de nivel mondial, iar ei nu au dat o bidinea cu vopsea pe ce am făcut noi în decursul anilor! Noi am fost scoși afară de oameni politici care au distrus și țara!

ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir: „Eram pe locul trei în lume la fotbal!”

Cum am reușit până acum să facem performanțe?

– Cele mai bune performanțe ale fotbalului românesc au fost imediat după anii 90, pentru că generațiile proveneau din structura comunistă, cea care a avut grijă extraordinar de tot sportul românesc. Ajunsesem locul trei în lume la fotbal! Când eu am fost dat afară de la LFP, eram pe locul nouă în lume și pe locul șapte în Europa!

Vorbiți cu presa mai mult decât președintele actual al LPF…

– Nu vreau să vorbesc de Gino Iorgulescu pentru că are un mare necaz cu fiul lui. Sunt alături de el pentru suferința asta. Dar pentru ce face și ce a făcut la Ligă, nu lasă nimic în urma lui decât lucruri mărunte.

ADVERTISEMENT

Cu Mircea Sandu mai țineți legătura?

– Sigur, vorbim în fiecare săptămână. S-a mutat din România de scărbă ce i s-a făcut! A fost cel mai bun președinte din istoria fotbalului românesc! Au vrut să îl bage nevinovat în pușcărie ca pe Gică Popescu! Și pe el și pe mine. De asta a plecat definitiv din România! E foarte supărat pe ce s-a întâmplat. Cum ar putea să nu fie?

24 de ani au trecut de la ultima calificare a echipei naționale a României la un Campionat Mondial