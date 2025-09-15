Sport

Dragomir propune un nume bombă de președinte de titlu pentru Rapid. Nu mai e în fotbal de ani de zile! Exclusiv

Dumitru Dragomir a propus, în direct la „Profețiile lui DON Mitică”, un președinte-surpriză la Rapid. Pe cine mizează fostul șef de la LPF.
Iulian Stoica
15.09.2025 | 16:35
Dragomir propune un nume bomba de presedinte de titlu pentru Rapid Nu mai e in fotbal de ani de zile Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Dumitru Dragomir, propunere-surpriză în funcția de președinte la Rapid. Sursă foto: Colaj Fanatik

Funcția de președinte din cadrul clubului Rapid este ocupată de Victor Angelescu, omul de afaceri fiind totodată și acționar al echipei. Locul rămăsese vacant după ce înțelegerea cu Viorel Moldovan a ajuns la sfârșit.

ADVERTISEMENT

Dragomir propune un nume bombă de președinte de titlu pentru Rapid

În cadrul „Profețiilor lui DON Mitică”, Dumitru Dragomir a venit cu o variantă surprinzătoare, anume ca Vasile Șiman, fost patron de la Sportul Studențesc, să fie instalat în funcția de președinte la Rapid.

Fostul șef de la LPF a mărturisit că a dus „lupte grele” în momentul în care Șiman se afla la conducerea Sportului Studențesc. Ba mai mult, Dumitru Dragomir consideră că Rapid va câștiga titlul în maxim doi ani de la potențiala instalare a președintelui.

ADVERTISEMENT

„Eu mă refeream să stau de vorbă cu cineva în birou fără martori. Asta a fost ani de zile, 20 de ani. Războiul era așa, juca Steaua astăzi cu Rapid, câștiga Steaua. Rapid îmi era dușman, s-a întâmplat ca observatorul pus de mine… A fost ceva în neregulă, a ținut cu Steaua. Data viitoare juca tot Steaua cu Rapid, dar câștiga Rapidul și îmi spuneau ceilalți că le-am dat observator nasol.

„L-aș aduce pe Șiman președinte la Rapid! Câștigă titlul în doi ani”

Veneau la mine în birou, doamne… Veneau Copos, Șiman. Șiman a fost un conducător bun. Șiman e conducător bun! Eu mă mir de ce nu l-a cooptat nimeni dintre cluburile bucureștene pe Șiman. Nici nu știu ce vârsta are, dar am o părere foarte bună despre el.

ADVERTISEMENT
Șapte oameni s-au luat la bătaie într-un avion, înainte de aterizarea pe Otopeni....
Digi24.ro
Șapte oameni s-au luat la bătaie într-un avion, înainte de aterizarea pe Otopeni. De la ce a pornit scandalul

(n.r. – L-ai aduce președinte la Rapid pe Șiman?) E omul dracului! L-aș aduce președinte la Rapid pe Șiman, doar că mă înjură cei de la Pitești. Pe Dani Coman l-aș fi adus.

ADVERTISEMENT
E așteptat să semneze! Cristi Chivu a primit vestea de la șefii lui...
Digisport.ro
E așteptat să semneze! Cristi Chivu a primit vestea de la șefii lui Inter, după eșecul cu Juventus

Șiman e omul dracului, șmecher de tot. În doi ani câștiga campionatul! E omul dracului, ascultați ce vă spun eu. Ce scandaluri aveam cu el… Atunci venea cu argumente!”, a declarat Dumitru Dragomir.

Dumitru Dragomir îl propune pe Vasile Șiman președinte la Rapid

SuperLiga, etapa 9. Echipele de start la FC Hermannstadt – Unirea Slobozia
Fanatik
SuperLiga, etapa 9. Echipele de start la FC Hermannstadt – Unirea Slobozia
Marius Șumudică a dat de pământ cu Darius Olaru după dezvăluirea lui Gigi...
Fanatik
Marius Șumudică a dat de pământ cu Darius Olaru după dezvăluirea lui Gigi Becali de la Fanatik SuperLiga: „Ia lasă-te, mă, de fotbal!”
Mitică Dragomir îi dă un sfat fiului lui Ilie Dumitrescu, căutat de Poliție...
Fanatik
Mitică Dragomir îi dă un sfat fiului lui Ilie Dumitrescu, căutat de Poliție după ce a fugit de la locul accidentului
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
George Copos, acum 40 de ani. Fata de lângă el este vedetă TV...
iamsport.ro
George Copos, acum 40 de ani. Fata de lângă el este vedetă TV și a rupt tăcerea: 'Aveam 20 de ani'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!