Dragomir propune un nume bombă de președinte de titlu pentru Rapid. Nu mai e în fotbal de ani de zile! Exclusiv

, omul de afaceri fiind totodată și acționar al echipei. Locul rămăsese vacant după ce înțelegerea cu Viorel Moldovan a ajuns la sfârșit.

Dragomir propune un nume bombă de președinte de titlu pentru Rapid

În cadrul „Profețiilor lui DON Mitică”, Dumitru Dragomir a venit cu o variantă surprinzătoare, anume ca , să fie instalat în funcția de președinte la Rapid.

Fostul șef de la LPF a mărturisit că a dus „lupte grele” în momentul în care Șiman se afla la conducerea Sportului Studențesc. Ba mai mult, Dumitru Dragomir consideră că Rapid va câștiga titlul în maxim doi ani de la potențiala instalare a președintelui.

„Eu mă refeream să stau de vorbă cu cineva în birou fără martori. Asta a fost ani de zile, 20 de ani. Războiul era așa, juca Steaua astăzi cu Rapid, câștiga Steaua. Rapid îmi era dușman, s-a întâmplat ca observatorul pus de mine… A fost ceva în neregulă, a ținut cu Steaua. Data viitoare juca tot Steaua cu Rapid, dar câștiga Rapidul și îmi spuneau ceilalți că le-am dat observator nasol.

„L-aș aduce pe Șiman președinte la Rapid! Câștigă titlul în doi ani”

Veneau la mine în birou, doamne… Veneau Copos, Șiman. Șiman a fost un conducător bun. Șiman e conducător bun! Eu mă mir de ce nu l-a cooptat nimeni dintre cluburile bucureștene pe Șiman. Nici nu știu ce vârsta are, dar am o părere foarte bună despre el.

(n.r. – L-ai aduce președinte la Rapid pe Șiman?) E omul dracului! L-aș aduce președinte la Rapid pe Șiman, doar că mă înjură cei de la Pitești. Pe Dani Coman l-aș fi adus.

Șiman e omul dracului, șmecher de tot. În doi ani câștiga campionatul! E omul dracului, ascultați ce vă spun eu. Ce scandaluri aveam cu el… Atunci venea cu argumente!”, a declarat Dumitru Dragomir.