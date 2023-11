Dragomir știe care a fost secretul calificării: “M-am pus în mintea lui Iordănescu”

Formația pregătită de Iordănescu a alergat până la epuizare și a reușit să securizeze un loc la turneul final cu o etapă înainte de finalul meciurilor din grupă.

România a alergat mai mult ca Israel

“Știți de ce am câștigat, totuși, cu echipa României? Pentru că eu am făcut un calcul aseară, m-am apucat de calcule. Nu am maieurile alea ale fotbaliștilor pe mine să știu sigur cât au alergat.

Dar după calculul meu, echipa Israelului a făcut peste 78 de kilometri, toată echipa inclusiv portarul, iar ai noștri au făcut peste 86 de kilometri. Deci, alergătura mai mare reglează puțin și valorile. Ai înțeles?

Dacă alergi mai mult, încurci. Iar noi am alergat mai mult, iar pentru asta este de felicitat Iordănescu pentru că a băpat jucători cu capacitate de efort mare. De exemplu Pușcaș. Păi ce, îl băga cineva pe Pușcaș?

Nici eu nu îl băgam pe Pușcaș. Dar el a gândit-o în felul următor. Domne, eu mă duc contra unei echipe obosite să joc. O parte sunt rezerve. Care s-ar putea să fie odihniți. Așa am gândit eu, m-am pus în mintea lui Iordănescu”, a declarat Dumitru Dragomir.

Formația lui Iordănescu se bate cu Elveția pentru locul 1

Golurile “tricolorilor” au fost înscrise de Pușcaș și Hagi. În urma acestui succes, formația lui Iordănescu se luptă pentru primul loc în grupă cu Elveția. Elveția este în acest moment pe locul 2, la 2 puncte de România.

“Eu trebuie să pun jucători care aleargă. Alibec putea să alerge cât Pușcaș? Niciodată. Dar este mai fotbalist decât Pușcaș. M-a uimit fundașul dreapta, Rațiu, cât a putut să alerge. M-a uimit fundașul stânga, Bancu, cât a putut să alerge.

M-a uimit Drăguș. Primele minute nu și-a dat seama că joacă greșit Drăguș. Și nu venea după fundașul lui, nici după mijlocaș. Până când a ieșit Edi, ați observat? Și l-a pus la punct. Vino și fă faza a doua.

Știi că Edi nu e antrenor rău. Acești jucători care au alergat. Voi l-ați văzut pe Stanciu? Eu la niciun meci nu l-am văzut alergând atât. Pentru asta eu felicit și corpul medical al Federației Române de Fotbal.

Pentru că le-au dat ce trebuie, cât trebuie și când trebuie. Fii atent aici, că eu mă pricep bine, am stat lângă echipa națională 21 de ani. Federația Română de Fotbal, nu știu cine e doctor acum, dar l-au avut pe Popescu, unul din eminenții acestei țări, genial.

Eu nu sunt un tip dogmatic, ca să ne înțelegem de la început. Cred că există o forță care ne coordonează pe toți, ori e implantată în creier, ori este ceva supranatural care ne coordonează pe toți pentru că toată lumea este coordonată. Dar, omul este diferit. Nu sunt doi oameni la fel, nici gemeni”, a punctat Dumitru Dragomir.

