Dragomir știe de ce a bătut U Cluj în Giulești: ”Nu înțeleg cum Craiova l-a pierdut pe piticul de Nistor. Aveau două campionate deja”. Ce șanse are Sabău la titlu

”Șepcile roșii” s-au impus cu 2-0 în Giulești și s-au distanțat la 5 puncte în fruntea clasamentului. Comentând la FANATIK SUPERLIGA acest succes, Emil .

Dragomir crede că Nistor este jucătorul esențial pentru U Cluj

Intrat prin telefon la cea mai nouă ediție a , Dumitru Dragomir a precizat că U Cluj profită de forma extraordinară a lui Dan Nistor și nu înțelege cum Universitatea Craiova a putut să piardă un astfel de jucător.

”Haos total la Rapid. Echipă muncită, echipă creată foarte bine la Cluj. Echipă care pasează de te omoară, îți dă 7-8-10 pase de nu mai știi pe ce lume ești, mai ales dacă nu ai nici rezistența și viteza necesară să faci presingul pe jucători. Va fi pretendentă la titlu U Cluj, să nu râdeți de ce spun.

Trebuie să ai 3-4 jucători… Mă gândeam cum a putut Universitatea Craiova să-i dea drumul unui jucător ca piticul ăsta de la Cluj (n.r. – Dan Nistor) care joacă absolut de senzație. Are personalitate și nu vă place asta?

Craiova câștiga două titluri dacă îl păstra pe Nistor. Este singurul mijlocaș din această țară care știe să facă legătura dintre apărare și înaintare. Se mișcă foarte mult și nu pe 20-30 de metri, se mișcă pe 50-60 de metri la un moment dat”, a declarat Dragomir.

U Cluj, candidată la titlu

Fostul președinte al LPF este de părere că Universitatea Cluj este o pretendentă serioasă la titlu la cum joacă în acest start de campionat și crede că Ioan Ovidiu Sabău și-a pregătit foarte bine jucătorii din punct de vedere fizic.

”Nistor este singurul jucător din această țară care atunci când tu ai mingea, el aleargă spre tine să-i dai mingea. Lui Nistor nu-i ia nimeni mingea. El face 4-5 pași spre tine, îi dai mingea, ți-o pasează și te lasă cu ochii în soare.

Face preluări foarte bune, nu greșește la preluări și asta este un lucru extraordinar, pasează stângul, dreptul, are orientare, stă cu capul pe sus. La vârsta pe care o are te uimește ce capacitate de efort are. Încep să cred acum că la 35 de ani nu ești bătrân.

Boc (n.r. – primarul Emil Boc) se pricepe să facă orașe frumoase și echipe frumoase. L-a pus pe Sabău și și-a adus jucătorii pe care i-a dorit Sabău, asta trebuie să facă un patron, nu să hotărască el ce să facă la echipă. De aia este un manager care să știe meserie, nu poți să chemi un chirurg să-ți pună fațadă ventilată pe bloc. Omul sfințește locul, dar nimeni nu e fachir, nimeni nu face rezultate din echipe proaste. Nu se poate.

Nu e o întâmplare ce face U Cluj. Nu i-a bătut Steaua (n.r. – FCSB), nu i-a bătut Dinamo, nu i-a bătut Rapid și nici CFR, Sabău a jucat cu cele mai bune echipe. Face un presing extraordinar, este o echipă bine pregătită. Rapidul avea viteza a întâia și a doua. În afară de Petrila care are o frecvență mai bună și fundașul stânga Braun, restul sunt cu încetinitorul”, a spus Dumitru Dragomir, la FANATIK SUPERLIGA.

