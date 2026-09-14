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Considerat, la un moment dat, o mare speranță a fotbalului românesc, mijlocașul defensiv Dragoș Albu (25 de ani) vine după 3 retrogradări consecutive din SuperLiga. Fostul fotbalist de la echipa lui Adrian Mititelu i-a șocat pe toți cu cea mai recentă postare pe contul personal. Cum arată în prezent.

Transformarea incredibilă a lui Dragoș Albu, fotbalistul cu 3 retrogradări consecutive din SuperLiga

După ce a jucat cu naționala Under 21 la EURO 2023, Dragoș Albu părea că va avea o carieră de succes. În 2020, că i l-a suflat lui Gică Hagi și l-a adus la FCU Craiova, după ce jucătorul se formase în Olanda la Utrecht. Nu a fost să fie așa, întrucât Albu a picat în Liga 2 cu FC U Craiova 1948 (2024), Gloria Buzău (2025), iar .

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Rămas liber de contract după ultima experiență la formația sibiană, Dragoș Albu a luat o decizie importantă. El a început să se antreneze intens, în sala de forță, unde și-a transformat fizicul într-unul demn de invidiat. Cea mai recentă postare de pe contul său personal a venit însoțită și de un mesaj pe măsură. „Construit în tăcere. Pregătit pentru următoarea provocare. Concentrat. Determinat. Pregătit. Fără zgomot. Fără scuze. Doar muncă. Pregătit pentru orice urmează”, a scris Dragoș Albu, pe Instagram.

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Un alt exemplu recent de fotbalist român care a avut ghinionul de a părăsi primul eșalon de 3 ori consecutiv a fost stoperul Grigore Turda (29 de ani), legitimat în prezent la Zalgiris. El picase din SuperLiga cu FC Argeș (2023), FC Voluntari (2024) și Gloria Buzău (2025).

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Fotbaliștii cu cele mai multe retrogradări în ultimii ani

Sergiu Buș, actualul atacant de la CFR Cluj, a bifat a patra retrogradare din carieră în 2026, după cele cu FCM Târgu Mureș, Corona Brașov, Chindia Târgoviște. Ultima echipă la care evoluase și nu a reușit să reziste în primul eșalon fusese Hermannstadt.

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Tot la patru retrogradări a ajuns și portarul David Lazar, aflat în prezent la Sepsi. După experiențele cu Pandurii, Astra și Gloria Buzău, experimentatul portar a căzut în Liga 2 tot cu Hermannstadt. La capitolul antrenorilor, Dorinel Munteanu a ajuns să aibă patru retrogradări în cariera sa (FC Argeș – 2007, Concordia Chiajna – 2019, Sepsi – 2025, Hermannstadt – 2026).