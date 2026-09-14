Sport

A bifat 3 retrogradări consecutive din SuperLiga, iar acum este de nerecunoscut: „Pregătit pentru următoarea provocare!”

Unul dintre jucătorii care a retrogradat de 3 ori la rând din SuperLiga s-a transformat total. Cum a apărut în mediul online după mai multe momente dificile în cariera de fotbalist.
Mihai Dragomir
14.09.2026 | 18:45
A bifat 3 retrogradari consecutive din SuperLiga iar acum este de nerecunoscut Pregatit pentru urmatoarea provocare
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Dragoș Albu a trecut peste insuccesele recente. Transformare de zile mari a fostului jucător al lui Adrian Mititelu. Foto: Colaj FANATIK.
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Considerat, la un moment dat, o mare speranță a fotbalului românesc, mijlocașul defensiv Dragoș Albu (25 de ani) vine după 3 retrogradări consecutive din SuperLiga. Fostul fotbalist de la echipa lui Adrian Mititelu i-a șocat pe toți cu cea mai recentă postare pe contul personal. Cum arată în prezent.

Transformarea incredibilă a lui Dragoș Albu, fotbalistul cu 3 retrogradări consecutive din SuperLiga

După ce a jucat cu naționala Under 21 la EURO 2023, Dragoș Albu părea că va avea o carieră de succes. În 2020, Adrian Mititelu își freca mâinile de bucurie că i l-a suflat lui Gică Hagi și l-a adus la FCU Craiova, după ce jucătorul se formase în Olanda la Utrecht. Nu a fost să fie așa, întrucât Albu a picat în Liga 2 cu FC U Craiova 1948 (2024), Gloria Buzău (2025), iar anul acesta cu Hermannstadt.

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Rămas liber de contract după ultima experiență la formația sibiană, Dragoș Albu a luat o decizie importantă. El a început să se antreneze intens, în sala de forță, unde și-a transformat fizicul într-unul demn de invidiat. Cea mai recentă postare de pe contul său personal a venit însoțită și de un mesaj pe măsură. „Construit în tăcere. Pregătit pentru următoarea provocare. Concentrat. Determinat. Pregătit. Fără zgomot. Fără scuze. Doar muncă. Pregătit pentru orice urmează”, a scris Dragoș Albu, pe Instagram.

 

Vezi această postare pe Instagram

 

O postare distribuită de Dragos Albu (@dragosalbu8)

Un alt exemplu recent de fotbalist român care a avut ghinionul de a părăsi primul eșalon de 3 ori consecutiv a fost stoperul Grigore Turda (29 de ani), legitimat în prezent la Zalgiris. El picase din SuperLiga cu FC Argeș (2023), FC Voluntari (2024) și Gloria Buzău (2025).

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Fotbaliștii cu cele mai multe retrogradări în ultimii ani

Sergiu Buș, actualul atacant de la CFR Cluj, a bifat a patra retrogradare din carieră în 2026, după cele cu FCM Târgu Mureș, Corona Brașov, Chindia Târgoviște. Ultima echipă la care evoluase și nu a reușit să reziste în primul eșalon fusese Hermannstadt.

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Tot la patru retrogradări a ajuns și portarul David Lazar, aflat în prezent la Sepsi. După experiențele cu Pandurii, Astra și Gloria Buzău, experimentatul portar a căzut în Liga 2 tot cu Hermannstadt. La capitolul antrenorilor, Dorinel Munteanu a ajuns să aibă patru retrogradări în cariera sa (FC Argeș – 2007, Concordia Chiajna – 2019, Sepsi – 2025, Hermannstadt – 2026).

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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