Dragoș Albu jubilează după FC U Craiova – FC Voluntari 3-1: ”Vrem în play-off”

Oltenii în care au marcat de trei ori și au mai avut câteva ocazii foarte mari. ”Juveții” au urcat pe locul 8 în clasament și se gândesc deja la play-off.

Dragoș Albu visează departe după FC U Craiova – FC Voluntari 3-1

La finalul partidei FC U Craiova – FC Voluntari 3-2, prima din etapa a 5-a din SuperLiga, mijlocașul oltenilor Dragoș Albu a vorbit în termeni laudativi despre antrenorul Nicolae Dică, dar a recunoscut că s-a temut de ce e mai rău după ce ilfovenii au redus din diferență.

”Am făcut un meci foarte bun, dacă mai dădeam două goluri în prima repriză nu se supăra nimeni. Ne-am simțit bine pe teren și asta s-a văzut. I-am surprins pentru că am jucat repede și ne-a ieșit.

În plus, am avut o reacție bună după ce pierdeam mingea, așa cum ne-a cerut Mister. Nu i-a fost ușor să pună la punct totul în câteva zile, dar iată că rezultatele se văd de la meci la meci.

La pauză am vorbit să punem presiune pe ei pentru a nu ne mai întoarce ca la precedentele meciuri, dar nu am mai reușit să marcăm. Ne-am temut puțin după ce au dat gol. Sperăm să intrăm în play-off și să facem o figură frumoasă acolo”, a declarat Albu.

Chițu îi vrea pe fani înapoi în peluză

Atacantul Aurelian Chițu, autorul primul gol al întâlnirii de pe stadionul Ion Oblemenco, consideră că jucătorii au ajuns la un potențial fizic bun și acest lucru se observă în cele două victorii consecutive obținute.

”A fost un meci perfect pentru toată echipa. Am început meciul bine, am marcat și apoi am ținut de rezultat. Păcat că nu am reușit o prestație la fel de bună în repriza secundă. Cred că a fost cea mai bună repriză din acest sezon și sperăm să continuăm pe drumul acesta.

În primele meciuri nu eram la maxim din punct de vedere fizic, acum suntem ok. Ne dorim să ajungem cât mai sus, dacă va fi play-off cu atât mai bine. Prin prestația noastră sper să-i readuce pe fani în peluză”, a spu Chițu.

FC U Craiova a pierdut sprijinul Peluzei Sud 1997. Facțiunea dură a galeriei a anunțat la începutul lunii că după ce clubul patronat de Adrian Mititelu a pierdut în instanță palmaresul. Curtea de Apel Timișoara a decis că rivala CS U Craiova are dreptul de proprietate asupra performanțelor sportive de la 1948 încoace.