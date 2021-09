Dragoș Albu, omagiu pentru Ilie Balaci: „El este motivul pentru care m-am apucat de fotbal”. Video

Dragoș Albu, jucătorul celor de la FC U Craiova, a acordat un interviu în cantonamentul echipei naționale de fotbal a în care a vorbit despre idolul său Ilie Balaci, și nu doar.

România U21 va juca un meci amical împotriva Angliei U21, vineri, 3 septembrie, pe stadionul din Ghencea.

Dragoș Albu: „Sunt foarte mândru că am ajuns la națională”

Mijlocașul român a recunoscut că se simte foarte mândru să fie convocat de la naționala de tineret a României și că speră să prindă lotul și la turneul final al Euro 2023, care se va disputa în țara noastră.

Dragoș, ești la prima convocare la lotul U21, cum te simți?

– În primul rând, sunt foarte fericit și sunt foarte mândru că am reușit să ajung aici. Echipa națională înseamnă enorm de mult pentru mine și cred că fiecare jucător român își dorește să joace pentru națională.

Simți o presiune în plus, având în vedere că sunteți o generație nouă, care vine după alte două generații ce s-au calificat la turneul final al Campionatului European de Tineret?

– E mult spus presiune în plus, dar cu siguranță presiunea există pentru că e normal. Vorbim de echipa națională și toată lumea își dorește să avem rezultate.

Unde ai urmărit meciurile din Italia și San Marino de la Euro 2019?

– Eram la mine acasă, în Oltenia, și m-am uitat la meciuri cu mare mândrie. M-am bucurat foarte mult pentru băieți, pentru că au avut rezultate foarte bune și sper să egalăm și noi perfomanța lor.

„Putem să ne calificăm la Jocurile Olimpice”

Putem spera la o nouă calificare la Jocurile Olimpice de la Paris?

– Sigur că da, avem jucători foarte buni. România tot timpul a dat jucători de calitate. Sper și cred că vom realiza perfomanțe cu această echipă.

Ce ar însemna pentru tine să fii prezent la un turneu olimpic de fotbal?

– Am visat de mic să-mi reprezint țara și cred că acest lucru ar însemna enorm de mult pentru mine și pentru familia mea.

Cum este să îl ai antrenor pe Adrian Mutu, și el fiind fost selecționer la U21?

– Este o mândrie foarte mare să am un jucător ca el lângă mine. Îmi doresc să avem rezultate alături, unul lângă altul.

Dragoș Albu: „Ilie Balaci a fost idolul meu”

Ce idoli ai dintre fotbaliștii români?

– Idolul meu a fost . Datorită lui m-am apucat de fotbal

Și de afară? Cu cine crezi că te asemeni?

– Nu am un idol neapărat din străinate. Urmăresc foarte mult fotbalul de afară și îmi plac jucătorii precum Xavi, Iniesta sau Pirlo.

Poți numi unul sau mai mulți jucători cu care ai vrea să joci și la echipa de club?

– Toți jucătorii care sunt prezenți aici au calitate și nu știu dacă acest lucru este posibil, dar e clar că toți au calitate.

„Mihai Neșu e văzut foarte bine în Olanda”

Cum a fost experința de la Utrecht?

– A fost o experință frumoasă, în Olanda am stat 3 ani de zile. Am avut parte de experințe frumoase, mă bucur că în toți acești ani am reușit să capăt o experiență care mă ajută și acum.

Cum este văzut acolo Mihai Neșu?

-E văzut foarte bine, știu că vine anual în Olanda. Cei din club îl ajută în fiecare an cu fundația pe care o are Mihai și chiar la fiecare meci știu că strâng ceva bani pentru el.

Joci cu numărul 8. Are acesta o însemnătate pentru tine?

– Da, tot de la Ilie Balaci. Când eram copil, tata îmi tot povestea despre el. Îmi place numărul 8 și îmi place și Ilie Balaci.