Dragoș Anastasiu a plecat oficial din Guvernul României, după scandalul ANAF. Nicușor Dan a semnat demisia fostului vicepremier

Demisia lui Dragoș Anastasiu din funcția de vicepremier este acum oficială. Președintele Nicușor Dan a semnat decretul prin care locul ocupat de acesta în Guvern este declarat vacant. Documentul vine la aproape două săptămâni după ce Anastasiu și-a dat demisia.

Nicușor Dan a semnat demisia lui Dragoș Anastasiu

Fostul vicepremier a renunțat la funcție după ce în spațiul public s-a aflat că . Mai exact, Anastasiu a recunoscut că a oferit bani unei funcționare pentru a nu fi blocată activitatea firmelor sale.

Pe 28 iulie Dragoș Anastasiu a anunțat că demisionează. Fostul vicepremier a vorbit deschis despre ceea ce s-a întâmplat în toată această perioadă, ba chiar a început să plângă în direct. Acesta a declarat că a fost constrâns, șantajat și că a decis să accepte situația pentru a salva compania. Nu a vrut câștiguri ilegale, ci doar să reziste presiunii.

Omul de afaceri a mai povestit cum, ani la rând, facturile nu erau plătite, dosarele se blocau și controalele veneau constant. În cele din urmă, a cedat. Totuși, Anastasiu a declarat, cu ochii în lacrimi, că a făcut o greșeală pe care nu ar mai repeta-o.

Scandalul uriaș în care a fost implicat fostul vicepremier al României

„Câte ture de cimitir am dat atunci, căutând soluții, câte nopți n-am dormit, căutând soluții. De ce? Pentru că statul român îmi ținea banii. Eu, cu mintea mea de acum, m-aș duce în aceeași secundă la DNA, la ANAF. Nici pentru supraviețuire, nici pentru îmbogățire”, a declarat Anastasiu în cadrul unei conferințe de presă, susținute la finalul lunii iulie.

Dragoș Anastasiu: „Nu mai pot să ajut. Voi face un pas în spate și demisionez”

crezând că poate ajuta. A fost unul dintre oamenii din mediul privat aduși în Executiv pentru reformele pe care și le dorește Ilie Bolojan pentru reducerea cheltuielilor statului. Cu toate acestea, în momentul în care a recunoscut că a dat șpagă, oamenii nu au mai acceptat ca afaceristul să rămână în Guvern, iar Dragoș Anastasiu s-a conformat.

„În acest moment, în acest climat, mie mi-este foarte clar că nu mai pot să ajut. Pentru că indiferent ce aș spune, indiferent ce aș face, va continua procesul de denigrare bazat pe niște fapte, dar dus la extrem. Ăsta este motivul pentru care, discutând cu premierul, i-am spus că voi face mai mult rău decât voi face bine și că e momentul să fac un pas în lateral, în spate, cum vreți să-l numiți, și să demisionez”, a declarat Anastasiu în cadrul conferinței de presă.