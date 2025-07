Dragoș Anastasiu face anunțul momentului, în plin scandal al mitei de la ANAF. Ce decizie a luat vicepremierul

Dragoș Anastasiu, important reprezentant al mediului de afaceri și unul dintre cei cinci vicepremieri din Guvernul lui Ilie Bolojan, face anunțul momentului în plin scandal al mitei de la ANAF, oferite timp de nu mai puțin de opt ani.

ADVERTISEMENT

Dragoș Anastasiu face anunțul momentului

Milionarul a decis să iasă public și să vorbească, , despre acuzațiile la adresa sa privind mita plătită unui funcționar ANAF. Acesta din urmă a fost condamnat pentru infracțiunea de luare de mită de către DNA.

Anastasiu, în schimb, a scăpat de răspunderea penală, declarând că el este doar martor. Instituția anticorupție a transmis, ulterior, că vicepremierul este, de fapt, martor denunțător.

ADVERTISEMENT

Conferința de presă a afaceristului are loc şi pe fondul solicitărilor venite din partea PSD şi AUR privind demiterea vicepremierului.

A dat sau nu mită la ANAF?

Însuși președintele Nicușor Dan a numit situația creată de Anastasiu drept „o problemă foarte mare”.

ADVERTISEMENT

„În scopul clarificării în spaţiul public a calităţii mele de martor în dosarul privind faptele de corupţie ale unor funcţionari din ANAF, am trimis astăzi la DNA o solicitare scrisă prin care am cerut o copie a presupusului denunţ pe care l-aş fi făcut. Reiterez faptul că eu nu am semnat şi depus un denunţ, ci am dat declaraţii cu privire la faptele care au avut loc”, a scris Anastasiu pe Facebook.

ADVERTISEMENT

Dragoș Anastasiu este acuzat că, timp de opt ani, între 2009 și 2017, ar fi mituit, prin companiile pe care le deține, un inspector ANAF. Asta pentru a nu avea probleme la controalele efectuate de funcționari. Asta arată ancheta DNA, finalizată în 2023 cu în valoare de 2.000 de euro pe lună. Dragoș Anastasiu a recunoscut că a mituit angajata ANAF, atât în fața procurorilor anticorupție, cât și în fața judecătorilor.