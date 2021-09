Dragoș Bucur, decizie radicală după mesajele pline de ură primite în mediul online: „Îmi face rău”

Dragoș Bucur a inflamat o parte a opiniei publice în urma declarațiilor sale privind pandemia de coronavirus, unele destul de sceptice.

ADVERTISEMENT

Cunoscutul actor și prezentator al emisiunii „Visuri la cheie” de la PRO TV a spus în urmă cu câteva luni că nu are de gând să se vaccineze împotriva COVID-19, iar mulți i-au sărit în cap.

Pe lângă asta, artistul a constatat că lumea virtuală nu i se potrivește deloc, iar expunerea vieții private într-un mod din ce în ce mai agresiv nu îi face bine deloc.

Dragoș Bucur renunță la rețelele de socializare

Bucur a făcut câteva declarații pentru PRO TV despre intenția de a nu mai fi prezent pe rețelele sociale. Și-a motivat renunțarea la Facebook și Instagram spunând că vrea să se focuseze pe viața reală, nu pe ce se petrece în spațiul virtual.

ADVERTISEMENT

„E o discuție foarte delicată și sensibilă. Care e șmecheria, de fapt, să afle lumea ce am mâncat eu la micul dejun sau cu ce m-am îmbrăcat. Ce poze mișto am făcut eu? Pe unde am fost?

Mi se pare că hrănim așa un monstru care crește. Nu se mai satură niciodată. Și, vorbind din perspectiva mea, îmi face rău”, a mărturisit Dragoș Bucur pentru .

„Se creează o altă ierarhie în viața oamenilor”

a spus că mediul virtual este mai mult pentru tineri, mai ales că mulți adolescenți sunt avizi de faimă, chiar dacă după aceea multora le trece.

ADVERTISEMENT

„Cred că are legătură cu vârsta, cred că se creează o altă ierarhie în viața oamenilor odată cu trecerea anilor. Am vorbit de curând cu fata mea, care e la vârsta adolescenței, despre chestia asta cu publicul, cu așa-zisele vedete din România și din afară…

Care-i treaba? De fapt, nu e nicio valoare acolo. Dacă e o valoare, e prin produsul pe care-l arăți. Dacă ești un artist, important e ce produs prezinți”, a continuat actorul.

Dragoș este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați actori din România. În ultima perioadă s-a remarcat cu opinii personale care ies din tiparul general acceptat de societate.

ADVERTISEMENT

Pe lângă film, Bucur a devenit iubit și de fanii emisiunilor caritabile datorită producției „Visuri la cheie”, care se numără printre show-urile de top ale postului de pe Pache Protopopescu.