Dragoș Bucur, Golden Buzz de poveste la Românii au talent pentru UDI, o trupă de dans din Siberia. „Dincolo de cuvinte”

Membrii trupei de dans UDI sunt din Rusia, Siberia. În orașul natal, Tomsk, aceștia au o școală de dans ai căror elevi sunt în mare parte copii cu dizabilități sau proveniți din orfelinate. Numărul lor l-a convins pe Dragoș Bucur să apese pe Golden Buzz.

La Românii au talent, Dragoș Bucur a dat Golden Buzz unei trupe de dans din Rusia

Membrii trupei de dans UDI încearcă să ducă mai departe învățăturile celor trei fondatori, Denis, Iuri și Igor. Școala lor asigură cursuri gratuite copiilor cu dizabilități și celor care provin din orfelinate.

În trecut, aceștia au mai fost la Britain’s Got Talent și America’s Got Talent, dar și alte show-uri de talente. În toate, UDI a reușit să ajungă până în finală, ceea ce s-a întâmplat și de această dată, pentru că Dragoș Bucur a apăsat pe Golden Buzz.

„Încercăm să le oferim copiilor posibilitatea de dansa și de a fi pe scenă pentru că fondatorii, în copilăria lor, nu au avut această șansă și au vrut să le ofere asta copiilor”, au spus aceștia în ediția de vineri, 29 aprilie, a emisiunii Românii au talent.

Pe scena show-ului difuzat pe Pro TV, trupa de dans a făcut un adevărat spectacol. Cei 10 concurenți au adus în fața juriului Românii au talent un număr de dans inedit. Îmbrăcați în costume fosforescente, în întuneric, ei au spus o poveste, cea a luptei dintre bine și rău.

Publicul i-a aplaudat în picioare

La finalul numărului, publicul i-a aplaudat în picioare, Mihai Bobonete le-a mărturisit că s-a bucurat foarte mult de ceea ce a văzut.

„Vrem să ajungem la inimile celor de acasă și să-i motivăm pe oameni să creadă în iubire și bunătate”, au dezvăluit membrii trupei UDI.

„Povestea voastră într-un mod simplu, dar într-un mod extraordinar de complex, încurajează oamenii să-și hrănească jumătatea binelui. Siberia, din câte mai știu, are parte de niște oameni care trăiesc foarte greu. Totuși, băieții ăștia au un suflet extraordinar. Își fac meseria la perfecție”, a spus Dragoș Bucur, cel care a apăsat pe Golden Buzz în ediția de vineri, 29 aprilie, a emisiunii Românii au talent.

La rândul lor, Andra și Andi Moisescu le-au spus celor din trupa de dans UDI că îi admiră și sunt fericiți că au avut ocazia să-i vadă la Românii au talent.

„Ei sunt dincolo de orice cuvinte, de laudă. Mă simt bucuroasă și onorată să văd un astfel de spectacol. A face spectacol nu înseamnă o destinație, înseamnă un drum către inimile oamenilor”, le-a mărturisit Andra.

„Eu încă mă mai întreb dacă ceea ce am văzut a fost un vis al meu sau am văzut cu ochii mei. Am avut sentimentul că am ațipit. Am visat ceva și când m-am trezit erați voi”,