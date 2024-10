Dragoș Bucur i-a dăruit soției o purcelușă, cadou de ziua de naștere. Cum a reacționat Dana Nălbaru

Dragoş Bucur i-a făcut soţiei lui un cadou ieşit din comun. Cum cei doi locuiesc la ţară de mai bine de un an, prezentatorul TV s-a gândit că s-ar potrivi perfect un purcel în familia lor. Ei bine, cu ocazia zilei de naștere Danei Nălbaru, ideea a şi fost pusă în practică.

Dana Nălbaru a primit în dar un purcel

Este sărbătoare mare în familia lui . Miercuri, 23 octombrie, soţia lui a împlinit 48 de ani. Cu această ocazie specială, fosta solistă s-a ales cu un purceluş de care este foarte încântată. De când s-au mutat la ţară, prezentatorul TV împărtăşeşte cu fanii din mediul online peripeţiile familiei lui din mediul rural.

Actorul şi-a luat fanii prin surprindere atunci când a anunţat că au un nou membru în familie. Este vorba despre Betty, purceluşa de care vor avea grijă de acum în colo. Dana povesteşte că animalul vine din gospodăria vecinului lor, care avea o scroafă ce a fătat mai mult de 10 purcei.

“Vreau să vă prezint pe cineva. Este vorba despre Betty, cel mai nou membru al familiei noastre şi cadoul pe care Dana l-a primit de ziua ei”, a spus Dragoş Bucur în introducerea videoclipului. ”Ea e Betty. Am alăptat-o azi-noapte.

I-am dat cu biberonul o dată la o oră jumate. Un vecin de-al nostru are o scroafă care a fătat alaltăieri noapte 12-13 purcei. Ea cred că a fost ultima. Era foarte slăbită şi scroafa nu are destul lapte. Am luat-o să o salvăm”, a continuat în mediul online.

Cert este că Dragoş Bucur şi familia lui sunt foarte liniştiţi şi fericiţi cu noul lor stil de viaţă. Această schimbare majoră, de a renunţa la urban în favoarea mediului rural, le-a adus multă pace sufletească.

Dragoş Bucur şi visul de a deveni ţăran

Sătul de agitaţia oraşului, Dragoş Bucur s-a decis să facă o schimbare majoră. Acum mai bine de un an şi-a luat familia, şi-a construit o casă în mijlocul naturii şi s-a stabilit într-un sat din Argeş. Prezentatorul TV îşi ţine fanii la curent şi le-a mărturisit acum ceva vreme că visul lui este să devină ţăran.

“M-am născut în București, m-am născut chiar acasă, am crescut în București. Cred că nu sunt singurul care visează să găsească un loc unde să se liniștească, un loc unde să își încarce bateriile, poate să aibă o livadă, poate să crească câteva animale, să găsească un loc unde să își poată lăsa copiii liniștiți să se joace fără să îi fie teamă că dă mașina peste ei…Visul ăsta, pentru mine, e pe cale să devină realitate. M-am hotărât să mă fac țăran – influențăran”, a spus Dragoş Bucur într-un vlog pe YouTube.

Copiii lui Dragoş Bucur şi ai Danei învaţă la domiciliu

Dana Nălbaru şi Dragoş Bucur formează unul dintre cele mai longevive cupluri de la noi. Sunt căsătoriţi din anul 2005 şi cresc împreună trei copii, Sofia, Kadri şi Roxana. De câţiva ani fiicele celor doi studiază la domiciliu, iar fiul lor, în vârstă de 7 ani, nu a fost înscris niciodată la o şcoală obișnuită. Cu toate acestea, cei mici învaţă foarte bine, la domiciliu. Fosta solistă Hi-Q susţine că nu şi-a obligat niciodată copiii să facă ceva anume.

“Nu, nu-i oblig pe copiii mei să facă nimic. Copiii mei nu au fost obligați nici să meargă la școală. Ei învață liber. Nu oblig pe nimeni să creadă ce cred eu sau să facă ce fac eu. Sper că doar prin faptele mele sau prin cuvintele mele, copiii mei sau prietenii mei vor schimba ceva în viața lor ca să fie la fel de liniștiți.

Mi-aș dori ca toată lumea să înțeleagă ce am înțeles e. Copiii mei, cel puțin băiețelul meu, se roagă alături de mine în fiecare seară. A fost decizia lui. Niciodată nu i-am spus să facă ceva”, a declarat Dana Nălbaru în podcasul lui Mihai Morar, acum ceva vreme.