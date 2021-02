Dragoș Bucur, pus la zid de o fostă vedetă Pro TV: „Degeaba avem de toate, dacă suntem praf”

„În cazul în care nu aveați pe cine să înjurați: nu mă vaccinez și nu port mască”. Acesta este mesajul scurt, publicat seara trecută, prin care actorul Dragoș Bucur a reușit să stârnească dezbateri aprinse și o sumedenie de reacții dure, inclusiv din partea colegilor de breaslă.

Printre cei care au comentat pe marginea subiectului se numără și Tily Niculae, cunoscută publicului larg datorită rolului din La Bloc și una dintre figurile reprezentative ale Pro TV-ului la începutul anilor 2000. Prezentă în platoul emisiunii La Măruță, aceasta nu s-a sfiit să-l „urecheze” pe soțul fostei componente a trupei Hi-Q, Dana Nălbaru, pentru postarea controversată.

„Cu vaccinul pot să înțeleg, îți asumi până la urmă, e corpul tău, dar nu trebuie să îți asumi și că ai putea să-i îmbolnăvești pe alții”, i-a transmis fosta colegă de breaslă.

Tily Niculae pune tunurile pe Dragoș Bucur

„Din spatele tastaturii toți suntem zmei. Am fost plecată în Egipt și am militat foarte mult pentru nedeschiderea școlilor. Dacă le deschidem fără să avem o direcție, apoi le închidem la loc.

Am înțeles greul prin care am trecut cu toții. Viața trebuie să continue. Nu mi s-a întâmplat să am parte de hate.

Pe de altă parte, eu nu pot să tac. Am cerut ajutorul unor specialiști. Degeaba avem de toate, dacă suntem praf aici și aici.

Eu nu trăiesc din like-uri și comentarii. Copilul nostru nu este la o școală de stat.

Acolo sunt niște reguli foarte stricte. Am militat și pentru ziua de 1 iunie liberă”, a declarat Tily Nicolae.

Postarea lui Dragoș Bucur, care în luna septembrie a anului trecut anunța că a fost infectat cu virusul SARS-CoV-2 a adunat, în doar 17 ore de la publicare, 510 distribuiri și peste 2.000 de comentarii, majoritatea critice la adresa actorului.

