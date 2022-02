Dragoș Bucur, juratul de la Românii au talent, despre cel mai greu moment din carieră: “Am cedat și am făcut o criză”

Vedeta de la Pro TV a rememorat cel mai greu moment din domeniul profesional. Actorul a scos la iveală ce a pățit în timpul unor filmări care s-au desfășurat în India.

Moderatorul show-ului „Visuri la cheie” are o relație strânsă cu cei dragi, fiind un familist convins, dovadă că nu poate sta departe o perioadă prea lungă de și copii.

Dragoș Bucur, despre cel mai greu moment din carieră. Ce a pățit juratul de la Românii au talent

Din acest motiv Dragoș Bucur a clacat la filmările producției „The way back”, lansate în anul 2021, când nu a avut prea multe zile libere pentru a veni în România.

ADVERTISEMENT

Producătorul, care a primit doi ani la rând Premiul Gopo pentru cel mai bun , a făcut o mică criză de nervi când a aflat că nu are timp de respiro și că nu poate ajunge la familia sa.

De altfel, momentul poate fi văzut ca o provocare pentru Dragoș Bucur, care mereu se gândește la planurile și la proiectele viitoare, niciodată la cele din trecut.

ADVERTISEMENT

“Am cedat și am făcut o criză când am aflat că se întârzie întoarcerea acasă”

„Filmările pentru The way back au avut o perioadă de vreo 2-3 luni în care nu am putut să vin acasă, locațiile se schimbau la fiecare câteva zile și era imposibil să prind măcar 2 zile să fug în București.

În ultimele săptămâni în India am cedat și am făcut o criză mică când am aflat că se întârzie încă 3-4 zile întoarcerea acasă. Din fericire, totul s-a terminat cu bine. Asta după o discuție destul de tensionată cu producătorii și regizorul.

ADVERTISEMENT

Îmi place să spun că cea mai mare provocare profesională este întotdeauna următoarea:) Dacă totuși mă raportez doar la trecut cred că trebuie să mă întorc mult în timp, în teatrul Podul, acolo unde am și început călătoria asta în lumea actoriei.

Cred că prin 2000-2001 domnul Cătălin Naum a făcut o dramatizare după Jurnalul lui Mihai Sebastian și ulterior un spectacol în care am jucat alături de Irina Dinescu.

ADVERTISEMENT

Este printre proiectele care mi-au plăcut și care cred că m-au solicitat cel mai mult”, a declarat actorul într-un interviu pentru publicația .

Dragoș Bucur face parte în prezent din juriul emisiunii „Românii au talent”, dar nu a renunțat nici la „Visuri la cheie”, care în curând va apărea pe sticlă cu un nou sezon.