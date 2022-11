Dragoș Dolănescu, zi de naștere pe stil românesc în Costa Rica. Fiul cel mic al lui Ion Dolănescu a împlinit 47 de ani

Dragoș Dolănescu, fiul cel mic al lui Ion Dolănescu, a împlinit pe data de 19 noiembrie vârsta de 47 de ani. Și-a serbat ziua în Costa Risca (acolo unde locuiește-n.r) în stil tradițional românesc.

Dragoș Dolănescu a oferit detalii în cadrul unui interviu despre cum și-a celebrat ziua de naștere. De pe masa festivă nu au lipsit tradiționalele sarmale și mămăliga.

Petrecerea aniversară a avut loc acasă, alături de cei dragi. Fiul cel mic al regretatului solist Ion Dolănescu a primit o mulțime de cadouri frumoase, dar recunoaște faptul că cel mai mult l-a încântat cel din partea surorii sale, Ștefania, pe care el o alintă Fify.

Ștefania i-a pregătit un tort din frișcă fostului deputat de Costa Rica, mama acestuia, Margarita Valenciano, s-a ocupat de sarmale și mămăligă, iar fii lui, Ion și Darius, l-au ajutat să sufle în tort. De altfel, și soția lui, Melissa, i-a fost alături.

”Am petrecut românește, în familie, cu cei dragi. Ion și Darius m-au ajutat să suflu în tort. Mama mi-a făcut sarmale și mămăliguță, ca în România.

Fify, sora mea a făcut tort. Băieții m-au ajutat să suflu în tort. Am râs, am glumit și am depănat amintiri”, a spus Dragoș Dolănescu pentru

Dragoș Dolănescu este acum psiholog, după ce și-a încheiat mandatul de deputat

Dragoș Dolănesecu ar plănui și să vină în România, în următoarea perioadă, potrivit sursei menționate. Totodată, anul acesta, , așa că a decis să revină la psihologie, meseria lui de bază. Chiar .

”Am decis să redeschid cabinetul, după cei patru ani de politică. Cât timp am fost deputat nu am putut să mai fiu și psiholog.

Nu aș fi putut să mă împart, poate că n-aș fi făcut nimic foarte bine, iar mie îmi place să fac totul perfect. Ca politician, e și foarte greu, trebuie să iei decizii pentru o țară întreagă, la cabinet iei adesea pentru câte un om”, a declarat fostul politician pentru

Dragoș Dolănescu s-a stabilit în 2018 în Costa Rica. Aici are trei copii, din căsătorii diferite: doi băieți Ion și Darius și o fiică pe nume Maria de Jesus.