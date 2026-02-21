Dragoș Nedelcu iubește din nou! Fostul jucător al FCSB s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii, după ce a divorțat la doar trei luni de la nuntă. Foto

ADVERTISEMENT

Dragoș Nedelcu (29 de ani) era văzut, în urmă cu câțiva ani, drept unul dintre cei mai promițători tineri jucători din România. Dacă mijlocașul nu și-a atins niciodată potențialul, acesta a reușit să puncteze în plan amoros.

Dragoș Nedelcu se iubește cu o fostă ispită de la Insula Iubirii

De la momentul plecării de la FCSB, Dragoș Nedelcu a ieșit mai mult în evidență pe plan extra-sportiv. Dacă în trecut a format o relație de doi ani și jumătate cu Aza Gabriela, fotbalistul a fost și căsătorit cu Anca Gheauru.

Din nefericire, . Legitimat în prezent la CSA Steaua, Dragoș Nedelcu și-a găsit dragostea în brațele unei foste ispite de la Insula Iubirii.

Conform , mijlocașul formează o relație ascunsă de văzul lumii cu Amelia Noir. Actuala parteneră a lui Dragoș Nedelcu a participat ca ispită în sezonul trecut de Insula Iubirii.

Cine este Amelia Noir, partenera de viață a lui Dragoș Nedelcu

Amelia Noir este o tânără cântăreață care a participat în sezonul 9 de la Insula Iubirii. Înainte de relația cu Dragoș Nedelcu, interpreta s-ar fi iubit, tot în secret, cu George „Jaguarul”.

Într-un dialog purtat cu , însă cei doi s-au despărțit înainte ca filmările să înceapă. Frumoasa interpretă a expus că pune foarte mult suflet în relații și că a suferit în dese rânduri din cauza dragostei.

„Sunt fraieră în relații, asta pot să spun, pun foarte mult suflet, mă atașez foarte repede. Am avut de tras din cauza asta, am suferit foarte mult și nu doar în relațiile de amor. Am suferit și în relațiile de prietenie, că am fost mereu eu aia bună și tocmai de asta încerc să fiu un pic mai selectivă.

În principiu, eu trebuia să merg la Insula iubirii cu fostul meu iubit, doar că s-a întâmplat să ne despărțim așa că am ajuns ispită. Ne-am despărțit în luna noiembrie, anul trecut, fix cu câteva luni înainte de Insulă. Ne-am despărțit pentru că nu mai eram pe aceeași lungime de undă. Mi-am dorit foarte mult respect în relația noastră și nu a existat”, a declarat Amelia, în exclusivitate pentru FANATIK.

Dragoș Nedelcu, de la mare speranță la FCSB, la mijlocaș de bază la CSA Steaua București

Începutul carierei lui Dragoș Nedelcu a fost foarte promițător. Debutul în prima ligă a României s-a produs pe când avea doar 17 ani și 5 luni, într-un CSMS Iași – Viitorul Constanța, scor 0-0.

După trei sezoane solide la formația de la malul mării, Nedelcu a făcut pasul la FCSB, Gigi Becali plătind 2,1 milioane de euro în schimbul său. Accidentările dese și evoluțiile fluctuante l-au făcut pe patronul roș-albaștrilor să îl cedeze gratis pe Farul în vara lui 2022. Anterior transferului, Nedelcu a fost împrumutat atât la Fortuna Dusseldorf, cât și la Farul.

În prezent Dragoș Nedelcu este legitimat la CSA Steaua, în Liga 2. Daniel Oprița s-a bazat pe serviciile mijlocașului în 7 meciuri disputate în actualul sezon din eșalonul secund.