Cine este noul ambasador al SUA în România: „Nu are mulţi bani. Donald Trump a preferat să aleagă un om simplu”

Invitat la Testul Puterii cu Denise Rifai, Dragoș Sprînceană a vorbit despre nominalizarea lui Donald Trump pentru noul ambasador al SUA în România. Darryl Nirenberg a fost alegerea șefului statelor americane, iar despre această decizie afaceristul a spus că o vede cu ochi buni.

Dragoş Sprînceană, despre noul ambasador al SUA în România

Întrebat ce înseamnă această numire făcută de președintele american, emisarul a spus că, deși nu îl cunoaște personal, . Sprînceană l-a descris pe scurt pe Darryl Nirenberg care, deși a avut interacțiuni cu Rusia, este un om simplu, cu puțini bani, care a stârnit interesul și încrederea în Trump.

„Nu-l știu pe Darryl (n.r. – Nirenberg) personal, l-am văzut la câteva evenimente. M-am uitat la CV-ul lui și cred că domnul Trump a făcut o alegere foarte bună. Darryl este o persoană foarte onestă, foarte corectă, care nu are foarte mulți bani. Dar are experiență de lobby, are experiență în politică și prin firma lui de avocatură a avut și interacțiuni cu partea rusă.

Este o persoană cu experiență și cu mentalitatea celor din Rusia, un pic, dar foarte patrioată către Statele Unite. Este o persoană care nu are mulți bani, iar asta denotă o persoană care n-a putut fi cumpărată de-a lungul timpului. Și cunosc alți candidați care voiau să fie pentru mandatul de ambasador aici. Și eu am fost rugat de cineva și am refuzat. N-aș putea niciodată să mă mut cu familia înapoi în România, să stric viitorul copiilor.

Dar Darryl, consider că din punctul ăsta de vedere, doar faptul că în urma carierei lui el nu a acumulat milioane, înseamnă că nu a acceptat să facă parte din niște grupuri de foarte mare influență, care pot fi cumpărate, influențate, chiar dacă la rândul lui a făcut lobby. Faptul că a candidat pentru o primărie, faptul că s-a implicat în America First Agenda și multe altele, îmi arată că Donald Trump a preferat să aleagă un om simplu și onest și muncitor versus un om influent cu mulți bani și cu multe afaceri în spate. Din punctul ăsta de vedere, îl felicit și mă bucur pentru România că e o persoană care o să vină, o să pună, cum spunem noi, cârca la muncă și nu poate fi cumpărat”, a explicat Dragoș Sprînceană la Testul Puterii.

Ce relații are Darryl Nirenberg cu Rusia

Milionarul a explicat și ce a vrut să spună când a menționat faptul că și cunoaște mentalitatea afaceriștilor și politicienilor de acolo.

„Rusia ca națiune are o mentalitate specifică. Rusia ca națiune – noi simțim asta din Statele Unite – suferă acolo undeva constant și mocnește de faptul că nu mai sunt văzuți ca puterea aceea care au fost odată. Normal că nu le place că este o foarte mare activitate la granița lor. După cum vedeți, când Ucraina a vrut să intre în NATO s-au decis să atace Ucraina. SUA şi Donald Trump, iar mesajul este foarte clar, oprirea războiului din Ucraina şi o relaţie bună cu Rusia.

Ca să poţi să ai o relaţie bună cu Rusia întotdeauna este bine să aduci la graniţa Rusiei pe cineva care a avut măcar câteva interacţiuni cu ei. Dar să aduci pe cineva cu zero interacțiuni cu ei, care nu a avut de a face niciodată cu o mentalitate a unui politician rus, nu ne-ar fi ajutat foarte mult în Statele Unite”, a mai explicat Dragoș Sprînceană la Testul Puterii, emisiune ce poate fi vizionată în fiecare zi de marți, miercuri și joi, de la ora 18.00, în exclusivitate pe .ro.