Dragoș Sprînceană dezvăluie ce afaceri face la reședința lui Trump de la Mar-a-Lago. „La ultimul eveniment am strâns 1,2 milioane de dolari”

Omul de afaceri Dragoș Sprînceană, persoana delegată de fostul premier Marcel Ciolacu să facă lobby pentru România pe lângă administraţia Trump, a fost invitat la Testul Puterii cu Denise Rifai și a vorbit despre afacerile pe care le face la Mar-a-Lago, acasă la preşedintele SUA.

Dragoș Sprînceană dezvăluie ce afaceri face la reședința lui Trump de la Mar-a-Lago

Milionarul a povestit cum a făcut cunoștință cu lumea afacerilor în America. El a povestit la cum, în 2019, a început să organizeze evenimente politice și s-a apropiat din ce în ce mai mult de președintele Donald Trump.

ADVERTISEMENT

„Cred că prin 2019 am început să fac evenimente politice. Până atunci, Mar-a-Lago era doar un grup social, elitist un pic, în politica americă, datorită faptului că președintele SUA locuia acolo și doar frecventam clubul și socializam cu diverși politicieni sau prieteni, dar nu eram implicat în politică propriu zis în a organiza evenimente de genul celor pe care le fac acum.

În 2015 (n.r. am fost prima oară la Mar-a-Lago). Fundraisers (n.r. strângeri de fonduri). Adică politicienii americani nu primesc bani de la guvern, cum este în România. Politicienii americani trebuie să facă tot felul de evenimente, tot felul de activități în urma cărora le revin anumite donații de la ONG sau cu cu profit. Sunt multe ONG-uri, printre care îmi sunt mire aproape de suflet, le sponsorizez și cărora le facilitez oportunitatea să facă evenimente acolo, împreună cu mine, pentru că trebuie să fie un membru”, a povestit Dragoș Sprînceană.

ADVERTISEMENT

Cum strâng politicienii bani în SUA

Întrebat dacă mai există membri români la Mar-a-Lago, Sprînceană a spus că nu, însă este mândru că poate să ajute la dezvoltarea politicilor din America. El a explicat cum ajung partidele să obțină bani pentru campaniile lor și cum decurg, de fapt, aceste evenimente de la reședința președintelui.

„Ca să ajuți un partid în al cărui mesaj ai încredere sau ca să ajuți anumiți politicieni care candidează pentru anumite poziții politice, trebuie să te implici în tot felul de evenimente de genul în urma cărora ei strâng bani pentru campaniile electorale. Scopul final este strângerea de bani pentru campaniile electorale, dar în același timp să își comunice mesajul propriu politic, să îl vadă susținătorii, multe dintre ele sunt filmate, sunt date on-line sau pe la televiziuni, dar scopul final este strângerea de fonduri pentru campaniile politice”, a mai declarat afaceristul la Testul Puterii.

ADVERTISEMENT

la ultimul eveniment pe care l-a organizat la Mar-a-Lago, dar și cu cine a stat la masă și cu cine a negociat sumele.

ADVERTISEMENT

„Ultimul meu eveniment a strans 1,2 milioane de dolari. Nu pot să vă zic exact cum se împart banii, dar dacă Partidul Republican este cel care a organizat evenimentul ăla, în mare parte da. În seara respectivă, eu am organizat evenimentul acum cu o asociație care se numește Make America Clean Again. Fondatorul este John Roark, un apropiat al lui Don Jr. și Kimberly Guilfoyle. Am avut diferiți invitați din sfera politică și cel mai de seamă a fost secretarul general de la Department of Homeland Security, Christine Ohm, care a stat și la masă cu noi, și președintele Argentinei”, a mai explicat afaceristul.

Legea din România pentru care militează Sprînceană

Denise Rifai a întrebat, de asemenea, ce se întâmplă cu ideile în jurul cărora se organizează aceste evenimente și dacă ele ajung să se implementeze la un moment dat, mai ales luând în considerare că, practic, oamenii donează în numele lor.

„Implementarea ideilor urmează mai târziu când persoana aceea probabil ajunge să aibă funcția respectivă, dacă ajunge. Deci este o investiție în mesajul politic al unui politician sau a unui grup de politicieni în care tu crezi. De asta și faci evenimentele respective. Plus este și o ocazie ca persoane cu aceeași mentalitate sau viziune politică să se strângă în același loc și să aibă o cină frumoasă, un spectacol frumos, o licitație”,

Sprânceană a vorbit și despre legea din România care blochează realizarea de lobby în alte țări, dar și despre traficul de influență, dar ar trebui să nu mai fie ilegal, ci doar foarte bine reglementat.

„Deci le spun de ani de zile politicienilor români, dar au legile pregătite de ani de zile, numai că nu se trec. Nu locuiesc aici tot timpul, sunt la fiecare două-trei luni. Opinia mea este că ar trebui să treacă legea asta cât mai repede posibil, fiindcă este deranjant, de câte ori deschid un canal de știri românesc, să văd că cineva e anchetat pentru nu știu ce, cineva e anchetat pentru trafic de influență.

Traficul ăsta de influență, totuși sunt politicieni, ar trebui să fie ceva legal și să-i lași pe oameni și în același timp să stai să explici publicului românesc că dacă legea de lobby este activată, atunci partidele politice ar trebui să nu mai primească bani din buzunarul oamenilor, cum este în Statele Unite”, a mai afirmat Sprînceană.

Cine și cum poate deveni membru la Mar-a-Lago

Milionarul a explicat și cum poate cineva să devină membru al clubului de la Mar-a-Lago. Indiferent despre cine este vorba, președintele Donald Trump este cel care decide cine are sau nu acces la proprietatea sa.

„Ca să fii membru, Donald Trump însuși trebuie să te aprobe. Trebuie să fii introdus de doi membri și ei garantează pentru tine, ție ți se face un profiling. Discuți cu managerul de acolo, face aplicația și ajunge pe biroul președintelui Donald Trump. Și dacă vrea să te aprobe, te aprobă, dacă nu, nu. Dar sunt cazuri acum care mă tot sună de câteva luni, că degeaba dai, e aproape două milioane membership-ul, dar președintele decide. Sunt sute de persoane pe lista de așteptare”.

În plus, Sprînceană a explicat și și cât l-a costat tot evenimentul, dată fiind exclusivitatea locației. În încheiere, el a spus că prețurile pentru un botez de lux sunt similare în America cu cele din România.

„Nu este un tarif fix, este în funcție de ce meniuri preferi, ce organizezi și ce închiriezi. Dar totul merge prin Secret Service, aprobate și nu prea ai multe de ales, decât ce își oferă ei. Nu este niciun secret, pe mine m-a costat botezul jumătate de milion. Prețurile sunt la fel ca în România, cel puțin așa mi se pare mie. Când am avut botezul fiicei de-a doua, la Constanța, tot jumătate de milion a fost”, a mai spus Dragoş Sprînceană.