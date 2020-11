Dragoste pe timp de pandemie. Povestea care te lasă fără cuvinte! “Inelul era ascuns…”

Dragoste pe timp de pandemie COVID-19 s-ar putea chema următoarea poveste. Una cât se poate de adevărată, una cu „happy end”, așa cum îi stă bine fiecărei iubiri împărtășite. Căci, în cele din urmă, într-un moment în care omenirea este testată la capitolul rezistență, unii dintre noi aleg să ofere ceva mai mult.

Aleg să se ofere pe ei, să își creioneze realitatea în jurul nevoilor celuilalt și să devină personaje principale într-o piesă pe care întreg universul pare că stă în loc să o admire. De altfel, pentru toți oamenii, Shane Burcaw, în vârstă de 27 de ani și Hannah Aylward, cu trei ani mai mică, arată cu siguranță ca genul de cuplu după care întorci capul.

O faci simțindu-te vinovat, o faci cu păreri de rău. Și asta pentru că este evident că el, adică Shane, are probleme serioase de sănătate. Bărbatul suferă de atrofie musculară spinală, boală care determină deteriorarea mușchilor în timp.

Cum se scrie o dragoste pe timp de pandemie COVID-19

Deși situația lui poate fi percepută drept descurajantă pentru mulți, Shane nu a lăsat niciodată lucrul acesta să-i dicteze cum să-și trăiască viața. Pare decupat din filme și pe alocuri chiar așa și e. Mai ales că, în poveste, apare și ea. O ea atât de frumoasă, atât de gingașă, atât de om. Și cei doi se îndrăgostesc, își jură credință veșnică, atât cât poate să însemne termenul acesta și se căsătoresc în plină pandemie de coronavirus.

Vă spuneam că Shane s-a născut cu atrofie musculară spinală și trăiește într-un scaun cu rotile de la vârsta de 2 ani. Nu își poate mișca membrele, nu poate visa foarte multe lucruri absolut normale pentru tineri de vârsta lui. Însă destinul avea să i se schimbe când Rainn Willson, actor în The Office a produs un documentar despre viața lui.

În e-mailul ei, Hannah i-a spus că îi admiră scrierea și simțul umorului, dar a încheiat și cu un mic „PS”. „Cred că ești drăguț”, avea să-i spună tânăra. Au urmat multe schimburi de mesaje pe o rețea de socializare și, în cele din urmă, aceștia s-au cunoscut.

Drumul către iubire trece și prin pandemie

Nu a durat mult până la primul „Te iubesc”. Shane s-a mutat cu Hannah care avea să devină principalul său prieten și îngrijitor. Într-una din zile, cei doi au născocit o idee. Lumea trebuie să vadă relația lor pentru ceea ce este cu adevărat. Au creat un canal YouTube, un canal care în scurt timp a devenit viral. Clipurile lor se concentrează pe împărtășirea aspectelor relației atunci când o persoană trăiește cu un handicap fizic, iar cealaltă nu.

Și nu a durat mult până când oamenii au înțeles cât de greșit funcționează mintea și cât de mult judecăm. De exemplu, principalul gând al celor doi a fost să arate că cea mai eronată concepție a oamenilor este că grija pentru Shane reprezintă o povară pentru Hannah. De fapt, cei doi au ținut să transmită că momente în care ea îl îngrijește sunt ocazii de a sta împreună. De a discuta, de a râde. Sunt clipe câștigate, sunt bucurii adunate.

„Situații de genul acesta sunt frecvente. Trebuie să recunoaștem că așa se gândesc oamenii atunci când comentează în mod ignorant că o țin pe Hannah din viața ei. Dar ea a reușit să aibă o viață socială total sănătoasă”, avea să spună Shane Burcaw.

Cei doi au postat primul lor videoclip în 2018 și de atunci au continuat să-și documenteze relația. În ciuda tuturor inconvenientelor, Shane și Hannah au arătat că dragostea nu are piedici. Așa că au anunțat marea veste – pe 4 septembrie 2020, s-au căsătorit.

Cum a avut loc cererea în căsătorie

„Am fost destul de nervos când am avut o conversație cu părinții Hannei despre faptul că i-am cerut să se căsătorească cu mine”, a spus Shane. „Am fost la un party de tip petrecere de familie după ce am absolvit facultatea, iar Shane m-a tras deoparte și mi-a spus că nu se simte bine deloc. Așa că m-a luat, a încercat să mă îndepărteze de petrecere, m-a dus în dormitorul nostru. Mi-a spus câteva lucruri drăguțe. Inelul era ascuns la spate. A fost foarte drăguț”, a continuat ideea, Hannah.

Pandemia a avut alte gânduri pentru ziua în care cei doi și-au unit destinele. „Nu a fost marea adunare pe care am planificat-o, dar a fost perfectă. Vă mulțumesc foarte mult celor care ați participat pe Zoom”, avea să spună Shane⁣⁣

„Eu și Shane abia așteptăm să sărbătorim personal cu familiile noastre când este în siguranță, dar deocamdată suntem soț și soție !!!! Și aceasta este cea mai importantă parte. Sunt incredibil de norocoasă că sunt acum căsătorită cu cel mai interesant tip pe care îl cunosc”, a mai zis Hannah Aylward.

Critici din partea oamenilor

Nu au lipsit oamenii care au intrat pe Zoom în timpul ceremoniei și i-au jignit pe cei doi. În mod surprinzător, devotamentul lor incredibil și felul în care și-au prezentat propria versiune de dragoste au făcut ca mulți dintre ei să revină la sentimente mai bune.

„Unii oameni care au comentat urât s-au întors câteva săptămâni mai târziu cerându-și scuze și spunând că au urmărit videoclipurile și și-au dat seama că s-au înșelat”, a spus Hannah.

Tânăra a precizat că nu este interesată neapărat de numărul de vizualizări și nici de comentariile pe care oamenii le lasă. Impactul pe care îl are asupra celorlalți face toți banii. Felul în care reușește să transmită că omenirea are nevoie și de dragoste pentru a nu eșua.