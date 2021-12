Dragoste și miracol de Crăciun! S-a căsătorit cu bărbatul care i-a trimis în urmă cu 14 ani un cadou anonim

Majoritatea poveștilor de dragoste nu încep cu doi copii din părți opuse ale globului. Și totuși există situații aparte, situații care ajung pe prima pagină a ziarelor.

Totul a început de Crăciunul anului 2000, când Tyrel Wolfe, în vârstă de 7 ani, își ajuta părinții să împacheteze cadouri în cutii de pantofi pentru copiii din Filipine. Proiectul, condus de o organizație caritabilă, a constat în împachetarea rechizitelor școlare, articolelor de toaletă și jucăriilor mici.

Dragoste și miracol de Crăciun!

Interesant este că fiecare dintre cei care au împachetat a fost rugat să includă și o fotografie. Și așa, băiatul a trimis o poză cu el îmbrăcat în haine de cowboy.

Un deceniu mai târziu, la 21 de ani, Wolfe a primit o cerere de prietenie pe de la Joanna Marchan. Nu a băgat în seamă inițial, ba chiar a ignorat-o.

Apoi, la doi ani distanță, a apărut o altă cerere de prietenie din partea aceleiași Marchan. Doar că, de data aceasta, Wolfe a răspuns. A întrebat de unde îl cunoștea și nimic nu-l putea pregăti pentru un asemenea răspuns.

Marchan i-a spus că a primit cu ani în urmă un cadou, dar și poza lui Wolfe. De asemenea, a mărturisit că a trimis și o scrisoare de mulțumire, dar s-a pierdut prin poștă.

Încet, dar sigur au început să vorbească și să înțeleagă că au foarte multe în comun. Era doar o chestiune de timp până când atracția a devenit una puternică.

După ce a economisit destui bani la muncă, Wolfe și-a cumpărat un bilet pentru Filipine special pentru a o vedea pe Marchan. „Știam că îmi asum un risc mare. Nu mai călătorisem niciodată singur, darămite într-o țară străină înainte și mă întâlneam cu oameni pe care nu îi cunoșteam sau chiar nu știam că există cu adevărat”, a transmis bărbatul.

„Când am ajuns în sfârșit acolo și am văzut-o, a trebuit să mă lovesc de câteva ori pentru că am crezut că este un vis”, și-a amintit el.

Chimia era reciprocă. Cu toate acestea, respectând tradiția familiei lui Marchan, cei doi nu au putut fi oficial un cuplu până când nu au primit binecuvântarea tatălui ei. Când Wolfe a trebuit în sfârșit să se întoarcă acasă, a știut că este îndrăgostit definitiv.

„A fost unul dintre cele mai grele momente atunci când mi-am luat rămas-bun. I-am spus că voi face tot ce este necesar ca să mă întorc la ea”, a mai zis bărbatul.

Nu a durat mult. Cei doi au păstrat legătura și au plănuit la detaliu reîntâlnirea. În cele din urmă, într-o călătorie pe care a făcut-o la Manila câteva luni mai târziu, de data aceasta însoțit de tatăl său Ivan, Tyrel a primit binecuvântarea viitorului socru.

Cuplul s-a stabilit în Statele Unite, acolo unde cei doi muncesc și așteaptă momentele în care se vor revedea cu neamurile din Filipine.

„A fost o schimbare și o adaptare mare pentru mine”, a zis Marchan. „Am fost crescut în oraș și acum locuiesc la țară cu mult mai puțini oameni și mai mult spațiu, dar este un loc frumos”, a mai spus aceasta.

Wolfe și Marchan păstrează însă un angajament: în fiecare iarnă, cei doi împachetează o cutie de pantofi plină vârf cu cadouri pe care o trimit oamenilor nevoiași.