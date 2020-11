Iris Jones, o bunică în vârstă de 80 de ani din Maria Britanie, a șocat o lume întreagă după ce a declarat că s-a căsătorit cu iubitul ei egiptean în vârstă de 35 de ani, care a declarat de nenumărate ori că relația dintre cei doi este bazată pe iubire.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Iris a apărut în ianuarie la The Morning Show și i-a uimit pe Holly și Phil, prezentatorii show-ului, cu mărturisirile ei cu privire la viața sexuală pe care o are alături de tânărul egiptean.

Mohamed Ahmed Ibriham a cucerit-o pe Iris Jones, după ce s-au cunoscut pe Facebook și au vorbit zile în șir. Ulterior, femeia a mers în Egipt pentru a fi alături de el.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dragostea nu ține cont de vârstă? Pensionară de 80 de ani, îndrăgostită lulea de un tânăr de 35 de ani

La începutul anului, Iris Jones și Mohamed Ahmed Ibriham au surprins o lume întreagă cu declarațiile lor, după ce au oferit detalii picante cu privire la viața lor sexuală. Bunica în vârstă de 80 de ani, din Regatul Unit, a fost cucerită pe rețelele de socializare de către tânărul egiptean, în vârstă de 35 de ani.

Iris a început să vorbească des cu Mohamed, originar din Cairo, vara trecută pe un grup de Facebook despre ateismul. El i-a mărturisit inițial că este îndrăgostit de ea în mediul online și apoi a spus că sentimentele sale au fost confirmate când a văzut-o pe Iris pentru prima dată pe aeroportul din Cairo în noiembrie anul trecut.

ADVERTISEMENT

„Eram foarte emoționat, dar în momentul în care am văzut-o, am știut că este dragoste adevărată. Sunt un bărbat foarte norocos că am găsit o femeie ca ea.”, a declarat tânărul pentru MailOnline.

Mohamed este inspector de sudură, însă a renunțat la slujba lui pentru a petrece timp cu iubita lui, după ce Iris a venit în Cairo. Tânărul locuiește într-o casă cu trei camere, împreună cu părinții săi, cu două surori și un frate, dar a negat vehement că s-a cuplat cu Iris pentru banii ei sau pentru a primi cetățenie.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Nu vreau naționalitate și nici nu vreau bani, sunt confortabil așa și lucrez.”, a menționat egipteanul.

Iris locuiește într-un bungalou de 220.000 de lire sterline și primește o pensie de 200 de lire sterline pe săptămână și o indemnizație de invaliditate.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Nu-mi pasă unde trăim sau cât de bogată sau săracă este, vreau doar să fiu cu Iris. (…) Oamenii cred că sunt cu ea din toate motivele greșite. Știu că Marea Britanie este o țară frumoasă și o mulțime de oameni vor să meargă acolo, dar nu mă deranjează. Sunt pregătit să locuiesc cu ea oriunde în lume.”, a mărturisit tânărul.

Mohamed a dezvăluit că, în timpul vizitei femeii în Egipt, a luat-o pe Iris acasă la cină, unde a petrecut timp cu mama sa. Iris a divorțat de fostul soț în urmă cu aproximativ 40 de ani, iar acum a reușit să economisească bani pentru a se întoarce în Egipt.

ADVERTISEMENT

,,Mamei mele i-a plăcut foarte mult Iris și s-au descurcat bine, chiar dacă a existat o problemă de limbă. Dar mama mi-a spus că dacă sunt fericită, atunci ea este fericită. Asta este tot ce își dorește orice mamă; pentru ca fiul ei să fie cu o femeie pe care o iubește cu adevărat.”, a adăugat Mohamed.

Cei doi au făcut furori la începutul acestui an, după ce au participat la emisiunea This Morning Show, când au discutat fără rețineri despre prima lor partidă de dragoste.

ADVERTISEMENT

„Nu am avut pe nimeni timp de 35 de ani … Am crezut că sunt din nou virgină! (…) Pot să vă spun ce am folosit? Un tub întreg de lubrifiant. Nu am mai putut să merg a doua zi… M-am simțit de parcă aș fi călărit un cal.”, a declarat Iris, stârnind amuzamentul prezentatorilor Phil și Holly.

Mohamed a subliniat că, deși oamenii pot fi sceptici cu privire la relația lor, dragostea sa pentru Iris este reală și nu este din interes cu femeia în vârstă de 80 de ani. În plus, aceasta a mărturisit că în Egipt au ieșit la cele mai bune restaurante, dar fiecare și-a plătit consumația. Tânărul este dispus și să semneze un contract prenupțial, pe motiv că nu dorește casa pensionarei.

„Ar putea părea puțin ciudat să ai o soție cu 20 de ani mai mare decât mama ta, dar asta este dragoste. (…) Când ești bărbat și te îndrăgostești de o femeie, nu contează câți ani are sau cum arată.”, a dezvăluit bărbatul.

Potrivit știrilor Al-Watan, cuplul s-a căsătorit oficial, Mohamed și se crede că nunta a avut loc în Egipt și că Iris s-a convertit la Islam.