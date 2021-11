Tanti Sofica, de 76 de ani și Miluță, care e cu 28 de ani mai tânăr, s-au căsătorit în urmă cu câteva zile. Cei doi nu au ținut cont de gurile rele și au decis să spună “Da” în fața lui Dumnezeu.

Au întâmpinat însă unele greutăți. Nu au reușit să-și găsească părinți spirituali.

În final preotul din sat i-a ajutat și cei doi îndrăgostiți au ajuns la altar.

Dragostea nu ține cont de vârstă. Tanti Sofica, de 76 de ani, s-a măritat cu Miluță, care e cu 28 de ani mai tânăr

Tanti Sofica și Miluță au șocat toată comunitatea. Chiar dacă femeia are 76 de ani aceasta a decis să îmbrace rochia de mireasă. Și asta nu e fost tot. Ginerele este cu aproape 30 de ani

S-au cunoscut în urmă cu aproape 4 ani, după ce soțul femeii s-a stins din viață, scrie bzi.ro . Mai întâi Miluță a ajutat-o la treburile casei și ușor, ușor au început să se îndrăgostească. Nu după mult timp sătenii au aflat despre povestea de dragoste dintre Tanti Sofica și Miluță și bârfele au început imediat.

Cei doi nu au ținut cont de nimic și decât orice, pentru că nimic nu i-a făcut să renunțe la visul lor. Acela de a fi împreună.

Preotul din sat i-a susținut și le-a spus că nu trebuie să trăiască în păcat, așa că au început pregătirile pentru nuntă. Cel mai greu le-a fost să-și găsească nași, însă tot cu ajutorul preotului au rezolvat și această problemă.

“Ei, la început toată lumea vorbea despre noi, nu era om să nu știe… Preotul tot mi-a spus că ar trebui să mă cunun, că trăim în păcat. Am vrut să mergem, dar nu am găsit nași.

Nimeni nu voia să ne cunune. Până la urmă, fratele lui a acceptat și duminică ne-am cununat”, a spus Sofica Onică

Cum au petrecut Tanti Sofica și Miluță după nuntă

După slujbă, mirii au petrecut la nași alături de alte rude. Mirele și-a găsit cu greu cuvintele când a fost întrebat de ce a decis să se căsătorească.

“Mie mi-e cam rușine. Ce să zic acum? Am făcut-o, am făcut-o. Ne-am cunoscut și am rămas împreună. Eu am venit recent în țară, am fost la muncă în străinătate. Ea mă aștepta mereu… Acum ne-am cununat”, a spus Miluță.