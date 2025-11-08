Dragostea pătimașă pentru Universitatea Craiova nu ține cont de timp! A petrecut 22 de ore în tren cu copiii ca să-și vadă la treabă echipa iubită: „Nu ratăm niciun meci!“

ADVERTISEMENT

Dragostea pentru Universitatea Craiova s-a resimțit joi seară, pe Allianz Arena din Viena, unde peste 1.000 de suporteri „alb-albaștri“ au creat o atmosferă deosebită și și-au împins de la spate favoriții pe tot parcursul meciului. Printre fanii Craiovei, FANATIK a remarcat o familie destul de mare care a făcut un adevărat sacrificiu pentru a vedea meciul pe viu, direct de la Viena.

Familia Trașcă a călătorit 1.080 de km cu trenul pentru a fi alături de Universitatea Craiova la Viena

Adrian Trașcă este, la prima vedere, doar un simplu suporter înrăit al Universității Craiova, dar povestea sa din seara magică de la Viena este, cu adevărat, impresionantă. Acesta, alături de soția sa și cei doi copii, Mihai Ștefan Trașcă și Aida Teodora, nu ratează niciun meci al Craiovei și au decis să vină împreună și pe Allianz Arena pentru a-i susține pe elevii lui Rădoi.

ADVERTISEMENT

Partea cu adevărat interesantă abia acum începe! Cei patru și-au achiziționat bilete de avion dus-întors din București către Viena, dar, din nefericire pentru ei, primul zbor s-a anulat. Din acest motiv, Adrian și familia sa au fost nevoiți să călătorească nu mai puțin de 22 de ore cu trenul de la București până în capitala Austriei!

Au ajuns în timp util, au asistat pe viu la , s-au bucurat de noi amintiri pe un stadion frumos de fotbal și au acceptat să vorbească, pe scurt, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

„Am venit de la București cu trenul până aici, la Viena. A fost destul de greu, mai ales că am petrecut o noapte întreagă pe tren, dar asta este situația, merită! Am făcut 22 de ore pe drum, cu o mică pauză de 30 de minute între trenuri. Noi luasem inițial bilete dus-întors cu avionul. Din păcate, cel care ne aducea la Viena s-a amânat și nu am avut altă soluție pe ultima sută de metri. Partea bună este că încă avem biletul de întors și că vom face mult mai puțin pe drum spre casă.

ADVERTISEMENT

A fost surprinzător de bine pentru noi și pentru echipă, a ieșit cum trebuia. Rapid Viena, sub așteptări, dar mă bucur că băieții nu i-au lăsat absolut deloc să joace. Sunt fan Universitatea Craiova din anii 83, așa cum este și întreaga familie. Acum avem patru puncte și sunt șanse de calificare. Înainte nu aveam cele mai mari speranțe, dar acum este altceva. Nu ratăm niciun meci, mergem și la Atena!“, a declarat Adrian Trașcă, în exclusivitate pentru FANATIK.

Mihai și Aida au venit la Viena ca să-l urmărească pe Ștefan Baiaram

Mihai, la doar 5 ani și 10 luni, împreună cu surioara Aida (8 ani și jumătate) călătoresc împreună cu familia ca să fie cât mai aproape de echipa iubită, Universitatea Craiova. Cei doi „pui de lei“ au mărturisit că sunt fani Ștefan Baiaram.

ADVERTISEMENT

„Mă numesc Mihai Ștefan Trașcă și sunt fan Universitatea Craiova. Mi-a plăcut mult meciul și Craiova a jucat bine. Îmi place mult de Baiaram și vin mereu la meciuri să îl văd“, a spus tânărul „leu“.

„Eu sunt Aida și mi-a plăcut mult la Viena. A fost obositor drumul, dar la final m-am bucurat pentru Craiova. Și mie, la fel ca și fratelui meu, îmi place tot de Baiaram. M-am bucurat că l-am văzut în teren“, a spus și micuța Aida.

Universitatea Craiova, pe loc de play-off! De câte puncte au nevoie oltenii pentru a se califica mai departe

Universitatea Craiova are patru puncte după primele trei etape din Conference League. în faza ligii şi le dă o şansă uriaşă elevilor lui Rădoi pentru a merge mai departe.

În stagiunea precedentă, ultima echipă calificată în play-off a adunat 7 puncte. Asta înseamnă că Universitatea Craiova are nevoie de o victorie în ultimele trei etape. Dar, cu patru puncte în plus, oltenii sunt aproape siguri de prezenţa în faza eliminatorie.

Spre deosebire de Europa League, în Conference sunt doar şase runde, astfel că parcursul Universităţii Craiova în faza principală se va încheia la finalul acestui an. Oltenii joacă acasă cu Mainz şi Sparta Praga şi în deplasare cu AEK Atena.

Programul Universităţii Craiova în Conference League:

Universitatea Craiova – Mainz – 27 noiembrie, ora 19:45

Universitatea Craiova – Sparta Praga – 11 decembrie, ora 19:45

AEK Atena – Universitatea Craiova – 18 decembrie, ora 22:00