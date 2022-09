Dragostea trece, averea rămâne. Ce vedete, în afară de Simona Halep, s-au căsătorit cu contract prenupțial

„Nu spune hop până nu sari gardul”, cam așa sună o vorbă veche din bătrâni, iar cine o ascultă nu are de pierdut. În plus, se aplică și în cazul căsătoriilor. Vestea că Simona Halep și Toni Iuruc divorțează a uimit showbizul și lumea sportului. Frumosul cuplu s-a destrămat la nici un an de la cununia civilă… Motivele nu sunt clare, dar un lucru este cert: Au avut grijă să semneze un contract prenupțial și așa au procedat multe alte nume celebre.

Simona Halep și Toni Iuruc au semnat contract prenupțial. Ce vedete au procedat la fel înainte de nuntă

La noi ar fi „nu spune hop până nu sari gardul”, la ei „better safe than sorry”, dar, fie că vorbim de showbizul din România sau de cel internațional, cupluri celebre au mers pe acest principiu și au ales să semneze un contract prenupțial înainte de a-și uni destinele în fața legii și a lui Dumnezeu.

Cel mai recent și concludent exemplu sunt Toni Iuruc și Simona Halep. S-au căsătorit pe 15 septembrie 2021, după doi ani de relație, , dar au decis să se despartă. Soțul campioanei la tenis și

„Am hotărât de comun acord cu Simona să ne despărțim! Nu mai insistați, este ultima mea ieșire publică….De restul se vor ocupa avocații în cel mai civilizat mod cu putință. Mulțumesc de înțelegere!” , a declarat Toni Iuruc, pentru FANATIK, la scurt timp după ce informația despre un presupus divorț s-a răspândit în spațiul public.

Deocamdată, amândoi au păstrat discreția când vine vorbe de motivele separării, însă un lucru este cert, . Simona Halep și Toni Iuruc au semnat anterior un contract prenupțial, conform

Armin Nicoară și Claudia Puican fac nuntă doar cu contract prenupțial: „Nu o să împărțim”

După o petrecere ca în filme în Turcia și două inele de logodnă oferite de . Chiar dacă sunt nerăbdători să-și unească destinele în fața primarului și a lui Dumnezeu, au ales să fie precauți.

Armin Nicoară a mărturisit că el și viitoarea soție au fost deja la notar și au semnat un contract prenupțial, pentru a-și pune averea la adăpost.

„Dacă de acum încolo se întâmplă ceva, nu o să împărțim sau chestii de genul! Pentru că mă încurcau foarte mult cu actele. Trebuia să schimb actele de casă și multe altele. Atunci, am rămas fiecare pe cont propriu.

Dacă vine vreun copil, atunci vedem cum se face. Dar acum, dacă se întâmplă ceva, dacă ea pleacă sau eu plec, nu o să fie nimic de împărțit.

Eu fac banii mei, ea face banii ei. Ieri am rezolvat-o. Am fost și la notar”, a declarat Armin Nicoară, pentru

Valentina Pelinel și Cristi Borcea au intrat în relație cu bunuri separate

Puțini sunt cei care au dat prea multe șanse relației dintre Valentina Pelinel și Cristi Borcea la început, însă aceștia au demonstrat că dragostea lor este cât se poate de reală. Opt ani mai târziu, sunt părinții a trei copii, iar fostul model și-a susținut soțul necondiționat.

Totuși, Valentina Pelinel a făcut o declarație neașteptată și a mărturisit că ea și Cristi Borcea și-au separat bunurile înainte de căsătorie, ca răspuns pentru cei care o criticau că „vânează” banii afaceristului.

„Foarte multe persoane își dădeau părerea despre noi și nu ar fi trebuit să aibă tupeul uitându-ne puțin la viața lor. La noi există boala asta: cel mai pătat să iasă și să atace alte persoane.

Vrei să știi care e adevărul? Adevărul e că noi avem separare de bunuri. Eu nu sunt în relația asta pentru bunurile soțului meu. La noi nu se rezumă la bani nimic”, a declarat Valentina Pelinel

Motivul inedit pentru care Octavian Strunilă și Oana Botez s-au căsătorit cu contract prenupțial: „Să protejez datoriile”

Octavian Strunilă și Oana Botez s-au căsătorit în 2017, după 9 ani de relație. Totuși, actorul nu se afla într-o perioadă prea bună din punct de vedere financiar, având numeroase datorii. Astfel, pentru a se asigura că scenografa de teatru nu va avea de suferit pe viitor, vedeta din Inimă de țigan a decis că cel mai bine este să semneze un contract prenupțial.

„De obicei contractul ăla prenupțial se face ca să-ți protejezi tu averea, la mine era să protejez datoriile. A fost cum a fost, dar s-au liniștit apele. Toate lucrurile astea m-au dat cu capul de pământ și m-au trezit din adormirea aia”, a povestit Octavian Strunilă

Ce clauză a inclus Andreea Bălan în contractul prenupțial pe care ea și George Burcea l-au semnat?

Andreea Bălan și George Burcea s-au despărțit în 2020, la doar câteva luni după ce s-au căsătorit. Atunci când a confirmat vestea separării, artista a dezvăluit și că a semnat un contract prenupțial.

Vedeta a fost la un pas de moarte atunci când a adus-o pe lume pe Clara, cea de-a două fiică a sa, astfel că a decis să-și pună, cumva, fiicele la adăpost.

„Dacă eu muream el putea să vândă o anumită proprietate pentru a întreține fetele. Pentru mine a fost foarte important să facem acest lucru.

Da, a existat un contract prenupțial și acesta stipulează că, dacă eu muream, el putea beneficia de finanțele mele, iar dacă divorțam fiecare pleca cu ce a venit”, a declarat Andreea Bălan, în emisiune XNS, la momentul respectiv.

Se întâmplă și la case mai mari. Cine sunt vedetele internaționale care au semnat un contract prenupțial

La 17 ani după ce relația lor s-a încheiat, anul acesta, .

Totuși, frumoasa artistă și actorul au decis să semneze un contract prenupțial, în care, conform presei internaționale, ea a strecurat și o clauză ce ar putea fi considerată neobișnuită. Jennifer i-ar fi impus soțului său să întrețină relații intime de cel puțin patru ori pe săptămână.

Justin Timberlake și Michael Douglas și-ar plăti scump infidelitatea, conform contractelor prenupțiale semnate

Justin Timberlake și Michael Douglas se gândesc cu siguranță de două ori înainte să calce strâmb. Au semnate contracte prenupțiale care îi obligă să plătească o adevărată avere dacă își înșală frumoasele soții.

Catherine Zeta-Jones ar urma să primească 5 milioane de dolari în cazul în care Douglas greșește, la care se adaugă 1,5 milioane pentru fiecare an în care au fost căsătoriți. De menționat este faptul că mariajul lor a început în anul 2000.

Jessica Biel, în schimb, i-a impus lui Justin Timbarlake să-i plătească 500.000 de mii de dolari în cazul în care îi va fi infidel.