Drăguș – Boutoutaou, decizie tare a lui Reghecampf înainte de FCSB – Corvinul. Exclusiv

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FCSB și-a întrerupt seria de 3 victorii consecutive în SuperLiga, cu Laurențiu Reghecampf pe bancă, după 0-1 la U Cluj. Meciul de pe „Cluj Arena” a reprezentat și prima partidă în care Reghecampf s-a bazat pe Denis Drăguș (27 de ani), cel care a intrat pe teren în minutul 67 în locul lui Aymen Boutoutaou (25 de ani).

Drăguș – Boutoutaou, atacul de finețe a lui Reghecampf în FCSB – Corvinul! Ambii vor fi titulari!

Acea înlocuire a lui Boutoutaou cu Denis Drăguș, , a stârnit și unele nelămuriri vizavi de strategia lui Laurențiu Reghecampf. Mulți specialiști și fani s-au întrebat cum ar fi funcționat tandemul de mai sus mai ales că scorul era 0-0 și FCSB forța chiar obținerea victoriei la Cluj.

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Explicațiile au venit după partidă, în sensul în care așa au fost gândite mutările. Denis Drăguș urma să joace 20-25 de minute, intrarea sa pe teren fiind însă oarecum grăbită de o ușoară oboseală a lui Boutoutaou. Acesta a pierdut o minge în minutul 64 la mijlocul terenului, Macalou a avut o ocazie mare, iar . A strigat spre Drăguș care era la încălzire, acesta s-a echipat și, la prima oprire a meciului, a intrat în locul lui Boutoutaou.

Întrebarea care-și așteaptă răspunsul este ce se va întâmpla cu cei doi la FCSB – Corvinul. Din informațiile FANATIK, Reghecampf s-a decis: va începe și cu Drăguș, și cu Boutoutaou din primul minut! Vom avea ocazia să vedem cum funcționează acest cuplu care se așteaptă să fie a FCSB-ului în partea a doua a sezonului.

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Denis Drăguș, la primul meci titular la FCSB cu Reghecampf pe bancă

Va fi prima oară când Drăguș va fi titular la FCSB de la venirea lui Laurențiu Reghecampf. De fapt, el a mai fost titular o singură dată la FCSB, în derby-ul de la Craiova, când s-a și accidentat și a ieșit înainte de pauză. După acel 0-5, Marius Baciu s-a despărțit de FCSB, fiind înlocuit de Laurențiu Reghecampf.

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Pentru partida cu Corvinul, care se va disputa sâmbătă seara pe „Arena Națională”, Laurențiu Reghecampf are mai multe decizii de luat. Dacă până acum tehnicianul a umblat destul de rar la primul 11, contra Corvinului chiar este obligat. Și din cauza suspendărilor, dar și a accidentărilor. Crețu și Pădurariu sunt suspendați, astfel că trebuie rezolvate ambele benzi, dar și regula U21. FANATIK a dezvăluit deja că , probabil ca fundaș stânga.

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Este și accidentarea lui Cisotti, titular incontestabil la FCSB, și care ar putea lipsi până la finalul anului 2026. ca Marijana Kovacevic să poată interveni în zona unde are ruptura musculară. Prin urmare, absența sa de pe teren este estimată la minim 4 săptămâni. Este accidentat și Garita, soluțiile ofensive ale lui Reghecampf pentru FCSB – Corvinul fiind mai puține. Vom avea, deci, Drăguș vârf împins cu Boutoutaou în spatele lui. Lumea fotbalului așteaptă, curioasă, chimia acestui cuplu de finețe!