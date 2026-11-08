„Drăguș mai mult îi încurcă”. De ce a pierdut FCSB meciul cu Corvinul

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FCSB a suferit al treilea eșec consecutiv în mandatul lui Laurențiu Reghecampf, 0-1 pe Arena Națională contra Corvinului. Dănuț Lupu (59 de ani), Adrian Ilie (52 de ani) și Bogdan „Baratky” Tudor au analizat partida la FANATIK SUPERLIGA. Cei trei s-au pronunțat cu privire la prestația lui Denis Drăguș, care a fost integralist în meciul de sâmbătă.

Dănuț Lupu, verdict dur cu privire la Denis Drăguș

Dănuț Lupu e de părere că Denis Drăguș nu o ajută pe FCSB în acest moment. „Cu tot respectul pentru Drăguș, dar eu cred că mai mult îi încurcă decât îi ajută. Coboară prea mult, încearcă să dribleze, dacă ar putea, el ar centra, el ar da cu capul. Se vede că are dorință foarte mare de a juca, dar trebuie să înțeleagă că o echipă are 11 jucători, nu doar unul. Mi s-a părut că vrea prea multe. Atât timp cât încearcă doar Drăguș să joace și restul se uită la el, e cam greu să joace.

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Mai e și o altă problemă. Știm foarte bine că Reghe a făcut o pregătire fizică mai tare, se poate întâmpla să fie și oboseala, să nu se fi recuperat. Când faci o pregătire, ai vână o săptămână sau două, dar apoi te ajunge oboseala din urmă. Cred că i-a cam ajuns oboseala. Drăguș, din dorința lui, aleargă foarte mult și intră în niște clinciuri și mi-e frică de faptul că iar o să se accidenteze. E un jucător foarte bun, dar când driblează, stă cu capul în pământ. Are multe faze când driblează și în loc să paseze, încearcă să mai dribleze un adversar”, a afirmat fostul internațional român la FANATIK SUPERLIGA.

Adrian Ilie a analizat FCSB – Corvinul 0-1

Adrian Ilie a analizat în detaliu la FANATIK SUPERLIGA prestația FCSB-ului din . „La FCSB nu s-a văzut o prospețime foarte mare, în afară de meciul cu Rapid, când au avut o dorință în plus. Cât despre meciul de aseară, aș începe cu declarația lui Reghecampf, care spune că nu au avut atitudine și că nu se poate juca fotbal așa. Are dreptate. Dacă un fundaș central, Dawa, e MVP-ul meciului când joacă acasă cu Corvinul, înseamnă că au probleme mari. S-a văzut că nu au prospețime.

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Exact ceea ce trebuia să facă FCSB-ul a făcut Corvinul, la un moment dat aveam impresia că joacă în mai mulți. Suferă foarte mult la construcție. Când ajung spre finalizare, nu își găsesc omul în careu. Dawa a fost singurul care a câștigat dueluri. Drăguș se vede că are calitate. Nu îi încurcă din punct de vedere al sistemului de joc. El vrea mai mult. Dacă îl scoteai ieri din teren, cred că nu mai ajungea FCSB-ul deloc la poartă. El a jucat doar 35 de minute, fizic avea o problemă.

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FCSB a ajuns în prima repriză de două-trei ori foarte bine la centrare în careu, dar au trecut mingile prin fața porții, nu era nimeni. Jocul suferă foarte mult la construcție, nu s-a văzut o idee de joc. Corvinul a închis foarte bine spațiile, dar FCSB își dorește să intre în play-off și are 3 meciuri la rând fără gol. A fost jocul lent, la Muhar, la Radunovic. Radunovic joacă mai bine fundaș stânga, pentru că știe să urce în atac. El și Muhar la mijlocul terenului sunt prea lenți”, a spus „Cobra”.

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Care sunt echipele „de autor” din SuperLiga

Jurnalistul Bogdan Tudor s-a pronunțat cu privire la situația lui . „Drăguș nu e pregătit, se vede pauza foarte lungă. E oarecum în situația în care a fost Moruțan când a venit la Rapid. Se vede lipsa de pregătire, de ritm, iar acum se vede și presiunea pe care o pune salariul mare pe evoluțiile lui. El își dorește să arate.

Eu cred că sunt două echipe de autor în campionatul României, Petrolul și Corvinul. Au un stil de joc pe care și-au pus amprenta antrenorii, în timp ce în extrema cealaltă sunt două cluburi care în ultimul timp, cel puțin în ultimii doi ani, încearcă să peticească și să rezolve din mers problemele pe care și le creează singure, FCSB și Rapid. Și asta se vede.

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FCSB a încercat să-și rezolve problemele pe care le-am văzut încă din sezonul trecut, aducând jucători, însă fără o strategie. Sunt jucători de valoare, cumpărați, aduși cu bani mulți, cu salarii mari, dar omogenitatea încă nu se vede și încă nu sunt o echipă. În timp ce dincolo, Corvinul e o echipă care joacă de trei ani sau de patru ani ceea ce își dorește Maxim”, a spus acesta la FANATIK SUPERLIGA.