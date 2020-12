Drăgușin a fost aproape de Craiova, dar Papură nu-și amintește: „Să mă uit în registru”

Debutant la doar 18 ani la Juventus, Radu Drăgușin a fost aproape de Universitatea Craiova, dar Corneliu Papură nu-și aminte de fundașul care a jucat în Champions League. „Să mă uit în registru,” a fost răspuns dat de tehnicianul Științei.

Andrea Pirlo i-a oferit șansa debutului internaționalului U21 la meciul cu Dinamo Kiev din cadrul grupelor celei mai importante competiții inter-cluburi din Europa. Drăgușin a intrat pe teren în minutul 69.

Pe lângă Papură, Cristi Bărbuț a fost și el prezent la conferința de presă și a declarat că așteaptă un cadou special de la Moș Nicolae.

Corneliu Papură a prefațat jocul pe care echipa sa îl are de disputat luni, de la ora 19:00, pe „Ion Oblemenco”. Fără victorie pe teren propriu de două luni, oltenii vor toate punctele cu Gaz Metan Mediaș: „Ne așteaptă un meci dificil împotriva unei echipe în formă, agresivă. Sper să ridicăm nivelul jocului și să câștigăm cele trei puncte. Fiecare meci are presiunea lui și istoria lui, important e să intrăm bine în meci și să câștigăm. Mediaș are jucători destul de buni.

În general, jucătorii lor de atac pot face diferența, printre ei este și Cardoso. Trebuie să dăm atenție tuturor jucătorilor. Mediaș s-a schimbat față de formația pe care am întâlnit-o la începutul anului. Arată mult mai bine, este mult mai bine organizată. Avem puterea să câștigăm împotriva oricărei echipe din campionat. Nu mă înspăimântă că au dat multe goluri în ultimele etape. Sperăm să avem victorii pe linie până la final. Vom vedea ce va fi. ”

„Papi” a fost întrebat și de cum alege să-și facă echipa. Antrenorul Științei a surprins când a ales să joace cu titularii meciul din Cupa României, cu Progresul Spartac, formație din Liga 3: „Oricine îmi poate da sfaturi pentru a câștiga următorul meci. Avem un jucător de 24 de jucători, indiferent la cine vom apela, va fi bine. Va urma o perioadă de mercato și e normal să se vehiculeze nume. Am decis că este mai bine să joace toți titularii cu Spartac. Ideal este să folosim mereu cei mai în formă jucători.”

Universitatea se confruntă și cu câteva probleme de efectiv: „Bălașa și Bic au avut ceva probleme. De asemenea, Ivan și Koljic sunt și ei indisponibili.” Papură a fost întrebat și despre Radu Drăgușin, jucător care a debutat pentru Juventus în Liga Campionilor și a fost aproape de a fi transferat de Craiova: „Nu îmi aduc aminte de faptul că Drăgușin a fost aproape de Craiova. Trebuie să mă uit în registru.”

„Ideal ar fi păstrăm regulile din Europa. Tinerii, dacă au valoare, cu siguranță vor juca. Nu cred că este o soluție foarte bună cu regulile U21,” a mai adăugat Corneliu Papură.

Cristi Bărbuț așteaptă un cadou special de la Moș Nicolae: „Cred că asta ne va lăsa în ghetuțe”

Extrema Cristi Bărbuț atenționează și el că Mediașul nu trebuie subestimat: „Avem un meci dificil în față, cu o echipă care a dat multe goluri în ultima perioadă. Trebuie să ne facem jocul și să luăm cele trei puncte. Nu cred că e o presiune că nu am mai câștigat de două luni acasă, dar trebuie să învingem. Au jucători de calitate și în atac, dar și în apărare. Avem o atmosferă bună la lot, suntem pe 2, dar suntem aproape de formația de pe primul loc.”

În ultima vreme, Bărbuț s-a confruntat cu statutul de rezervă, însă spune că își va ajuta echipa oricând se va apela la serviciile sale: „Este bine că avem concurență în echipă. Am intrat cu Iași, ca rezervă, și am dat gol. Este important să dăm totul pe teren să câștigăm.” Jucătorii din Liga 1 nu vor avea prea mult timp de vacanță: „Vacanța am avut atunci când a fost pauză din cauza COVID, atât cât avem acum..trebuie să ne odihnim și să fim gata de meciuri. Cele patru partide sunt importante la fel cum au fost și cele de până acum. Câteodată jocul nostru a lăsat de dorit, dar sper ca pe viitor să câștigăm și să arătăm un joc bun. Cred că anul acesta nu mai este o presiune. Știm cu toții ce ne așteaptă și ne vom lupta la campionat. Mai este mult până la final. Lupta va fi în play-off.”

Bărbuț așteaptă și un cadou special de la Moș Nicolae: „Cred că Moș Nicolae ne va lăsa puncte în ghetuțe.”