Drăgușin, așteptat să fie titular în Tottenham – Arsenal, derby transmis de Voyo! Programul complet al etapei 27 din Premier League

Spectacolul din campionatul Angliei urmează să ne încânte din nou, iar în acest weekend ne așteaptă meciuri care mai de care mai interesante, iar acestea se pot vedea în direct pe Voyo.
Tottenham primește vizita celor de la Arsenal, echipă ce speră să câștige primul titlu după o pauză de peste 20 de ani. Pentru trupa gazdă va fi debutul noului antrenor, Igor Tudor, cel care a fost adus ca interimar în locul lui Thomas Frank, tehnician demis în urma rezultatelor slabe pe care le-a avut din startul sezonului.
Croatul se pare că urmează să schimbe sistemul și să folosească 3 fundași centrali, iar de acest lucru va beneficia Radu Drăgușin. Jucătorul român este așteptat să fie titular, notează NBC, pentru cei de la Tottenham și va fi în centrul apărării alături de Micky van de Ven și Joao Palhinha. Cristian Romero este suspendat și nu va putea să-și ajute colegii.
Arsenal a jucat în urmă cu doar câteva zile un meci restant cu Wolverhampton, iar tunarii au remizat, 2-2, după un gol egalizator al adversarei care a venit în prelungirile confruntării. Londonezii sunt acum la 5 puncte peste Manchester City, echipă care este pe locul 2, însă au un meci mai mult jucat și lupta pentru campionat a deveni mai strânsă.
Cetățenii se pot apropia la doar două puncte, dacă înving în duelul de pe teren propriu, pe Newcastle United, echipă care la rândul ei este una de Champions League și se anunță a fi o nucă tare pentru elevii lui Pep Guardiola.