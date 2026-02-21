Sport

Drăgușin, așteptat să fie titular în Tottenham – Arsenal, derby transmis de Voyo! Programul complet al etapei 27 din Premier League

Etapa cu numărul 27 din Premier League se vede pe Voyo, iar cel mai interesant duel al rundei urmează să se dispute la Londra, între două rivale, Tottenham și Arsenal.
Drăgușin, așteptat titular în duelul lui Tottenham cu Arsenal
Spectacolul din campionatul Angliei urmează să ne încânte din nou, iar în acest weekend ne așteaptă meciuri care mai de care mai interesante, iar acestea se pot vedea în direct pe Voyo.

Radu Drăgușin, folosit de Igor Tudor la debutul pentru Tottenham?

Tottenham primește vizita celor de la Arsenal, echipă ce speră să câștige primul titlu după o pauză de peste 20 de ani. Pentru trupa gazdă va fi debutul noului antrenor, Igor Tudor, cel care a fost adus ca interimar în locul lui Thomas Frank, tehnician demis în urma rezultatelor slabe pe care le-a avut din startul sezonului.

Croatul se pare că urmează să schimbe sistemul și să folosească 3 fundași centrali, iar de acest lucru va beneficia Radu Drăgușin. Jucătorul român este așteptat să fie titular, notează NBC, pentru cei de la Tottenham și va fi în centrul apărării alături de Micky van de Ven și Joao Palhinha. Cristian Romero este suspendat și nu va putea să-și ajute colegii.

Se încinge lupta pentru titlu în Premier League. Manchester City stă la pândă și așteaptă pasul greșit al lui Arsenal

Arsenal a jucat în urmă cu doar câteva zile un meci restant cu Wolverhampton, iar tunarii au remizat, 2-2, după un gol egalizator al adversarei care a venit în prelungirile confruntării. Londonezii sunt acum la 5 puncte peste Manchester City, echipă care este pe locul 2, însă au un meci mai mult jucat și lupta pentru campionat a deveni mai strânsă.

Cetățenii se pot apropia la doar două puncte, dacă înving în duelul de pe teren propriu, pe Newcastle United, echipă care la rândul ei este una de Champions League și se anunță a fi o nucă tare pentru elevii lui Pep Guardiola.

Programul etapei 27 din Premier League

Sâmbătă

  • Aston Villa – Leeds United, ora 17:00, în direct pe Voyo
  • Chelsea – Burnley, ora 17:00, în direct pe Voyo
  • Brentford – Brighton, ora 17:00, în direct pe Voyo
  • West Ham – Bournemouth, ora 19:30, în direct pe Voyo
  • Manchester City – Newcastle United, ora 22:00, în direct pe Voyo

Duminică

  • Nottingham Forest – Liverpool, ora 16:00, în direct pe Voyo
  • Crystal Palace – Wolverhampton, ora 16:00, în direct pe Voyo
  • Sunderland – Fulham, ora 16:00, în direct pe Voyo
  • Tottenham – Arsenal, ora 18:30, în direct pe Voyo

Luni

  • Everton – Manchester United, ora 22:00, în direct pe Voyo
