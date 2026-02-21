Drăgușin, așteptat să fie titular în Tottenham – Arsenal, derby transmis de Voyo! Programul complet al etapei 27 din Premier League

ADVERTISEMENT

Spectacolul din urmează să ne încânte din nou, iar în acest weekend ne așteaptă meciuri care mai de care mai interesante, iar acestea se pot vedea în direct pe Voyo.

Radu Drăgușin, folosit de Igor Tudor la debutul pentru Tottenham?

Tottenham primește vizita celor de la Arsenal, echipă ce speră să câștige primul titlu după o pauză de peste 20 de ani. Pentru trupa gazdă va fi debutul noului antrenor, , cel care a fost adus ca interimar în locul lui Thomas Frank, tehnician demis în urma rezultatelor slabe pe care le-a avut din startul sezonului.

Croatul se pare că urmează să schimbe sistemul și să folosească 3 fundași centrali, iar de acest lucru va beneficia Radu Drăgușin. Jucătorul român este așteptat să fie titular, notează , pentru cei de la Tottenham și va fi în centrul apărării alături de Micky van de Ven și Joao Palhinha. Cristian Romero este suspendat și nu va putea să-și ajute colegii.

Se încinge lupta pentru titlu în Premier League. Manchester City stă la pândă și așteaptă pasul greșit al lui Arsenal

Arsenal a jucat în urmă cu doar câteva zile un meci restant cu Wolverhampton, iar tunarii au remizat, 2-2, după un gol egalizator al adversarei care a venit în prelungirile confruntării. Londonezii sunt acum la 5 puncte peste Manchester City, echipă care este pe locul 2, însă au un meci mai mult jucat și lupta pentru campionat a deveni mai strânsă.

Cetățenii se pot apropia la doar două puncte, dacă înving în duelul de pe teren propriu, pe Newcastle United, echipă care la rândul ei este una de Champions League și se anunță a fi o nucă tare pentru elevii lui Pep Guardiola.

Programul etapei 27 din Premier League

Sâmbătă

Aston Villa – Leeds United, ora 17:00, în direct pe Voyo

Chelsea – Burnley, ora 17:00, în direct pe Voyo

Brentford – Brighton, ora 17:00, în direct pe Voyo

West Ham – Bournemouth, ora 19:30, în direct pe Voyo

Manchester City – Newcastle United, ora 22:00, în direct pe Voyo

Duminică

Nottingham Forest – Liverpool, ora 16:00, în direct pe Voyo

Crystal Palace – Wolverhampton, ora 16:00, în direct pe Voyo

Sunderland – Fulham, ora 16:00, în direct pe Voyo

Tottenham – Arsenal, ora 18:30, în direct pe Voyo

Luni