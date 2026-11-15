„Putem face lucruri extraordinare!” Drăgușin, Corbu și Băluță, mesaj după România – Polonia 2-1. Ce au transmis despre viitorul naționalei

ADVERTISEMENT

Radu Drăgușin, Marius Corbu și Tudor Băluță au vorbit cu presa imediat după România – Polonia, 2-1, și le-au mulțumit suporterilor pentru modul în care au umplut Arena Națională. Toți cei trei fotbaliști cred că naționala condusă de Gheorghe Hagi poate obține în viitor rezultate mari, cu fanii alături.

Radu Drăgușin este impresionat de suporterii români care au venit în număr mare pe Arena Națională

astfel că fanii se pot aștepta și la alte rezultate pozitive în viitor. Fundașul Fiorentinei este cu adevărat impresionat de modul în care se prezintă publicul pe Arena Națională, atunci când România joacă acasă.

ADVERTISEMENT

„O seară pe care o așteptam cu toții de foarte mult timp. Nu se putea o seară mai frumoasă. Diferența mare au făcut-o fanii noștri. Nici nu se compară să joci în deplasare cu a juca acasă. Acasă e cu totul altceva. Am simțit din primul minut că ne dau o energie și o putere pe care, atunci când nu suntem acasă, nu le avem. Acesta e detaliul care a făcut diferența.

Am fost și mai motivați, și mai determinați să facem un joc bun. Să port banderola este o onoare pentru mine, un lucru la care am visat de mic copil. Orice fotbalist își dorește să reprezinte țara. Azi a fost un moment foarte frumos (n.r. – să port banderola de căpitan). Fiecare meci e diferit. Determinarea, atitudinea, ambiția pe care le-am avut azi sunt lucrurile care ne vor aduce succes.

ADVERTISEMENT

Suntem conștienți că, după o perioadă de patru înfrângeri, oarecum s-a creat o energie negativă și toată lumea era mai jos, suporterii, noi. Am crezut mereu în noi. Noi voiam să jucăm bine, știam că atunci când o facem, rezultatele vor veni. Selecționerul ne-a spus să credem în continuare. Calitate există, trebuie doar să o arătăm în continuare pe teren. La gol a explodat stadionul. Am piele de găină când mă gândesc. Am obținut acest succes, trebuie să clădim în continuare pe el”, a declarat Drăgușin imediat după România – Polonia, scor 2-1.

ADVERTISEMENT

Marius Corbu a debutat la națională și era convins că acest moment urma să vină

și îi mulțumește lui Gheorghe Hagi pentru convocare. „E o atmosferă frumoasă, ne bucurăm de o victorie meritată. Pentru mine, în mod special, e o seară de vis. Pot doar să le spun tuturor celor care au crezut în mine un mare mulțumesc. Echipa a muncit foarte mult, s-a întâmplat să marcăm fix când am intrat eu. Am lucrat mult în ultimii ani la mentalul meu. Încerc să îmi joc jocul, indiferent de teren și de situația în care mă aflu. Mi-a urat succes selecționerul, mi-a dat ultimele detalii, restul a depins de mine.

ADVERTISEMENT

Pe mine m-a motivat mereu. Chiar dacă nu eram în lotul final, munceam din greu și știam că, într-un final, va veni. Știam că o țară întreagă se uită, mă încurajează și mă susține. Nici n-am avut curaj să mă gândesc la chestiile pe care le trăiesc acum. Fac totul pas cu pas. Bineînțeles că visez. De unde am pornit eu, următorul meu pas era următorul meci. Am reușit să clădesc. Dacă vin la echipa națională, vreau să câștig. Eram pregătit să-l înving și pe Lewandowski.

Nu sunt atent nici la ce strigau ai noștri. Eram concentrat să dau totul, 100%, pe teren. Acesta e jobul meu (n.r. – despre momentul în care polonezii au strigat «Ria, Ria, Hungaria»). Eu n-am fost eligibil să joc pentru Ungaria în niciun moment. De fiecare dată, aici dădeam totul”, a declarat Corbu.

ADVERTISEMENT

Tudor Băluță se așteaptă la rezultate mari cu naționala României în viitor

La fel, Tudor Băluță crede că publicul de pe Arena Națională a fost foarte important în această seară și e convins că naționala României poate obține rezultate mari la București, sau într-un alt oraș al României, cu fanii alături.

„Se simte bine victoria, suntem bucuroși. Dacă te uiți la clasament, nu-i OK că suntem pe ultimul loc, dar ne dă așa o gură de aer și încredere pentru meciurile ce vor urma. Pe mine, mai mult decât rezultatul, mă bucură jocul. Am arătat foarte bine în multe momente pe parcursul meciului, am intrat cu o atitudine bună, fiecare și-a făcut treaba bine.

Cu siguranță, alta era partida din Polonia dacă nu era acel cartonaș roșu. Sunt multe lucruri pozitive. Atmosfera, extraordinară! Faptul că oamenii au fost alături de noi… Ne dăm seama că nu e ușor, durerea e mare, tristețea e mare. Nu poți decât să te înclini în fața suporterilor. Au fost alături de noi și ne-au încurajat tot meciul. Atâta timp cât sunt lângă noi, putem face lucruri extraordinare împreună. Contează voința și energia pe care ne-au transmis-o.

Cu toții ne iubim țara, ne dorim ce e mai bun pentru România. Speranța trebuie să fie acolo întotdeauna. Am arătat în seara asta că se poate. Trebuie să credem cu toții împreună în asta. Împreună putem face lucruri extraordinare”, a transmis și Băluță.