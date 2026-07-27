Drăgușin, la reducere! Cine a ajuns cel mai bine cotat fotbalist român, după transferul fundașului de la Tottenham la Fiorentina

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Radu Drăgușin a fost transferat de Fiorentina de la Tottenham în schimbul a 19 milioane de euro. Fotbalistul român a semnat un contract până în 2031 cu gruparea „viola”, pentru care poate juca mai mult decât a făcut-o la Tottenham.

Cota de piață a românului a scăzut cu 9 milioane

El a părăsit gruparea londoneză, după un sezon în care a prins doar zece meciuri în Premier League. În total, în doi ani și jumătate, marcați însă de o accidentare gravă, Drăgușin a jucat doar 48 de meciuri pentru Tottenham. Iar cariera sa a intrat pe o pantă descendentă, vizibilă și din cota de piață.

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În mai 2025, Radu valora 25 de milioane de euro, cotația maximă a carierei sale, pe care o atinsese încă de martie 2024. Treptat însă, valoarea de piață a fotbalistului român a început să scadă. În decembrie, anul trecut, ea ajunsese la 22 de milioane de euro, apoi în martie la 20 de milioane de euro, iar la ultima evaluare, cea din iunie, Drăgușin a fost cotat la doar 16 milioane de euro.

Andrei Rațiu e cel mai bine cotat fotbalist român

El nu mai este în acest moment cel mai bine cotat fotbalist român, fiind depășit de Andrei Rațiu. Fundașul lui Rayo Vallecano, care nu duce lipsă de oferte, nici din Spania, nici din Anglia, este evaluat la 18 milioane de euro, cu două mai mult decât Drăgușin.

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Drăgușin a jucat în weekend al doilea meci în tricoul Fiorentinei, echipă cu care a semnat în această vară. Românul a fost titular pentru gruparea ”viola” în amicalul pierdut de italieni în Londra, scor 2-3, cu Queens Park Rangers (formație din liga secundă engleză).

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Pe 1 august se joacă Real Madrid – Fiorentina

după care au notat minusurile jucătorului împrumutat de Tottenham în Serie A. „După o săptămână perfectă, atâtea ezitări și erori cu QPR. Vinovat la golul de 0-2. Oboseala pregătirilor se simte și un fizic ca al lui nu-l ajută”, a notat violanews.

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Serie A începe pe 24 martie, când Fiorentina va juca în deplasare la AS Roma. Până atunci însă echipa va mai avea câteva amicale, între care și unul de cinci stele, programat pe 1 august.

Cote fotbaliști români, actualizate în această vară:

1. Rațiu (Rayo Vallecano) 18 milioane euro

2. Drăgușin (Fiorentina) 16 milioane euro

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3-4. Baiaram (U Craiova), L. Munteanu (DC United) 5 milioane euro

5. Olaru (Union St. Gilloise) 4,5 milioane euro