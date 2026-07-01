Drăgușin, OUT de la Tottenham! Românul este pe lista disponibilizaților

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Situația lui Radu Drăgușin la Tottenham este din ce în ce mai clară. Folosit foarte puțin spre deloc de la venirea lui De Zerbi pe banca tehnică, fundașul român nu este văzut ca o soluție de Roberto viitor și i se pregătește plecarea deși mai are contract până în 2030.

Tottenham, decizie fermă în privința lui Radu Drăgușin

Jurnalistul Gary Ward a anunțat că după ce s-a salvat in extremis de la retrogradarea din Premier League, Tottenham vrea să facă schimbări masive la nivelul lotului. Iar printre cei afectați se află și Radu Drăgușin, jucător care nu este pe placul lui Roberto De Zerbi.

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”Tottenham se pregătește pentru mai multe plecări importante în această vară, în timp ce reconstrucția echipei sub conducerea lui Roberto De Zerbi continuă. După transferurile lui Andy Robertson, Marcos Senesi, Jan Paul van Hecke, Martin Dubravka și Mateus Fernandes, clubul va încerca să se despartă de mai mulți jucători.

Cristian Romero, Guglielmo Vicario, Richarlison, Radu Drăgușin și, posibil, Pape Matar Sarr sunt printre cei care au șanse mari să părăsească echipa în această vară. De asemenea, vor trebui luate decizii importante în privința mai multor jucători împrumutați care revin la club, iar Manor Solomon pare să se îndrepte spre despărțirea de Spurs.

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Mikey Moore, Will Lankshear, Alfie Devine, Ash Phillips, Luka Vuskovic, Jamie Donley și alții au, de asemenea, nevoie de o clarificare rapidă în ceea ce privește viitorul lor pe termen lung. Se anunță una dintre cele mai importante veri din ultimii ani pentru Tottenham, care trebuie să se asigure că sezonul trecut nu se va repeta”, a scris jurnalistul pe rețelele de socializare.

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Tottenham are preparing for key exits this summer as Roberto De Zerbi's rebuild continues. Following the signings of Andy Robertson, Marcos Senesi, Jan Paul van Hecke, Martin Dúbravka and Mateus Fernandes. The club will look to offload several players: Cristian Romero,… — Gary Ward (@GaryRWard)

Tottenham i-a adus înlocuitor lui Drăgușin

Londonezii vor să schimbe din temelii lotul după sezonul dezastruos în care au fost la un pas de retrogradarea din Premier League. Fundașul Radu Drăgușin nu mai are viitor la Spurs, mai ales că a fost adus și un înlocuitor pentru el.

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Tottenham e, pentru care a plătit 60 de milioane de euro. Jucătorul a fost adus la cererea expresă a managerului Roberto De Zerbi, care l-a avut sub comanda sa la Brighton.

Ce variante are Radu Drăgușin

În ciuda faptului că a jucat destul de puțin pentru Tottenham în ultima perioadă, Radu Drăgușin nu duce lipsă de oferte. S-a zvonit despre interesul lui Juventus și al Fiorentinei, dar și faptul că RB Leipzig ar vrea să reia discuțiile începute în iarnă.

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În urmă cu exact două săptămâni, impresarul Florin Manea a explicat în exclusivitate pentru FANATIK că și consideră că varianta cea mai bună pentru internaționalul român este să rămână în Premier League.

”Acum plec la Londra și o să am o discuție cu De Zerbi și conducerea clubului împreună cu Radu. Cei din Italia scriu într-una, nu am avut nicio discuție cu Juventus. Ottolini (- n.r. – directorul sportiv al lui Juventus) nu mă suna dacă era ceva? Eu nu aș pleca din Premier League deocamdată. Să vedem ce vrea și Tottenham.

Radu nu e afectat de discuțiile astea. E în vacanță și nu are de ce. În momentul de față sunt șanse foarte mari să rămână la Tottenham și nu există nicio ofertă concretă, doar niște discuții. Mai durează, să vedem peste 2-3 săptămâni”, a declarat Manea.